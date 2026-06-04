LG tiene un nuevo plan más allá del OLED: un televisor Micro RGB de hasta 100 pulgadas para pelear en la gama alta LED

Si entramos hoy a mirar un televisor premium, nos encontramos con un mapa cada vez más difícil de leer. OLED, Mini LED, los carísimos MicroLED, RGB MiniLED, Micro RGB: muchos nombres suenan parecidos, pero no significan lo mismo ni prometen resolver los mismos problemas. Y esa diferencia importa, porque no hablamos solo de marketing, sino de cómo se ilumina la pantalla, cómo se reproduce el color y qué experiencia de visualización podemos esperar cuando llevamos el televisor al salón. En ese terreno cada vez más poblado aparece ahora LG con el MRGB evo AI.
Lo interesante es que la marca llega cuando Micro RGB ya ha empezado a moverse en el mercado. En Xataka lo hemos visto de cerca con el Samsung R95H, el primer Micro RGB de la compañía. La idea de fondo es que la gama alta LED empieza a competir también por cómo trabaja la luz detrás del panel. Dicho de otra forma, la pelea ya no va únicamente de tener más pulgadas o más brillo, sino de controlar mejor cómo se genera el color.
Ahí es donde entra el último movimiento de LG para España. La compañía ha anunciado una familia de televisores LED premium en tamaños de 75, 86 y 100 pulgadas, con el foco puesto en color, brillo y gran formato. En su comunicación, LG insiste en que esta propuesta se apoya en la experiencia acumulada durante años con sus televisores OLED, sobre todo en procesado y precisión de imagen.
Ficha técnica del LG Micro RGB evo AI MRGB96 2026
|
|
LG Micro RGB evo AI MRGB96 2026
|
panel
|
4K Micro RGB
|
pulgadas disponibles
|
75, 86 y 100 pulgadas
|
resolución
|
3.840 x 2.160 píxeles
|
procesador de imagen
|
Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
|
hdr
|
Dolby Vision / HDR10 / HLG
|
sonido
|
2.2 canales
|
conectividad
|
1 x Ethernet
|
conectividad inalámbrica
|
Wi-Fi 6E
|
sistema operativo
|
webOS 26
|
CONSUMO EN STANDBY
|
Menos de 0,5 W
|
dimensiones
|
75 pulgadas
86 pulgadas
100 pulgadas
|
peso
|
75 pulgadas
86 pulgadas
100 pulgadas
|
precio
|
Según la página de LG España:
La gama alta LED ha cambiado: LG también quiere jugar con luz y color
Para entender la propuesta conviene separar bien las piezas. La tecnología Micro RGB de LG sigue trabajando sobre una base LED, pero cambia la forma en la que se ilumina el panel: en lugar de apoyarse en una retroiluminación LED más tradicional, utiliza una retroiluminación formada por LED rojos, verdes y azules controlados de manera independiente. Estos LED, prometen, son más pequeños que los Mini LED de la propia compañía y están pensados para ampliar la reproducción del color. La clave, por tanto, no está en que cada píxel emita luz por sí mismo, sino en afinar mucho más la iluminación que llega desde detrás.
Aquí aparece el puente que la marca quiere tender con su territorio más reconocible. La compañía asegura que MRGB utiliza la “precisión OLED” para controlar cada uno de los LED RGB del backlight, una forma de presentar esta tecnología como heredera de parte de su experiencia en imagen, aunque aplicada a otra familia de televisores. El protagonista técnico de esa idea es el procesador 4K α11 de tercera generación, una familia de chips asociada a los televisores más ambiciosos de LG.
La promesa de imagen se apoya, sobre todo, en el color. Según LG, este modelo es el primer televisor Micro RGB que obtiene la triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek, con cobertura completa de BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB. Hablamos de tres espacios de color que sirven para medir hasta dónde puede llegar una pantalla al reproducir tonos distintos, desde estándares audiovisuales hasta usos más exigentes de imagen. A eso se suman, siempre según la información oficial, hasta 13.104 Micro LEDs, 5.184 zonas independientes y un pico de hasta 3.000 nits.
El fabricante también habla de Anti-reflejos Pro con una reducción de hasta el 98% en condiciones controladas, una promesa pensada para quienes ven la televisión de día o en habitaciones con mucha luz. A eso se añaden Dolby Vision para contenidos HDR compatibles, Dolby Atmos para sonido envolvente y un diseño preparado para quedar pegado a la pared. Es una parte menos llamativa que la retroiluminación, pero importante para completar la experiencia audiovisual sin limitarla solo al color y al brillo.
Quien haya usado un televisor LG reciente sabe de sobra que webOS es la base de su interfaz. Aquí la diferencia está en el paquete que lo acompaña: búsqueda con Gemini y Copilot, control por voz, recomendaciones, asistente virtual y actualizaciones previstas hasta 2031. LG también incluye Shield para reforzar privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. El manejo vuelve a apoyarse en el Magic Pointer Remote, el mando con puntero inalámbrico que permite moverse por la interfaz con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento.
Si compramos un televisor de este tipo, probablemente no lo hagamos solo para ver cine o series con la mayor calidad posible. También esperamos que responda bien cuando conectamos una consola, usamos un PC o entramos en un servicio de juego en la nube. Ahí LG coloca varias piezas sobre la mesa: VRR a 165 Hz, una tasa de refresco variable que permite que la pantalla adapte su ritmo a la señal del juego para ganar fluidez y evitar saltos en la imagen. A eso suma Motion Booster hasta 330 Hz, AMD FreeSync Premium y compatibilidad con GeForce NOW.
Precio y disponibilidad del LG Micro RGB evo AI
En el apartado comercial hay un matiz importante. LG no ha incluido precios en la nota de prensa enviada en España, pero sí aparecen cifras en la web española de la compañía. No está confirmado si son PVP recomendados, precios finales con descuento o importes promocionales. Estos son los precios que podemos ver ahora mismo en la página web española de LG:
- Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 de 75 pulgadas: 2.696,10 euros
- Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 de 86 pulgadas: 3.564,86 euros
- Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 de 100 pulgadas: 11.480,03 euros
Hemos contactado con LG para confirmar la naturaleza exacta de esos precios. Actualizaremos el artículo cuando la firma confirme si esos importes corresponden a PVP recomendado, precio final o promoción.
Imágenes: LG
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