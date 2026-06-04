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LG tiene un nuevo plan más allá del OLED: un televisor Micro RGB de hasta 100 pulgadas para pelear en la gama alta LED

  • LG trae a España su nuevo MRGB evo AI en 75, 86 y 100 pulgadas

  • Usa un panel LED con retroiluminación Micro RGB, no tecnología OLED ni MicroLED

  • La web de LG España muestra precios desde 2.696,10 euros

Lg Micro Rgb Evo Mrgb95 2026 Feature 19 Design Flush Fit D
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javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
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3396 publicaciones de Javier Marquez

Si entramos hoy a mirar un televisor premium, nos encontramos con un mapa cada vez más difícil de leer. OLED, Mini LED, los carísimos MicroLED, RGB MiniLED, Micro RGB: muchos nombres suenan parecidos, pero no significan lo mismo ni prometen resolver los mismos problemas. Y esa diferencia importa, porque no hablamos solo de marketing, sino de cómo se ilumina la pantalla, cómo se reproduce el color y qué experiencia de visualización podemos esperar cuando llevamos el televisor al salón. En ese terreno cada vez más poblado aparece ahora LG con el MRGB evo AI.

Lo interesante es que la marca llega cuando Micro RGB ya ha empezado a moverse en el mercado. En Xataka lo hemos visto de cerca con el Samsung R95H, el primer Micro RGB de la compañía. La idea de fondo es que la gama alta LED empieza a competir también por cómo trabaja la luz detrás del panel. Dicho de otra forma, la pelea ya no va únicamente de tener más pulgadas o más brillo, sino de controlar mejor cómo se genera el color.

Ahí es donde entra el último movimiento de LG para España. La compañía ha anunciado una familia de televisores LED premium en tamaños de 75, 86 y 100 pulgadas, con el foco puesto en color, brillo y gran formato. En su comunicación, LG insiste en que esta propuesta se apoya en la experiencia acumulada durante años con sus televisores OLED, sobre todo en procesado y precisión de imagen.

Ficha técnica del LG Micro RGB evo AI MRGB96 2026

LG Micro RGB evo AI MRGB96 2026

panel

4K Micro RGB
Retroiluminación Micro RGB
120 Hz nativos
VRR 165 Hz

pulgadas disponibles

75, 86 y 100 pulgadas

resolución

3.840 x 2.160 píxeles

procesador de imagen

Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

hdr

Dolby Vision / HDR10 / HLG

sonido

2.2 canales
40 vatios
Dolby Atmos

conectividad

1 x Ethernet
2 x USB 2.0
1 x salida óptica digital
2 x entrada RF
4 x HDMI con soporte 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS y QFT
eARC en HDMI 2
1 x ranura CI
Simplink HDMI CEC

conectividad inalámbrica

Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
Apple AirPlay
Apple Home
Google Cast
LG ThinQ
Google Home

sistema operativo

webOS 26

CONSUMO EN STANDBY

Menos de 0,5 W

dimensiones

75 pulgadas
Sin peana: 1.673 x 963 x 44,9 mm
Con peana: 1.673 x 1.040 x 370 mm

86 pulgadas
Sin peana: 1.925 x 1.105 x 46,1 mm
Con peana: 1.925 x 1.174 x 370 mm

100 pulgadas
Información no disponible

peso

75 pulgadas
Sin peana: 40,5 kg
Con peana: 48,7 kg

86 pulgadas
Sin peana: 56,1 kg
Con peana: 64,3 kg

100 pulgadas
Información no disponible

precio

Según la página de LG España:
75 pulgadas: 2.696,10 euros
86 pulgadas: 3.564,86 euros
100 pulgadas: 11.480,03 euros

La gama alta LED ha cambiado: LG también quiere jugar con luz y color

Para entender la propuesta conviene separar bien las piezas. La tecnología Micro RGB de LG sigue trabajando sobre una base LED, pero cambia la forma en la que se ilumina el panel: en lugar de apoyarse en una retroiluminación LED más tradicional, utiliza una retroiluminación formada por LED rojos, verdes y azules controlados de manera independiente. Estos LED, prometen, son más pequeños que los Mini LED de la propia compañía y están pensados para ampliar la reproducción del color. La clave, por tanto, no está en que cada píxel emita luz por sí mismo, sino en afinar mucho más la iluminación que llega desde detrás.

Aquí aparece el puente que la marca quiere tender con su territorio más reconocible. La compañía asegura que MRGB utiliza la “precisión OLED” para controlar cada uno de los LED RGB del backlight, una forma de presentar esta tecnología como heredera de parte de su experiencia en imagen, aunque aplicada a otra familia de televisores. El protagonista técnico de esa idea es el procesador 4K α11 de tercera generación, una familia de chips asociada a los televisores más ambiciosos de LG.

Lg Micro Rgb Evo Mrgb95 2026 Feature 07 Micro Dimming Ultra M

La promesa de imagen se apoya, sobre todo, en el color. Según LG, este modelo es el primer televisor Micro RGB que obtiene la triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek, con cobertura completa de BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB. Hablamos de tres espacios de color que sirven para medir hasta dónde puede llegar una pantalla al reproducir tonos distintos, desde estándares audiovisuales hasta usos más exigentes de imagen. A eso se suman, siempre según la información oficial, hasta 13.104 Micro LEDs, 5.184 zonas independientes y un pico de hasta 3.000 nits.

Lg Micro Rgb Evo Ai Mrgb96 2026 4

El fabricante también habla de Anti-reflejos Pro con una reducción de hasta el 98% en condiciones controladas, una promesa pensada para quienes ven la televisión de día o en habitaciones con mucha luz. A eso se añaden Dolby Vision para contenidos HDR compatibles, Dolby Atmos para sonido envolvente y un diseño preparado para quedar pegado a la pared. Es una parte menos llamativa que la retroiluminación, pero importante para completar la experiencia audiovisual sin limitarla solo al color y al brillo.

Lg Micro Rgb Evo Ai Mrgb96 2026

Quien haya usado un televisor LG reciente sabe de sobra que webOS es la base de su interfaz. Aquí la diferencia está en el paquete que lo acompaña: búsqueda con Gemini y Copilot, control por voz, recomendaciones, asistente virtual y actualizaciones previstas hasta 2031. LG también incluye Shield para reforzar privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. El manejo vuelve a apoyarse en el Magic Pointer Remote, el mando con puntero inalámbrico que permite moverse por la interfaz con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento.

Lg Micro Rgb Evo Ai Mrgb96 2026 5

Si compramos un televisor de este tipo, probablemente no lo hagamos solo para ver cine o series con la mayor calidad posible. También esperamos que responda bien cuando conectamos una consola, usamos un PC o entramos en un servicio de juego en la nube. Ahí LG coloca varias piezas sobre la mesa: VRR a 165 Hz, una tasa de refresco variable que permite que la pantalla adapte su ritmo a la señal del juego para ganar fluidez y evitar saltos en la imagen. A eso suma Motion Booster hasta 330 Hz, AMD FreeSync Premium y compatibilidad con GeForce NOW.

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Precio y disponibilidad del LG Micro RGB evo AI

En el apartado comercial hay un matiz importante. LG no ha incluido precios en la nota de prensa enviada en España, pero sí aparecen cifras en la web española de la compañía. No está confirmado si son PVP recomendados, precios finales con descuento o importes promocionales. Estos son los precios que podemos ver ahora mismo en la página web española de LG:

Hemos contactado con LG para confirmar la naturaleza exacta de esos precios. Actualizaremos el artículo cuando la firma confirme si esos importes corresponden a PVP recomendado, precio final o promoción.

Imágenes: LG

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