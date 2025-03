WebOS25 es oficial: LG quiere llevar la personalización de la tele al extremo y ha encontrado en la IA a su mejor aliado

Con la importancia del streaming, elegir un Smart TV con un sistema operativo de calidad no es algo trivial y no es ninguna novedad que WebOS de LG es uno de los mejores. Basado en Linux, el SO implementado por la firma coreana destaca por su fluidez y facilidad de uso gracias a una interfaz atractiva y ágil, como hemos podido comprobar a lo largo de los años en nuestros análisis de modelos tan reseñables como los LG QNED87, LG OLED C3 o LG Signature OLED M.

La última versión del sistema operativo de LG es WebOS 25 y hemos tenido la oportunidad de probarlo ya en las nuevas teles de la firma coreana para 2025. No obstante, cabe recordar que LG ofrece un soporte de actualizaciones de cinco años, por lo que habrá otros modelos de generaciones anteriores que podrán disfrutar de esta actualización siguiendo el calendario de la marca.

WebOS 25 llega repleto de inteligencia artificial y más personalización

Nuevos televisores LG para 2025 con su mando renovado, Remote Control AI

Quienes estén familiarizados con WebOS la imagen de esta nueva versión les resultará familiar en tanto en cuanto LG ha apostado por mantener un diseño e interfaz intuitivas, valiéndose de tarjetas que se colocan en la zona inferior de la pantalla, que a su vez pueden reorganizarse al gusto.

Asimismo, permite cerrar aplicaciones y mantenerlas en segundo plano para recuperarlas rápidamente desde la barra inferior. Este SO tiene publicidad activada de serie que seguirá presente también en la última versión, aunque como siempre, podrá retirarse (desde 'Configuración adicional' > 'Promociones Home'). Y una vez refrescadas las bases, llegan las novedades.

Los perfiles y todo lo que puede hacerse con ellos es una de las grandes novedades de WebOS. Teniendo en cuenta que lo normal es que la TV la usen varias personas, si damos los permisos pertinentes, generará diferentes pantallas de inicio personalizadas de acuerdo con nuestros gustos, ajustes y preferencias de contenido.

Así, cada perfil tendrá sus propias aplicaciones (pueden ocultarse para otras personas, pero no eliminar: en ese caso se borran para todo el mundo), sugerencia y recomendaciones y nos dice dónde nos hemos quedado en ese contenido concreto. Aunque puede elegirse a través del mando, no hace falta ya que es capaz de reconocer quién es mediante la voz mediante Voice ID.

Un ejemplo concreto de la personalización a través de los perfiles es la de la sección de 'Deportes', donde por ejemplo podemos decirle de qué equipo somos para que nos muestra contenido de 'Mi equipo' y sugerencias relacionadas, como los vídeos de YouTube de highlights y entrevistas o cuándo será el próximo partido.

Esta experiencia de la personalización no se limita al consumo de contenido, sino que alcanza todas las capas de WebOS 25. Si vamos a la sección de juegos podremos ver a qué títulos jugamos y cuáles son nuestros logros y en la pantalla de Home Hub para la domótica también podremos controlar a distancia los dispositivos compatibles conectados y ejecutar ciertas rutinas.

No obstante, la gran novedad de WebOS 25 es la inteligencia artificial, que estará presente en tareas de lo más diversas que van desde la optimización de la calidad de imagen y sonido, los ajustes de accesibilidad, las recomendaciones y hasta las conversaciones con lenguaje natural y contextualización a través del botón de IA de su mando a distancia de última generación, Remote Control AI.

Así, basta con mantener pulsado ese botón para comenzar a hablar con la tele de forma natural. Así, puedes preguntarle cosas como cuál fue la última película que vimos, contenido recomendado en base a preferencias determinadas (eso sí, limitado a plataformas con las que colabora para esta función) o hasta decirle que nos sugiera películas donde salga Nueva York, ya que tenemos planeado un viaje próximo a dicha ciudad estadounidense.

LG además ha integrado una función entretenida y diferente, la Image AI solution (by Google), una forma de generar imágenes mediante IA en el propio televisor bastante pintona aunque limitada.

La experiencia es algo más lenta que la navegación sin más pero igualmente moderadamente fluida y la contextualización es buena. Pero más allá de para recomendaciones, a nivel práctico lo más diferencial de la IA es que te solucione problemas. Por ejemplo, puedes decirle que ves la pantalla demasiado oscura y que la propia tele te ayude a ajustarla para un mejor visionado o directamente, que optimice la configuración.

Aunque el despliegue total de la inteligencia artificial de WebOS 25 es necesario tener un modelo de última generación con su mando a distancia, LG ha integrado Microsoft Copilot para una tarea más general: la búsqueda de información a través de internet.

