LG QNED87, análisis: este es el camino que deberían seguir todos los televisores de gama media/alta

Este televisor pertenece a una categoría un tanto atípica en nuestros análisis. Buena parte de los modelos que probamos en Xataka es claramente de gama alta, como, por ejemplo, el OLED C3 de LG, o prémium, como el Neo QLED QN900C 8K de Samsung. Algunos, sin embargo, encajan con claridad en una gama media que nos entrega unas prestaciones mucho más comedidas. El Vision 8+ de Grundig es uno de ellos. Sin embargo, el QNED87 de LG en el que estamos a punto de zambullirnos es una propuesta de gama media/alta en toda regla.

Y lo es, en primer lugar, porque hereda algunas de las tecnologías que podemos encontrar en los modelos con panel LCD más ambiciosos de esta marca, como son las innovaciones que se responsabilizan de la reproducción del color. No obstante, su precio también lo coloca en un punto intermedio entre los televisores de las gamas media y alta. Un apunte interesante antes de meternos en harina: los televisores de la familia QNED de 2024 incorporan el sistema operativo webOS 24 y podrán actualizarse gratuitamente durante los próximos cuatro años hasta la llegada de webOS 28.

LG QNED87: especificaciones técnicas

lg qneD 4K AI 65QNED87T6B características panel LCD VA 4K UHD de 65 pulgadas, 120 Hz, 10 bits y relación de aspecto 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos retroiluminación LED periférica hdr HDR10 y HLG procesador de imagen 4K Alpha 8 con IA sistema operativo WebOS 24 modo cineasta Sí conectividad 4 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, 2 x RF, 1 x salida audio digital óptico, 1 x CI, 1 x Ethernet, 1 x IR y 1 x salida auriculares/línea conectividad inalámbrica Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1 tecnologías para juegos AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG sonido 2.0 canales

20 vatios etiqueta energética Clase E dimensiones 1.456 x 909 x 285 mm (con peana) peso 26,3 kg (con peana) precio 1.069 euros

A esta experiencia de usuario es difícil ponerle pegas

El diseño de este QNED87 resultará familiar a cualquier usuario que conozca los televisores OLED que ha colocado LG en las tiendas durante los últimos años. Sus marcos no son tan finos, como, por ejemplo, los del modelo OLED C3 del año pasado, pero son estilizados y apuesta por una peana central razonablemente parecida a la de los televisores de gama alta de esta marca. Es importante que no pasemos por alto que este televisor nos propone un panel LCD VA de 10 bits, por lo que se desmarca de los anteriores modelos QNED, que habitualmente nos entregaban una matriz de tipo IPS.

Este televisor recurre a la IA tanto para optimizar su calidad de imagen en tiempo real como para afinar su rendimiento sonoro

Por otro lado, su retroiluminación es de tipo LED perimetral. LG tiene en su porfolio para 2024 modelos QNED con retroiluminación mini-LED, pero tienen un precio superior al de este QNED87. Lo que sí comparte con los televisores más ambiciosos de esta marca es su apuesta por la inteligencia artificial (IA). Y es que recurre a esta tecnología tan en boga actualmente tanto para optimizar su calidad de imagen en tiempo real como para afinar su rendimiento sonoro. En la siguiente sección de este artículo comprobaremos si realmente da la talla en estos dos apartados tan importantes.

Aunque no es voluminosa, la peana central de este televisor cumple su cometido a la perfección. La instalación de las bases de los televisores de LG suele ser un poco más farragosa que la de las peanas de algunos de sus competidores, pero, eso sí, son muy sólidas. La de este QNED87 no es una excepción. Está impecablemente mecanizada y garantiza la integridad del panel incluso si por accidente le damos un pequeño empujón. No tengo nada que objetar en este ámbito.

Hacía tiempo que el sistema operativo de los televisores de LG pedía un "lavado de cara", y ya está aquí. WebOS 24 mantiene la apuesta estética de las anteriores revisiones de esta plataforma, pero nos propone varias mejoras que merece la pena que no pasemos por alto. La más atractiva es que en este QNED87 este software va como la seda. No hay una diferencia abismal frente a webOS 23 si nos ceñimos a la velocidad con la que nos permite movernos a través de la interfaz, pero es un poco más rápido. Y se agradece. Además, nos permite crear un máximo de 10 perfiles, de modo que podemos asignar uno a cada usuario del televisor para que todos ellos puedan manipular la interfaz a su antojo y recibir recomendaciones personalizadas elaboradas por la IA.

Los fabricantes de televisores suelen esmerarse con la calibración de sus modelos insignia, pero no tanto con el ajuste fino de los parámetros de imagen de sus propuestas de las gamas de entrada y media. La unidad que hemos analizado de este QNED87 está lo suficientemente bien calibrada de fábrica para que la mayor parte de los usuarios pueda disfrutarlo sin necesidad de afinarlo más.

Es posible refinar la forma en que resuelve la colorimetría si recurrimos a una sonda y una herramienta de ajuste profesional

Aun así, es posible refinar la forma en que resuelve la colorimetría si recurrimos a una sonda y una herramienta de ajuste profesional. Con toda probabilidad pocos usuarios tienen estos recursos a su disposición, pero pueden recurrir a un técnico con experiencia en calibración profesional de dispositivos de imagen. Es evidente que es un gasto más que se suma al precio del televisor, pero nos garantiza que la reproducción del color tanto en SDR como en HDR es fidedigna.

El mando a distancia Magic Remote que nos entrega LG junto a este televisor es el mismo que nos ha propuesto durante los últimos tres años, y me parece bien porque es un accesorio bien pensado. Nos permite interactuar con el televisor utilizando un puntero e incorpora accesos directos a algunas de las apps más utilizadas.

Eso sí, no es un mando lujoso; está fabricado completamente en policarbonato. Su único punto débil, en mi opinión, es que en ocasiones pierde la sincronía con el televisor y el desplazamiento del puntero a través de la interfaz se vuelve menos preciso. Aun así, no es grave porque esta incidencia no suele tener un impacto profundo en nuestra experiencia.

La reproducción del color de este televisor es sobresaliente

Para poner a prueba su calidad de imagen recurrí a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar, entre las que merece la pena destacar 'Oppenheimer', 'El hombre del norte', 'Tenet', 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien, como de costumbre.

La tecnología NanoCell utiliza nanopartículas de 1 nm para filtrar la luz que entregan el sistema de retroiluminación y los nanocristales

Desde el primer momento lo que más me impactó de este QNED87 es la riqueza con la que resuelve el color. Incluso antes de calibrarlo. Para resolver la colorimetría los ingenieros de LG han recurrido a los archiconocidos nanocristales, y también a la tecnología que esta marca llama NanoCell Plus. A grandes rasgos esta innovación utiliza nanopartículas de 1 nm para filtrar la luz que entregan el sistema de retroiluminación y los nanocristales con el propósito de generar un espectro RGB lo más puro posible. En la práctica lo que percibimos los usuarios es que el color es muy rico y fidedigno siempre y cuando, eso sí, la señal de vídeo esté a la altura.

Es difícil capturar en una fotografía las sutilezas que puedes observar cuando tienes delante un televisor y estás analizando su calidad de imagen. Aun así, en la siguiente fotografía he intentado reflejar el elevado nivel de detalle que es capaz de recuperar y su notable capacidad de entrega de brillo.

Según LG el procesador Alpha 8 trabaja codo con codo con los algoritmos de IA para resolver con la máxima precisión posible tanto el mapeado de tonos dinámico como el escalado cuando la señal entrante tiene una resolución inferior a la nativa del panel. LG asegura que su procesado de la imagen divide cada fotograma en 2.000 zonas para optimizar el contraste, el detalle y el brillo por regiones. Lo haga como lo haga, funciona muy bien.

Cuando la señal entrante tiene buena calidad, este televisor se luce. En la siguiente fotografía podemos ver cómo rinde al reproducir la versión en Blu-ray 4K de 'Oppenheimer'. Y es una gozada. Respeta fielmente el grano y la colorimetría originales, y, además, recupera mucho detalle en las siempre complicadas regiones en sombra. Al reproducir esta película recurriendo a una plataforma de streaming el detalle se resiente ligeramente como consecuencia de la mayor compresión, pero la calidad de imagen global sigue siendo muy buena. La lástima, y es un punto en su contra, es que no procesa contenidos Dolby Vision; solo HDR10 y HLG.

Otro punto a su favor importante es la uniformidad con la que el sistema de retroiluminación entrega la luz al panel. Este no es un televisor mini-LED. Ni siquiera de tipo FALD (Full Array Local Dimming). Su retroiluminación es perimetral, y, aun así, la distribución de la luz en toda la superficie del panel es razonablemente homogénea, lo que nos recuerda lo mucho que han refinado los ingenieros de LG este tipo de retroiluminación menos ambiciosa.

En lo que se refiere a la gestión del movimiento no tengo nada que objetar; rivaliza con las propuestas de gama alta no solo de LG, sino también de Sony y Panasonic, que tradicionalmente han destacado en este apartado. Y sus ángulos de visión son muy amplios, aunque no igualan, como esperaba, los que nos entregan los televisores con matriz orgánica.

Y, por fin, llegamos a la auténtica prueba de fuego en la que sufre la mayor parte de los televisores LCD con retroiluminación LED. Incluso muchos modelos mini-LED flaquean cuando se ven obligados a reproducir varios puntos muy luminosos en movimiento sobre un fondo completamente oscuro. Este QNED87 no ha salido mal parado en esta prueba, pero, como podemos intuir en la siguiente fotografía, adolece de un ligero blooming (es ese defecto que se manifiesta bajo la forma de un halo que rodea las zonas más iluminadas de cada fotograma). No es excesivamente molesto, pero en circunstancias comprometidas aparece. Afortunadamente no suele percibirse al reproducir contenido cinematográfico.

Por último, si nos ceñimos al apartado sonoro este televisor cumple. Sin más. Recurre a dos amplificadores de potencia que trabajan en clase D (es lo habitual en los televisores) para entregarnos dos canales y una potencia RMS de 20 vatios. Es suficiente para alcanzar un nivel de presión sonora muy digno cuando vemos una película o disfrutamos un videojuego, pero su extremo grave es poco profundo y la escena sonora que genera no es amplia ni especialmente inmersiva. Sin duda merece la pena invertir un poco más de dinero en una buena barra de sonido, o, mejor aún, en un equipo multicanal dedicado si nuestro presupuesto lo permite.

Así se manejan los videojuegos

Para evaluar el rendimiento de este televisor con videojuegos recurrí a nuestra adorada consola Xbox Series X y a varios títulos que son muy sensibles a la latencia, como ‘Mortal Kombat X’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’.

Su latencia oscila entre 5 y 6 ms a 120 Hz y todas las resoluciones

Su calidad de imagen global no tiene nada que envidiar a la que nos entregan con videojuegos los televisores LCD de gama alta con retroiluminación FALD. El tiempo de respuesta del panel no es tan bajo como el que nos entregan las matrices OLED, que habitualmente bajan de 1 ms, pero no lo penaliza. Y su latencia oscila entre 5 y 6 ms a 120 Hz y todas las resoluciones.

No está pero que nada mal. Además, todas las entradas HDMI implementan la norma 2.1 y es compatible con las tecnologías de sincronización adaptativa VRR y AMD FreeSync Premium, aunque, desafortunadamente, no con G-SYNC de NVIDIA.

LG QNED87: la opinión y nota de Xataka

Este televisor me ha dejado un sabor de boca muy bueno. Y lo ha hecho porque ante todo es una propuesta equilibrada y con un carácter todoterreno muy atractivo. Como hemos comprobado, su calidad de imagen global es muy alta a pesar de que no cuenta con las últimas innovaciones en retroiluminación LED. Aunque, eso sí, tiene a su favor las técnicas de reproducción del color más avanzadas de LG. También me han gustado la experiencia que nos entrega WebOS 24, lo bien calibrado que sale de fábrica y su estupendo rendimiento con videojuegos.

Este televisor ante todo es una propuesta equilibrada y con un carácter todoterreno muy atractivo

Aun así, este QNED87 tiene algunas carencias que a los usuarios nos interesa no pasar por alto. La más evidente es que no procesa contenidos Dolby Vision. Y es una lástima. Además, adolece de un ligero blooming en circunstancias comprometidas, aunque a su favor debo decir que al reproducir contenido cinematográfico es esencialmente imperceptible.

Por otro lado, su calidad de sonido es mejorable, lo que nos invita a apostar por una barra de sonido, o, mejor aún, por un equipo multicanal dedicado. Y, por último, en el terreno de los juegos no debemos pasar por alto que no es compatible con la tecnología de sincronización adaptativa G-SYNC de NVIDIA. Es evidente que no es perfecto, pero, en mi opinión, vale cada euro que debemos pagar por él.

8,5 Diseño 9 Calidad de imagen 8,5 Sonido 7 Interfaz y software 9,5 A favor Su calidad de imagen global es notable

Destaca por su sobresaliente reproducción del color

WebOS 24 nos ofrece una experiencia muy satisfactoria

Sale razonablemente bien calibrado de fábrica

Su calidad de imagen con videojuegos y su latencia son muy competitivas En contra No procesa contenidos Dolby Vision

Adolece de un ligero 'blooming' en circunstancias comprometidas

Su calidad de sonido es mejorable

No es compatible con la tecnología de sincronización adaptativa NVIDIA G-SYNC



Este televisor ha sido cedido para este análisis por LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información | LG

