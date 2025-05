Llevamos años preguntándonos si los huevos son buenos o malos para nuestra salud. Las pruebas son muy contundentes

Es un debate del que seguramente hayamos oído hablar infinidad de veces, el de lo buenos o malos que resultan los huevos para nuestra salud. Se trata de un debate zanjado, la evidencia de que los huevos son “malos” es limitada y ha sido refutada por diversos estudios, pero aún así el tema sigue siendo objeto de nuevos estudios.

Estudios que siguen insistiendo en el consumo habitual de huevos no representa un riesgo adicional.

Otro estudio en la lista. Un estudio reciente de la mortalidad asociada al consumo de huevos no ha observado indicios de un aumento de la mortalidad asociada al consumo de huevos. Es más, el estudio halló una relación inversa entre el consumo regular de este alimento y el riesgo de muertes vinculadas a enfermedades cardiovasculares.

El estudio realizó un seguimiento de 8.756 de más de 70 años de edad, los cuales dieron información sobre sus dietas. En base a esta información, el equipo separó a los participantes en tres grupos: quienes no consumían huevos o lo hacían con poca frecuencia, los que consumían huevos entre una y seis veces al día, y quienes consumían huevos diariamente.

Veredicto. Los resultados del estudio indicaron que las personas en el grupo de consumo moderado presentaban un riesgo de mortalidad un 15% inferior a los del grupo de consumo bajo, controlando otros factores. También observaron una reducción del 29% asociada a la mortalidad específica por enfermedad cardiaca.

De la aspirina al huevo. El estudio se enmarcó en el proyecto ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly), curiosamente, un proyecto dedicado al estudio de los efectos de la aspirina en medicina preventiva. Los detalles del estudio han sido publicados en un artículo en la revista Nutrients.

¿Pero no tenían colesterol? “Los huevos son un alimento denso en nutrientes, son una rica fuente de proteínas y una buena fuente de nutrientes, como vitaminas B, folato, ácidos grasos no saturados, vitaminas liposolubes (E, D, A, and K), colina, y numerosos minerales y elementos traza”, explicaba en una nota de prensa Holly Wild, coautora del estudio.

Sin embargo los huevos se granjearon cierta mala fama debido a su contenido en colesterol. Cada huevo cuenta con unos 275 miligramos de colesterol, lo que representaría casi la totalidad de la cantidad diaria recomendada de colesterol, explican en un artículo para The Conversation Lauren Ball y Karly Bartrim, expertas de la Universidad de Queensland, en Australia.

El truco está en la absorción, señalan Ball y Bartrim. Y es que el hecho de que consumamos un alimento con alto contenido en colesterol no quiere decir que nuestro cuerpo vaya a absorber ese colesterol y hacer que acabe en el torrente sanguíneo, donde puede implicar un riesgo.

Así es el avance. El debate sobre el hipotético perjuicio que los huevos puedan suponer un riesgo para la salud se ha perpetuado durante años y a menudo ha sido utilizado para desacreditar avances realizados en el campo de la nutrición.

Y es cierto que la ciencia que estudia los nutrientes y sus efectos en nuestro cuerpo es compleja: lo variado de la dieta humana y la inmensa complejidad de nuestro cuerpo son dos factores que hacen extremadamente difícil medir los efectos de algunos alimentos sobre nuestra salud. No es de extrañar por tanto que podamos de vez en cuando toparnos con este tipo de debates.

Los resultados contradictorios no son tampoco ajenos a ningún campo de la ciencia: hay muchos motivos por los que un estudio puede arrojar resultados erróneos, como fallos metodológicos, errores de cálculo o incluso por mera casualidad estadística. Es por ello que las relaciones deben ser estudiadas varias ocasiones, por distintos equipos y siguiendo una variedad de métodos, así es como se han podido detectar fallos y relaciones erróneas en diversas ocasiones. Es como debe funcionar el método en sí mismo.

Imagen | Morgane Perraud