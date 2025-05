Los televisores de Samsung para 2025, explicados: hasta 240 Hz y más brillo que nunca para asaltar la gama alta

Los televisores que nos propone Samsung para 2025 acaban de llegar a España. A principios del pasado mes de enero, durante la última edición del CES que se celebró en Las Vegas (EEUU), pudimos coquetear con algunas de sus características, pero en aquel momento esta compañía surcoreana todavía no había desvelado apenas información acerca de sus nuevos televisores. Ahora sí la tenemos.

En este artículo vamos a indagar en cinco de los modelos más interesantes del porfolio de este fabricante para 2025: el nuevo televisor OLED insignia de Samsung, sus dos modelos Neo QLED 8K más sofisticados, y, por último, los dos televisores Neo QLED 4K más ambiciosos del catálogo de esta marca. Todos ellos aterrizan con una inteligencia artificial (IA) más refinada que la implementada en los modelos del año pasado, pero esto no es ni mucho menos todo lo que nos proponen. Llegan con más novedades, y son jugosas.

Samsung OLED, Neo QLED 8K y Neo QLED 4K: especificaciones técnicas



OLED S95F neo qled qn990f 8k neo qled qn900f 8k Neo QLED qn90f neo qled qn80f panel QD-OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 165 Hz) Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 240 Hz) Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 165 Hz) Neo QLED LCD VA 4K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz (hasta 165 Hz) Neo QLED LCD VA 4K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 50 Hz resolución 3.840 x 2.160 puntos 7.680 x 4.320 puntos 7.680 x 4.320 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 55, 65, 77 y 83 pulgadas 65, 75, 85 y 98 pulgadas 65, 75 y 85 pulgadas 43, 50, 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas 50, 55, 65, 75, 85 y 100 pulgadas retroiluminación No Mini-LED Mini-LED Mini-LED Mini-LED hdr HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen NQ4 AI Gen3 Processor NQ8 AI Gen3 Processor NQ8 AI Gen2 Processor NQ4 AI Gen3 Processor NQ4 AI Gen2 Processor sonido 70 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 90 vatios 6.2.4 canales Dolby Atmos OTS Pro 70 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 60 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 30 vatios 4 canales Dolby Atmos OTS Lite conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 5 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 sistema operativo Tizen OS Tizen OS Tizen OS Tizen OS Tizen OS precio Desde 2.399 euros (55 pulgadas) Desde 5.999 euros (65 pulgadas) Desde 3.699 euros (65 pulgadas) 1.799 euros (55 pulgadas) 1.349 euros (55 pulgadas)

El OLED S95F recoge el testigo de uno de los mejores televisores de 2024

Samsung OLED S95F.

En mi opinión el televisor con panel orgánico más avanzado que nos propuso Samsung en 2024, el OLED S95D, es una joya por su calidad de imagen. El modelo que podéis ver justo encima de estas líneas es su sucesor, el nuevo OLED S95F, y llega con dos novedades importantes: una nueva matriz QD-OLED capaz de entregar picos de brillo cercanos a los 4.000 nits en una porción mínima del panel, y casi 2.000 nits en una ventana del 10%; y también con nuevos algoritmos de procesado de la imagen y el sonido mediante IA.

Ahí va un pequeño anticipo: dentro de pocas semanas podremos analizarlo a fondo, y, por supuesto, os explicaremos si el modelo OLED S95F es realmente mejor que su predecesor. Una prestación interesante de su panel que merece la pena que los jugadores no pasemos por alto es que puede trabajar a 165 Hz. Y en lo que se refiere al HDR no hay nada nuevo: procesa contenidos HDR10+, HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision. Y mantiene las cuatro entradas HDMI 2.1 de rigor.

Ya están aquí las esperadas 5 entradas HDMI 2.1 (aunque solo en el modelo insignia)

Vamos ahora con el televisor insignia de Samsung para 2025, el Neo QLED QN990F 8K. Este modelo con panel LCD VA incorpora, sobre el papel, la retroiluminación mini-LED y el procesado de la imagen más avanzados que tiene este fabricante de televisores actualmente. De hecho, su procesador NQ8 AI Gen3 es en gran medida el responsable de estas mejoras.

No obstante, tiene algo más muy curioso: incorpora cinco entradas HDMI 2.1. Probablemente pocos usuarios les van a sacar partido, pero los jugadores que tienen varias consolas y un PC sí podrán aprovecharlas. Lo que echo de menos un año más, especialmente en el televisor más caro de Samsung, es la capacidad de reproducir contenidos Dolby Vision.

Samsung Neo QLED QN990F 8K.

Vamos ahora con el segundo televisor 8K más ambicioso de Samsung: el modelo Neo QLED QN900F 8K. A diferencia del anterior, que puede trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 240 Hz a 4K UHD, este llega "solo" a 165 Hz. Otra diferencia que merece la pena que tengamos en cuenta es que su procesador es un poco menos ambicioso (es el NQ8 AI Gen2), y su sonido es ligeramente menos avanzado. Tampoco tiene las cinco entradas HDMI 2.1, aunque mantiene las cuatro de rigor. Eso sí, su conectividad inalámbrica es idéntica a la de su hermano mayor: nos propone Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Samsung Neo QLED QN900F 8K.

Pasamos ahora a los televisores Neo QLED con panel 4K UHD. El QN90F apuesta por una matriz LCD VA con un refresco nativo de 120 Hz que puede acelerar hasta los 165 Hz con los juegos. No está nada mal. Por otro lado, su retroiluminación mini-LED es la más avanzada que nos propone Samsung en un televisor 4K UHD, y su procesador de imagen y sonido, el chip NQ4 AI Gen3, está emparentado con el del mucho más ambicioso Neo QLED QN990F 8K. Además, como cabe esperar, tiene cuatro entradas HDMI 2.1 y un sonido que, sobre el papel, pinta realmente bien. De hecho, sus especificaciones son similares a las del mucho más caro Neo QLED QN900F 8K.

Samsung Neo QLED QN90F.

El último televisor en el que vamos a indagar es el Neo QLED QN80F. Su panel trabaja a 50 Hz, por lo que es evidente que es menos ambicioso que el modelo QN90F, aunque también es más económico. Del procesado de la imagen y el sonido se encarga un SoC NQ4 AI Gen2, y tiene un audio más modesto que el QN90F, como cabe esperar. Aun así, las cuatro entradas HDMI que nos propone implementan las tecnologías ALLM y VRR, por lo que es un televisor interesante para jugar si nuestro presupuesto es ajustado y no queremos asumir grandes sacrificios. Al menos esto es lo que podemos observar sin haber tenido la oportunidad de probarlo a fondo.

