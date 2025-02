China está devorando el mercado de los televisores. Tanto que Panasonic se plantea abandonarlo

Samsung es el fabricante que más televisores vende desde hace ya 18 años. Su liderazgo imperturbable en un mercado tan competitivo es inusual, pero este dominio está siendo amenazado. Y no por su compatriota LG, la compañía con la que ha lidiado con más intensidad durante la mayor parte de su reinado. Los fabricantes de televisores que más están creciendo en el mercado mundial llegan desde China. Y parecen estar dispuestos a arrebatar a Samsung su trono.

Según la consultora Counterpoint Research durante el tercer trimestre de 2024 la cuota de Samsung en el mercado global de los televisores fue del 15%, mientras que las compañías chinas Hisense y TCL alcanzaron un 12%. No obstante, es interesante que observemos también la tendencia. La cuota de Samsung se redujo ligeramente frente al segundo trimestre de 2024, mientras que la de Hisense se incrementó un 19% frente al mismo trimestre de 2023.

Panasonic está tomando una decisión muy difícil en tiempos inciertos

Hisense parece imparable. Su crecimiento le ha permitido colocarse segunda solo por detrás de Samsung durante el tercer trimestre de 2024. De hecho, ha superado a TCL. Y estas dos marcas chinas han batido en un 2% la cuota de mercado de LG durante ese mismo trimestre. Esta "fotografía" nos ayuda a identificar en qué estado está el mercado de los televisores actualmente, pero podemos hacer algo más. Podemos indagar en el siempre interesante segmento de los televisores prémium.

Si nos ceñimos a la gama alta la cuota de mercado de Samsung cayó del 43% del tercer trimestre de 2023 al 30% durante el tercer trimestre de 2024

De nuevo según Counterpoint, si nos ceñimos a la gama alta la cuota de mercado de Samsung cayó del 43% del tercer trimestre de 2023 al 30% durante el tercer trimestre de 2024. Lo interesante es que en este mismo periodo las cuotas de Hisense y TCL experimentaron una evolución muy diferente a la de Samsung. La de Hisense pasó del 14 al 24%, y la de TCL del 11 al 17%. Es importante que tengamos esto en cuenta porque refleja que las marcas chinas no venden solo televisores de bajo precio; también les va bien con los modelos de alta gama.

En esta coyuntura y sin desviarnos del segmento prémium, LG ha pasado de la segunda posición en esta categoría con un 20% de cuota de mercado a la cuarta posición, con una cuota del 16%. Tiene por encima no solo a Samsung; también a Hisense y TCL. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de analizar varios televisores de estas dos marcas chinas, y objetivamente su tecnología es muy competitiva. De hecho, no solo están intimidando a las compañías surcoreanas; también están sufriendo las marcas japonesas. Y mucho.

Yuki Kusumi, el presidente de Panasonic, declaró ayer mismo que la compañía que lidera está dispuesta a desprenderse de su división de fabricación de televisores. "Estamos preparados para venderla si fuese necesario, pero todavía no lo hemos decidido", apuntó Kusumi. Panasonic se ha embarcado en una profunda reestructuración empresarial que persigue incrementar su competitividad a medio plazo y potenciar su agilidad a la hora de tomar decisiones para adaptarse al mercado. Un último apunte interesante: durante 2024 los fabricantes chinos de televisores con TCL y Hisense a la cabeza consiguieron hacerse con más del 50% del mercado japonés.

Más información | Forbes | Nikkei Asia

En Xataka | Panasonic tiene listos sus dos televisores insignia de 2025. Y uno de ellos apuesta por un panel OLED espectacular