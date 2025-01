Panasonic tiene listos sus dos televisores insignia de 2025. Y uno de ellos apuesta por un panel OLED espectacular

El televisor insignia que nos ha propuesto Panasonic en 2024, el modelo OLED Z95A, es objetivamente uno de los mejores de cuantos llegaron a las tiendas el año pasado. Tuve la oportunidad de analizarlo a fondo a principios de diciembre, y, en mi opinión, ha puesto el listón tan alto que su sucesor va a tenerlo extremadamente difícil para entregarnos una calidad de imagen más alta. Esta compañía japonesa acaba de presentar en el CES sus dos nuevos televisores insignia para 2025. Y sí, sobre el papel pintan muy bien.

El auténtico sucesor del OLED Z95A de 2024 es el OLED Z95B, y, curiosamente, no apuesta por un panel MLA (Meta-lit Lens Array) con microlentes de segunda generación; nos propone una de las nuevas matrices OLED Primary RGB Tandem presumiblemente fabricadas por LG. El otro televisor prémium que ha presentado Panasonic es el W95B, un modelo con panel LCD y retroiluminación mini LED que estará disponible con un tamaño máximo de 85 pulgadas. Esta será la propuesta de esta marca para aquellos usuarios exigentes a los que las 77 pulgadas máximas del Z95B se les quedan cortas.

Panasonic OLED Z95B y Mini LED W95B: especificaciones técnicas



oled z95b mini led w95b panel OLED Primary RGB Tandem 4K UHD, 10 bits, hasta 144 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD con retroiluminación mini LED, 10 bits, hasta 144 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 55, 65 y 77 pulgadas 55, 65, 75 y 85 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX Pro AI Processor MK II HCX Pro AI Processor MK II sistema operativo Fire TV Fire TV sonido 360 Soundscape Pro Dolby Atmos Dolby Atmos prestaciones para juegos Hasta 144 Hz, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC Hasta 144 Hz, HDMI 2.1 y AMD FreeSync Premium

El corazón del Z95B es su panel OLED Primary RGB Tandem

La tecnología implementada en la matriz orgánica Primary RGB Tandem de este televisor en realidad no es nueva. Samsung y LG la emplean desde hace tiempo en sus televisores con panel OLED más avanzados. En cualquier caso, lo que propone esta innovación es apilar dos o más matrices de diodos orgánicos RGB una sobre otra con el propósito de mantener una entrega de brillo muy elevada, pero consumiendo menos energía que con un solo panel OLED y evitando la degradación de los subpíxeles azules. Y, sobre todo, minimizando la probabilidad de que se produzcan quemados gracias a la utilización de unos niveles de tensión más comedidos.

El procesador de imagen de este televisor es un chip HCX Pro AI MK II

Sobre el papel la matriz OLED Primary RGB Tandem del Z95B es de última generación, por lo que será interesante averiguar qué más nos ofrece cuando Panasonic comparta con nosotros más información. Por otro lado, el procesador de imagen de este televisor es un chip HCX Pro AI Processor MK II, el mismo que incorpora el modelo OLED Z95A. Un apunte más: para refrigerar el panel correctamente los ingenieros de Panasonic han puesto a punto un nuevo sistema de gestión del calor conocido como ThermalFlow. A priori esta solución debería minimizar aún más la probabilidad de que se produzcan quemados en la matriz orgánica.

Al igual que todos los televisores prémium que ha colocado Panasonic en las tiendas durante los últimos años el OLED Z95B es capaz de lidiar con todos los formatos HDR utilizados actualmente, incluido Dolby Vision IQ. Por último, su sistema operativo es Fire TV, incluye entradas HDMI 2.1 y es compatible con las tecnologías de refresco adaptativo AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC.

El W95B nos promete la mejor tecnología mini LED de Panasonic

Como he mencionado unas líneas más arriba, este es el televisor prémium de mayor tamaño (hasta 85 pulgadas) que nos propone este fabricante para 2025. No obstante, no se trata de un modelo OLED; es un televisor con panel LCD y retroiluminación mini LED. Desafortunadamente Panasonic no ha revelado cuántas zonas de atenuación local independientes incorpora el W95B, aunque nos ha dado una pista interesante: en este modelo sus ingenieros han conseguido incrementar 2,5 veces el número de zonas, por lo que en teoría nos entrega el control de la luz más preciso que hemos presenciado en un televisor de esta marca.

Por otro lado, su procesador de imagen es el mismo chip HCX Pro AI Processor MK II del modelo OLED Z95B; es capaz de procesar todos los formatos HDR que utilizamos actualmente; su sistema operativo es Fire TV (en mi análisis del OLED Z95A comprobé que me gusta mucho más que My Home Screen) y nos entrega las siguientes prestaciones para juegos: un refresco de hasta 144 Hz, HDMI 2.1 y AMD FreeSync Premium. Será interesante comprobar si realmente representa una alternativa al OLED Z95B cuando tengamos la oportunidad de probarlo.

Panasonic OLED Z95B y Mini LED W95B: precio y disponibilidad

Panasonic todavía no ha anunciado cuándo llegarán estos televisores a las tiendas. Por el momento tampoco conocemos su precio, pero os haremos llegar esta información tan pronto como esté disponible.

En Xataka | 2025 es el año de la IA en los televisores: Samsung trae funciones de los Galaxy a las nuevas Neo QLED y OLED

En Xataka | TCL C11K: el MiniLED con puntos cuánticos como mejor arma para conquistar los televisores en 2025