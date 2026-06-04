El nuevo robot aspirador de iRobot ya es oficial: con 20.000 Pa, base de autovaciado y fregado simultáneo

El sector de los robots aspiradores sigue dando pasos hacia esa meta ideal de olvidarnos por completo de la escoba. iRobot acaba de mover ficha en España con la llegada de su nuevo modelo: Roomba Combo Plus 415 Plus, una propuesta que parece querer simplificar el mantenimiento diario justo cuando el calor y el trasiego del verano más ensucian la casa. Su precio de lanzamiento es de 499 euros.

Este no es un aspirador más, sino un intento de la marca por integrar el fregado y la succión en un cuerpo más compacto que se mueva con soltura entre las patas de las sillas y debajo de los muebles.

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Succión de gran alcance y un fregado que sabe dónde hay que parar

Si echamos un vistazo a lo que ofrece bajo el capó este robot aspirador Roomba, podemos decir que puede presumir de una potencia de succión de 20.000 Pa, una cifra que sobre el papel debería ser más que suficiente para lidiar con el polvo más fino y los restos más pesados.

Lo curioso es que han conseguido meter toda esa fuerza en un chasis un poco más pequeño que sus predecesores, lo que facilita que el robot llegue a esos rincones donde antes simplemente no cabía. Para los que tienen alfombras en casa, el sistema de detección parece estar bien resuelto, ya que es capaz de elevar la mopa de fregado unos 10 milímetros para evitar humedades accidentales en los tejidos.

En cuanto al fregado, el dispositivo no se limita a humedecer el suelo. Utiliza un sistema que ejerce algo más de presión en las zonas complicadas, intentando imitar el gesto manual para desincrustar manchas.

Todo ello se apoya en una navegación basada en sensores LiDAR, que básicamente sirven para que el robot sepa dónde está en todo momento y no pierda el tiempo repitiendo zonas o chocando contra los obstáculos que dejamos por medio en el día a día.

Para quienes buscan comodidad, probablemente, el mayor atractivo de esta nueva Roomba de iRobot sea su nueva estación de mantenimiento. Ya no solo hablamos de que el robot vacíe su depósito de forma automática para que no tengamos que hacerlo nosotros cada dos días, sino que la base ahora también se ocupa de la higiene de la mopa. Al terminar su ruta, el sistema puede lavar el paño y, quizá lo más útil para evitar esos olores a humedad tan molestos, aplicar un chorro de aire caliente para secarlo por completo.

Toda esta tecnología se gestiona desde una app que ha ido puliéndose con los años para ser más intuitiva. Desde el móvil se pueden organizar las habitaciones, poner barreras virtuales o simplemente dejar que el robot aprenda de nuestros hábitos para que nos sugiera cuándo le toca una limpieza a fondo.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador iRobot Roomba® Plus 415 Combo ✅ LO MEJOR Secado por aire caliente: el hecho de que la base seque la mopa a 45º es un gran punto a favor, ya que soluciona el típico problema de los malos olores por humedad que sufren otros modelos híbridos.

el hecho de que la base seque la mopa a 45º es un gran punto a favor, ya que soluciona el típico problema de los malos olores por humedad que sufren otros modelos híbridos. Elevación real de la mopa: que el paño de fregado suba 10 mm al detectar una alfombra da mucha tranquilidad, porque evita que los textiles terminen húmedos o con manchas de agua sucia. ❌ LO PEOR Lavado con agua fría... Aunque la base seca la mopa con calor, el lavado previo se realiza con agua a temperatura ambiente, lo que puede quedarse corto para desinfectar del todo si hay manchas de grasa rebeldes en el suelo.

Aunque la base seca la mopa con calor, el lavado previo se realiza con agua a temperatura ambiente, lo que puede quedarse corto para desinfectar del todo si hay manchas de grasa rebeldes en el suelo. Dependencia de consumibles... Tanto las bolsas de la base para el polvo como el líquido específico de fregado o las propias mopas suponen un coste de mantenimiento extra que hay que asumir con el tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres desentenderte casi por completo de la limpieza del suelo durante semanas, delegando tanto el aspirado como el mantenimiento del propio trapo de fregar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Esperas que el robot elimine manchas resecas de hace días o sustituya por completo a la fregona tradicional en limpiezas profundas, es posible que el sistema se te quede algo corto.

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Imagen | iRobot

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