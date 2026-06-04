Si la pregunta es cómo se juega en un móvil gaming de 400 euros con gatillos, RGB y ventilador, la respuesta es: bien, pero...

Caretas fuera: odio a muerte los juegos para móvil. Y es curioso, desde luego, siendo el móvil la consola más vendida del mundo. A diferencia del PC, la PlayStation, la Xbox o la Nintendo Switch, todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo. En un mundo ideal, sería la plataforma perfecta para jugar, pero no. En su lugar, las compañías prefieren "versiones para móviles" de sus grandes IPs para llenarlas de microtransacciones, gachapones y cajas de botín con un único objetivo: sacarle la paga a la chavalada.

Que se lo digan a la versión móvil de 'Age of Empires', sin ir más lejos. Ahí hubo una oportunidad y todavía me duele cómo se desaprovechó.

Sea como fuere, la cosa es que funcionan. Los juegos para móviles funcionan y generan una cantidad de dinero que roza lo absurdo, por lo que no es de extrañar que marcas como ZTE (a través de sus marcas Nubia y RedMagic) sigan, a día de hoy, creando hardware dedicado para los más jugones. El último en llegar ha sido el Nubia neo 5 GT, que fue anunciado en el MWC.

Su propuesta es sencilla: un hardware competente, gatillos superiores, la estética más gaming que te puedas imaginar, RGB personalizable y un precio de alrededor de 400 euros, no confirmado en el momento de escribir estas líneas. La última vez que probé un móvil gaming fue en el año 2020 con el Lenovo Legion Phone Duel y no me pareció que la diferencia con un móvil no-gaming fuese notable. Tras haber probado el Nubia, debo decir que, siendo un dispositivo de lo más peculiar, el problema sigue siendo el mismo: no es el hardware, es el software.

Ficha técnica del Nubia neo 5 GT

Nubia neo 5 GT dimensiones y peso 163 x 7,6 x 8 mm pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas Resolución 1,5K (2.720 x 1.224 píxeles) Formato 20:9 439 PPP Tasa de refresco: 144 Hz Muestreo táctil: 3.049 Hz Brillo pico: 4.500 nits procesador MediaTek Dimensity 7400 memoria ram 12 GB almacenamiento interno 256 GB cámara trasera 50 MP Profundidad 2 MP cámara delantera 16 MP batería 6.210 mAh Carga rápida 45W sistema operativo Android 16 con MyOS 16 conectividad WiFi 6 5G NSA/SA Bluetooth 5.4 GPS NFC USB tipo C Antena 360º otros Gatillos superiores (550 Hz) Ventilador integrado RGB trasero Cable horizontal Resistencia IP64 precio 8/256 GB: 399 euros 12/256 GB: 449 euros

El típico móvil que jamás has visto por la calle

Nubia neo 5 GT | Imagen: Xataka

Como salta a la vista, el móvil tiene poco o nada que ver con los móviles de andar por casa o que podamos ver por la calle. La parte trasera tiene un acabado muy agresivo con todo tipo de filigranas, una estética que podríamos calificar de futurista. Más allá del acabado, que a mí, personalmente, debo reconocer que no me disgusta, lo llamativo lo tenemos en la parte superior y en los cantos.

En primer lugar, miremos los tres octágonos negros de la zona superior. El de arriba es la cámara, el del centro un LED RGB personalizable y el inferior una decoración que simula ser el procesador. Spoiler: no lo es. El RGB lo encontramos también en el ojo y en el texto "GT". También podemos apagarlo si así lo deseamos.

Esa es la salida del ventilador | Imagen: Xataka

En segundo lugar, una cosa que me ha dejado totalmente loco ha sido el ventilador. Normalmente, la refrigeración en los móviles se basa en una cámara de vapor o, en su defecto, en una disipación pasiva a través del chasis. En un móvil que, en teoría, vamos a usar para jugar, eso puede no ser suficiente. Una de las cosas más exigentes que podemos hacer con el móvil, y por lo tanto, que más aumentan la temperatura, es jugar. En consolas y PC igual, pero estos dispositivos suelen ir armados con ventilación para extraer el calor.

Pues este móvil, también. En el canto izquierdo tenemos una toma de aire y en el canto derecho, la salida. Dentro del dispositivo tenemos un ventilador que chupa el aire (frío) de un lado, lo cruza por donde se encuentra el procesador y lo saca por el otro lado.

En el mundo real, el ventilador se aprecia más que en el rendimiento sostenido (que también), al tacto. Sin él, la mano izquierda suele sudar un poco más, mientras que teniéndolo activado noto que la trasera se mantiene más templada. Y por si te lo estabas preguntando, sí, se oye. Oyes un pequeño zumbido constante de fondo, aunque nada que ver con el sonido de arrancar un coche que se activa en cuanto enciendes el ventilador. Sonido que, por cierto, puedes cambiar en los ajustes.

El ventilador es bastante simpático. Hay accesorios que permiten conseguir algo parecido, pero tenerlo incorporado me parece una curiosidad con bastante acierto. No obstante, no puedo evitar pensar en la cantidad de horas que debes pasar jugando delante del móvil como para que, realmente, le saques provecho. Me gustaría ponerlo a prueba más adelante, en verano, cuando el calor de Córdoba apriete más.

En cualquier caso, debo decir que ZTE ha hecho un trabajo fenomenal con su refrigeración. Además del ventilador, en el interior de este móvil tenemos una cámara de vapor de 29,5 milímetros cuadrados, bastante grande para lo que estamos acostumbrados a ver, e incluso en partidas largas, dentro de que la temperatura sube, no lo hace tanto como cabría imaginar.

Uno de los dos gatillos superiores | Imagen: Xataka

En segundo lugar, otro de los grandes alicientes de este móvil son los gatillos laterales. En el canto derecho hay dos superficies táctiles que funcionan como gatillos (tengo un amigo militar que diría que un gatillo es un gato pequeño y que realmente se llama disparador, pero para que nos entendamos) y, desde el hub de juegos, los podemos mapear para que, al tocarlos, simulen una pulsación en la zona de la pantalla que queramos.

¿Esto para que es útil? Sobre el papel, para ahorrarnos el tocar la pantalla para disparar o apuntar en los shooters. Yo, sin embargo, los he encontrado más interesantes a la hora de mapear el autoataque al enemigo más cercano y el flasheo en 'League of Legends: Wild Rift'. Si jugáis a juegos de coches, también os puede venir bien para acelerar o para usar el nitro. Y si jugáis en la nube, pues dos botones táctiles menos y que os podéis ahorrar si queréis.

Los gatillos son extremadamente sensibles. Basta con rozarlos para que se activen, de ahí que haya una ligera curva de aprendizaje. Al principio cuesta, pero luego resulta hasta cómodo. Ahora bien, la realidad es la que es: no considero que haya una ventaja competitiva real en el uso de los gatillos. Ni siento que dispare mejor, ni más rápido ni más preciso. Y eso no es culpa del móvil, es culpa de que los juegos para móviles son, por norma general, muy simples.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

En 'Call of Duty' o 'Delta Force', por ejemplo, las armas tienen cero unidades de retroceso. Disparan un rayo láser independientemente de los accesorios por una cuestión simple: el margen de maniobra es el que es. Con un ratón puedes interiorizar el retroceso de un arma y compensarlo casi sin pensar (cualquiera que haya jugado a 'Counter Strike' lo sabrá), pero en un móvil la sensibilidad con los dedos es la que es. No he apreciado ventaja de ningún tipo al usar los gatillos en lugar de disparar pulsando en la pantalla, simple y llanamente.

Al sujetar el móvil para usar los gatillos, sí o sí acabas tapando el altavoz | Imagen: Xataka

Además, tienen un pequeño problema de ubicación. Al sujetar el teléfono en horizontal y usar los gatillos, es inevitable tapar el altavoz principal situado en el canto inferior. Al hacerlo, se nota una notable caída de la calidad sonora. Si juegas con auriculares, cero problemas, pero si estás usando el altavoz... la cosa cambia.

El tercer punto, y este sí me ha parecido muy interesante, es la carga bypass. Aunque no es exactamente una función nueva, sí es de lo más útil si queremos conservar la batería. Cuando jugamos, como decíamos anteriormente, el teléfono se calienta más que viendo TikTok o hablando por WhatsApp. Si, además, estamos cargando el móvil, la cosa va a peor porque tenemos otra fuente de calor: el proceso de carga de la batería.

Ese cable es maravilloso | Imagen: Xataka

Por norma general, si usamos el móvil mientras lo cargamos la batería le da energía a los componentes y, al mismo tiempo, se recarga. Eso genera un aumento de la temperatura. Con la carga bypass, los componentes reciben la energía directamente de la fuente externa (el enchufe en este caso). El proceso de alimentación se salta la batería, lo que, en última instancia, optimiza la vida útil de la misma.

Esto me ha parecido un verdadero puntazo y algo que todas las marcas deberían implementar en los ajustes. Además, Nubia, consciente de que muchos jugadores usarán el móvil mientras lo cargan, ha incluido un cable horizontal. Así, al sujetar el móvil en horizontal, el cable no se te clava en la mano derecha, sino que sale hacia abajo, permitiendo una mayor ergonomía. Minipunto para ZTE en este aspecto.

El problema no está en el móvil, sino en los juegos

Nubia neo 5 GT | Imagen: Xataka

El Nubia neo 5 GT es un móvil correcto y que puede ser interesante a ese precio. Tiene buena pantalla, buen sonido, buena batería, rendimiento más que solvente para casi todos los juegos y algunas funciones que, sin duda, gustarán a los que busquen un móvil, como mínimo, diferente. La cámara no es la mejor del mercado ni de lejos, el diseño de su interfaz es... diferente, digámoslo así; tiene una tremenda cantidad de bloatware y algunas de las apps nativas, como el espacio de juegos, tienen carencias en la traducción.

Por lo demás, es un móvil correcto. Quizá me costaría recomendarlo por encima de otras propuestas de marcas más populares al usuario de a pie, pero si te pone ojitos, te gusta la estética o te mueves en una escena competitiva móvil, la respuesta es "adelante con él".

Mi problema no ya con este terminal, sino con los móviles gaming en general, es que me parecen una solución a un problema que no existe. O al menos, no como podría parecer y, desde luego, no fuera de China, donde los juegos móviles son religión. Si estuviésemos hablando de un móvil para ese mercado la peli sería muy diferente, vaya por delante.

Nubia neo 5 GT | Imagen: Xataka

Los móviles tienen potencia más que de sobra para mover juegos pesados. Sin ir más lejos, la Nintendo Switch original funcionaba con un chip NVIDIA Tegra X1 del año 2015 sobre el que puede funcionar Android. En términos de potencia bruta, casi cualquier móvil de gama media, y no digamos ya gama alta, es más potente que una Nintendo Switch. Desarrollo y optimizaciones aparte, evidentemente, pero ya hay incluso emuladores de PlayStation 3 y de juegos de PC que ofrecen un rendimiento bastante solvente.

Sin embargo, si miramos el listado de los juegos más populares en Google Play veremos que está poblado de juegos ultracasuales, de los típicos minijuegos con una pinta terrible que aparecen en los anuncios de TikTok y YouTube, versiones móviles de juego de mesa, shooters como 'Fortnite', el omnipresente y polémico 'Roblox', y tragaperras camufladas. Y si miramos los de pago, tres cuartas partes de lo mismo: juegos casuales, 'Minecraft', 'Balatro', 'Stardew Valley', todos ellos con precios de entre tres y cinco euros, aunque eso sí, de una calidad superior.

Que el décimo juego más vendido de Google Play sea un emulador de Game Boy Advance ya nos dice algo.

Nubia neo 5 GT | Imagen: Xataka

El problema de fondo es que aunque el móvil es lo suficientemente maduro y potente para mover juegos de un mayor calibre, la realidad es que ni los usuarios ni los desarrolladores están apostando por él. Y cuando lo hacen, lo hacen a través de versiones adaptadas a pantallas. Ante esta situación, la pregunta que cabe hacerse es qué necesidad resuelve un móvil gaming.

Apenas hay juegos triple A para móviles y los que hay apenas se venden. Estos, además, tienen o bien controles táctiles o requieren de más botones, no solo de dos gatillos.

Los juegos inspirados en franquicias populares se han adaptado a pantallas para evitar, precisamente, el uso de periféricos.

Los juegos más populares en móviles son hipercasuales y no tienen controles complejos.

¿Dónde cuadramos ahí los móviles gaming? Los juegos para móviles más masivos no han evolucionado al ritmo al que lo han hecho los móviles. Después de todo, los juegos para móviles están hechos para la mayoría, no para la excepción, y este móvil es, precisamente, para la excepción.

Nubia neo 5 GT | Imagen: Xataka

Sí, hay juegos pesados como 'Genshin Impact', 'Delta Force' o 'Wuthering Waves' que ganan enteros con un buen rendimiento, pero eso mismo lo puedes conseguir en otros smartphones no necesariamente gaming que, aunque sacrifican funciones concretas (gatillos, ventilador, refrigeración), ofrecen un móvil, en conjunto, más completo para todo tipo de usos, no solo gaming.

Ojo, que pocos móviles de este rango de precio ofrecen una pantalla AMOLED 1,5K a 144 Hz como esta, una batería de este tamaño y un rendimiento tan bueno, eso no lo podemos perder de vista. La cosa es poner en una balanza lo que perdemos y lo que ganamos y, entonces, decidir. A mí, personalmente, me costaría sacrificar las bondades de un terminal más convencional a cambio de experiencias de nicho en juegos móviles.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Los mejores juegos Android de 2026... hasta ahora

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de ZTE. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



