'League of Legends: Wild Rift': qué es (y qué no es) el MOBA de Riot Games que llegará pronto a iOS y Android

Lejos quedan aquellos años en los que Riot Games tenía un solo juego: 'League of Legends'. Ahora la empresa tiene 'LoL', 'Valorant' (que crece como la espuma), 'Tácticas Maestras' (máximo exponente del género auto battler), 'Legends of Runeterra' (su propio 'Hearstone') y 'League of Legends: Wild Rift', la versión de 'League of Legends' para móviles.

Será el tercer juego de Riot que aterrice en iOS y Android y que acompañará a 'Teamfight Tactics' y 'Legends of Runeterra'. Por supuesto, será completamente gratuito y, a efectos prácticos, una versión del 'LoL' para móviles. Y ese es un matiz importante: es una versión, no un port de 'League of Legends'. Así pues, vamos a repasar qué es 'League of Legends: Wild Rift', qué no es y cuándo llegará a nuestros smartphones.

Qué es y qué no es 'League of Legends: Wild Rift'

Que 'League of Legends: Wild Rift' llegue a smartphones es muy importante, en tanto que probablemente sea uno de los máximos exponentes del género MOBA que, a su vez, es de los géneros que más tracción tienen en el sector de los ESports. Para que nos hagamos una idea, solo en 2019 'League of Legends' generó 1.500 millones de dólares en ingresos, 100 millones más que en 2018. Nada mal para un juego gratuito.

Actualmente en Google Play y App Store se pueden encontrar algunas alternativas como 'Vainglory', 'Mobile Legends: Bang Bang' (probablemente el más parecido a 'League of Legends') y 'Arena of Valor', que en territorio europeo no es para tanto pero en China, donde es conocido como 'Honour of Kings', es toda una eminencia en territorio móvil. Visto el éxito atronador que han tenido juegos como 'Teamfight Tactics' y 'Legends of Runeterra' en móviles, cabe esperar que 'League of Legends: Wild Rift' lo tenga también.

¿Y qué es 'League of Legends: Wild Rift', exactamente? Es una versión de 'League of Legends' para móviles y consolas, como decíamos antes. De acuerdo a Riot Games, el juego se ha desarrollado desde cero para adaptar su interfaz y jugabilidad a las pantallas de los móviles, motivo por el cual no tiene juego cruzado contra PC. Para iniciar sesión se puede usar la cuenta de Riot Games, sí, pero no podremos enfrentarnos a jugadores de PC como sí es posible en 'TFT' o 'Legends of Runeterra'. Cuestión de mecánicas.

Actualmente el juego cuenta con más 40 campeones, pocos en comparación con los más de 140 campeones que se pueden encontrar en el juego de PC. A priori, parece que los campeones conservan su kit de habilidades y, por lo tanto, sus mecánicas, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, la flecha de la ulti de Ashe se puede controlar. Tocará esperar para ver si llegan todos los campeones o si, por el contrario, solo llegarán aquellos cuyos controles se puedan adaptar a la pantalla de un smartphone.

Los fundamentos del juego son los mismos que en la versión de PC: dos nexos, tres caminos, un río, bufos en la jungla y cinco personajes contra cinco personajes. Ahora bien, no hay inhibidores en la base (de la torre pasas al nexo directamente), el nivel máximo es 15 en lugar de 18 y el nivel de habilidad máximo es cuatro en lugar de cinco. ¿Por qué? para hacer las partidas más cortas.

Quien haya jugado alguna vez a 'League of Legends' sabrá que una partida puede durar entre 20 y 60 minutos, dependiendo de la habilidad de cada equipo. En 'Wild Rift' la idea es que las partidas duren menos de 20 minutos. Por eso el mapa es más pequeño y tiene menos objetivos. Tampoco se usará el mismo sistema de objetos y habrá un sistema de compra rápida similar al del 'Mobile Legends: Bang Bang'. De esa forma, cuando el jugador vuelva a la base podrá comprar rápidamente objetos sugeridos en función de la build que se esté haciendo.

Los controles son táctiles, por supuesto. A la izquierda tendremos un joystick para mover al personaje y a la derecha los botones con las habilidades, los objetos activo, los hechizos de invocador, los marcadores de advertencia y el joystick para apuntar. Es, a efectos prácticos, un 'League of Legends' adaptado a móviles, con todo lo que eso supone en términos de ventajas y sacrificios.

Antes de pasar a hablar de la beta, conviene aclarar los requisitos mínimos para jugar. Las especificaciones mínimas en iOS es tener un iPhone 6 o superior. En Android será necesario tener como mínimo un procesador Snapdragon 410 o superior, 1,5 GB de memoria RAM y, salvo que haya sorpresas, se espera que sea compatible con dispositivos con procesadores de 32 bits.

La beta pública y sus fases

A falta de probarlo en profundidad, 'League of Legends: Wild Rift' apunta a ser uno de los grandes lanzamientos en el terreno de los juegos móviles. Pero para poder jugarlo todavía habrá que esperar un poquito más. Hubo una fase alfa en Brasil y Filipinas y el pasado 27 de octubre se activó una beta abierta regional en Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Se espera que 'League of Legends: Wild Rift' llegue a España para diciembre y a América para principios de 2021. Si usas un dispositivo iOS no queda otra que esperar, pero si usas un smartphone Android ya es posible probarlo usando una VPN y el APK del juego. El problema es que los servidores están saturados e iniciar sesión es bastante complicado, pero con un poco de suerte y paciencia es posible echarse una primera partida al nuevo MOBA de Riot Games.