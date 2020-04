'Legends of Runeterra' llega a móviles: el juego de cartas del universo de 'League of Legends' ya está disponible en Android y iOS

Riot Games está expandiendo su catálogo de juego y, diez años después del lanzamiento de 'League of Legends', finalmente está empezando a mirar al mercado móvil. Después de lanzar 'Tácticas Maestras' hace algunas semanas, Riot acaba de publicar 'Legends of Runeterra', su nuevo título para smartphones. Se trata de un juego de cartas y estrategia basado en el universo de 'LoL' que, como todos los juegos de la firma, se puede descargar completamente gratis.

'Legends of Runeterra' es el segundo de los tres juegos que Riot Games tiene preparados para móviles. El primero fue 'TFT' y el tercero será 'League of Legends: Wild Rift', una adaptación de su conocido MOBA para PC. Sea como fuere, el que hoy nos ocupa es 'Legends of Runeterra', también conocido como 'LoR', así que vamos a conocerlo mejor.

Lo básico de 'Legends of Runeterra'

'LoR' está basado en el universo de 'League of Legends', por lo que habrá muchísimos personajes conocidos del juego, igual que ocurre en el 'Heartstone' de Blizzard y el universo de 'Warcraft'. Las partidas son de uno contra uno y cada jugador comienza con cuatro cartas seleccionadas al azar de su mazo, 20 puntos de vida y sin maná.

Cuando la partida comienza, los jugadores pueden elegir cambiar alguna de las cartas que hayan recibido por otras del mazo. Acabada esta "prefase", cada jugador recibe un punto de maná y se decide quién ataca y quién defiende. Para ello se pueden usar cartas de campeones, seguidores o hechizos, cada una con su respectivo coste de maná. El rol de atacante y defensor rota con cada ronda y, evidentemente, pierde el que antes se quede sin puntos de vida.

Cada carta pertenece a una región (Demacia, Jonia, Isla de la Sombra...) y se juega de forma distinta.

Esto es lo básico del juego, pero la clave está en construir nuestro propio mazo y encontrar las mejores sinergias y combos entre las cartas. Hablando de las cartas, estas se irán desbloqueando conforme se avance en el juego, aunque siempre se pueden comprar en la tienda del juego con monedas (que, a su vez, pueden ser compradas con dinero real). No se pueden comprar lootboxes, pero sí hay microtransacciones por hasta 54,99 euros.

Para los ya jugadores, destacada que 'Legends of Runeterra' llega con el nuevo set de cartas "Pleamar", que incluye 120 cartas nuevas, seis nuevas palabras clave y 11 campeones adicionales para añadir al mazo. El juego ya se puede descargar en Google Play y App Store y los requisitos mínimos son bastante asequibles: Android 5.0 Lollipop o iOS 9.0 o superior, por lo que entra casi cualquier smartphone.