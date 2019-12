Riot Games quiere dejar de ser algo "de nicho" y dar el salto al mainstream: así es como planea hacerlo

Riot Games, a pesar de contar con una ese al final del nombre que indica un plural, es una desarrolladora de videojuegos que en sus trece años de vida sólo ha lanzado un título hasta este 2019: 'League of Legends'. Y la razón no es otra que ese videojuego se ha convertido en uno de los más jugados del planeta, con ocho millones de jugadores diarios y que ostenta el estandarte de los deportes electrónicos a nivel mundial, con un total de 11 ligas profesionales en el globo y los Worlds, el campeonato de esports más visto. 2020 marcará el desembarco en el mainstream de sus productos y licencias, con multitud de nuevos videojuegos y más iniciativas en el mundo de la música o el de las series de televisión.

Partiendo de un sólo videojuego, que además pertenece a un género muy específico como el de los multiplayer online battle arena (MOBA), Riot quiere conquistar desde este próximo año la industria de los videojuegos con muchos nuevos títulos. Pero por si eso fuera poco, quiere expandirse al entretenimiento de masas gracias iniciativas musicales como son los grupos ficticios, colaboraciones con el mundo de la moda o una serie de animación.

Una ceremonia a la altura de la Superbowl

'Overwatch', 'PUBG' o 'Fortnite' llegan, amenazan con llevarse el trono de 'League of Legends' pero tras un tiempo todo vuelve al statu quo. Según datos de Riot Games del pasado mes de septiembre, 'League of Legends' tiene un total de 8 millones de jugadores de manera diaria. 'Fortnite' llegó a congregar 8,3 millones hace justo un año, pero mientras el battle royale de Epic Games está en PC, PS4, Xbox, Switch y móviles, el MOBA de Riot sólo está disponible en ordenadores desde su salida hace ya diez años.

Por ello, podemos decir que 'League of Legends' es el fenómeno de nicho con el nicho más grande de la industria del videojuego. Esto es así a nivel de comunidad, una de las más fieles y dedicadas del panorama, pero también trasciende a la prensa especializada, donde se trata al MOBA como un ente completamente distinto al resto de la industria e incluso requiere de profesionales especializados con el know-how para saber crear el contenido que esa misma comunidad pide.

Esto no quiere decir que no haya iniciativas para dar a conocer la historia de este juego. Sin ir más lejos hace un par de meses se publicó en Netflix 'League of Legends: Origins', un documental en el que se narran los primeros pasos de su desarrollo, su crecimiento y su aportación al mundo de los esports. En el metraje podemos ver a Marc Merrill y Brandon Beck, creadores del LoL, dejando claro que ese crecimiento exponencial del juego se debía en gran manera al boca a boca entre los propios jugadores que lo probaban. Ese nicho lleva años siendo enorme, pero ahora Riot prepara su asalto al mainstream.

El mundo de la moda y el de los videojuegos unidos por el LoL

La actuación de Becky G, una de las cantantes latinas del momento, y compañía no es un concepto nuevo para Riot Games y 'League of Legends'. En la edición del pasado año celebrada en Corea del Sur, se realizó otro grupo ficticio llamado KD/A y cuyo estilo musical se puede encuadrar dentro del K-Pop. Grupos como BlackPink o BTS son fenómenos a nivel mundial que a ciertas generaciones les puede haber pillado demasiado mayores como para comprender que el fondo de pantalla del móvil de una quinceañera española pueda ser un cantante surcoreano.

Sin embargo, y a pesar de que estaba claro que ese movimiento no iba a generar una entrada significativa de público de fuera del target de 'League of Legends' al juego; el videoclip de la canción de KD/A es el vídeo más visto del canal de LoL con cerca de 300 millones de reproducciones. Un éxito que marcó un antes y un después para Riot Games y su división musical.

Pero un patrocinio clave, relacionado además con Becky G evidencia las ganas de 'League of Legends' y Riot Games de llegar a más gente; a un público distinto. La Copa del Invocador, trofeo de 23 kilos de peso que se otorga al campeón mundial de cada temporada de 'League of Legends' y que está elaborado por Thomas Lyte, un estudio de creación de trofeos que ha realizado algunos tan característicos como la “ensaladera de la Copa Davis” o la Webb-Ellis del mundial de rugby, iba a ser transportado por Europa mediante un transportín diseñado por Louis Vuitton.

No se queda ahí la colaboración de Riot Games con la emblemática firma francesa, ya que el diseñador Nicolas Ghesquière realizó un aspecto para un campeón de 'League of Legends' que todo el mundo podría adquirir a cambio de dinero real. Además de eso, Louis Vuitton ha realizado toda una colección cápsula basada en el videojuego que se agotó en escasas horas.

A la conquista de los videojuegos (y todos sus géneros)

'League of Legends' ya tiene el mando del género de los MOBA (con permiso de Dota2 y Valve), pero ha llegado el momento de que Riot Games ponga esa ese con razón de ser en su nombre. Tras una década dedicado en cuerpo y alma a 'League of Legends', el estudio californiano aprovechó esta efeméride, el décimo aniversario del LoL, para anunciar hasta seis nuevos juegos el pasado 16 de octubre.

Si eliminamos de esta terna el 'League of Legends: Wild Rift', una versión para móviles de su hit, vemos como Riot Games quiere poner sus tentáculos en casi cualquier género multijugador que se nos ocurra. Además de 'Legends of Runeterra', un título de cartas, también se anunció un juego de lucha 2D al estilo 'Street Fighter', un shooter que suma lo mejor de 'Counter Strike' con los personajes de 'Overwatch', una experiencia cooperativa para explorar el mundo de 'League of Legends' y hasta un "football manager" basado en la escena competitiva del MOBA.

Riot también busca llegar al mainstream dominando la industria competitiva y multijugador, colándose en cada género y siendo uno de esos estudios que se te vienen a la cabeza de manera irremediable cuando piensas en videojuegos, no sólo cuando piensas en un fenómeno dentro de los esports como sucede con 'League of Legends'. Un hecho similar a cuando en 2007 Steve Jobs anunció la expansión de Apple a la telefonía con el iPhone; ya tenían su público con sus sobremesa, portátiles y iPods, pero ese salto cambió la industria tecnológica.

We're excited to welcome @riotgames to #TheGameAwards for the first time! Don't miss the first @riotforge developer announce their @leagueoflegends game live next Thursday night! Streaming globally around the world. pic.twitter.com/54OlHJdOtI — The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2019

Y por si ese puñado de videojuegos nuevos tras una década de sólo 'League of Legends' fueran pocos, se acaba de anunciar Riot Forge. Esta editora posibilita que estudios de videojuegos independientes puedan disfrutar de la licencia de 'League of Legends' para crear aventuras monojugador que complementen a las iniciativas de la propia Riot Games.

Greg "Ghostcrawler" Street, el histórico diseñador de 'World of Warcraft' y más recientemente director de jugabilidad de 'League of Legends', es el encargado de gestionar la propiedad intelectual: "Ahora somos una editora de juegos independientes. Los juegos narrativos que quieres del universo 'League of Legends' están a punto de llegar".

Arcane, la serie con la que asaltar el multimedia

Cada nuevo campeón, modo de juego o temporada competitiva en 'League of Legends' traía consigo una nueva pieza audiovisual por parte de Riot Games. Son de tal nivel que no pocos fans han pedido con insistencia una serie animada que expandiera el mundo del juego y su historia. La one more thing de ese aniversario del LoL fue 'Arcane', esa ansiada serie que puede permitirle a Riot Games asaltar definitivamente el cielo del mainstream.

No hace falta recordar cómo han sido las últimas incursiones de los videojuegos en el mundo audiovisual para darse cuenta que no son piezas dignas de Oscar. Es cierto que tras la etapa noventera representada por 'Street Fighter' y 'Super Mario Bros.', hemos llegado a un momento de estabilización en el que 'Detective Pikachu' o 'Tomb Raider' "se dejan ver".

Just visited the awesome Fortiche team in Paris. We have been working with Fortiche for years and we could not think of a better team to work with when it was time to take it to the next level with Arcane! #frenchtouch pic.twitter.com/L9cOv5z7AZ — nicolo (@niiicolo) October 17, 2019

En el evento celebrado en Londres donde se conmemoró el décimo aniversario de 'League of Legends' pudimos realizar algunas preguntas sobre Arcane a Nicolo Laurent, CEO de Riot Games. Nos contó que su estudio está a escasos kilómetros de Hollywood y que no en pocas ocasiones les habían llegado propuestas para realizar películas y series basadas en 'League of Legends', pero que no ha sido hasta este momento, en el que han podido tener tanto el control creativo como económico sobre su serie, cuando se han puesto a hacerlo.

El que todas estas iniciativas llamadas a ampliar la base de fans de los contenidos del estudio, ya sea 'League of Legends' o sus nuevas propiedades intelectuales, hayan llegado casi a la vez, evidencia que esto es un plan meticuloso. Riot Games no quiere ser una desarrolladora con un juego exitoso; el plan es jugar con los grandes del entretenimiento.

Foto de portada de lolesports.