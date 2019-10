'Leage of Legends' también quiere conquistar tu móvil y tu consola: así serán sus nuevos juegos

El MOBA más popular del mundo ha festejado por todo lo alto su décimo aniversario. Riot Games, en una emisión en directo, ha dejado claro que el próximo objetivo del juego, después de convertirse en rey absoluto del fenómeno de los eSports, está en la expansión hacia otros territorios. Hacia otros géneros más allá de las arenas de combate multijugador online, y hacia otros formatos y plataformas.

Entre esas expansiones a otros géneros tenemos un juego de lucha con personajes de LoL bajo el nombre en código 'Project L' y del que apenas se han visto unas primerísimas imágenes. También habrá un juego de cartas, 'Legends of Runeterra', al estilo 'Hearthstone'. Otro nombre en código, 'Project F', recibirá lo que parece ser un RPG completamente orientado a la acción, al estilo 'Diablo'. Y otro más, 'Project A', un FPS práctico que quiere hacer la competencia a los clásicos del género y que llegará en 2020.

En cuanto a las nuevas plataformas hacia las que pretende expandirse Riot, el proyecto más llamativo es 'Arcane', una serie de animación desarrollada internamente por Riot y de la que solo se sabe que contará con personajes de las ciudades de Piltover y Zaun. Pero sin duda, el anuncio más llamativo de este décimo aniversario, entre tantos proyectos con nombres proivisionales y fechas indeterminadas, es el que afecta al propio 'LoL': llegará a móviles y consolas en 2020.

'League of Legends' fuera de los ordenadores

Estas nuevas iteraciones serán conocidas como 'League of Legends: Wild Rift' y está prevista su llegada a consolas y móviles iOS y Android, plataformas para las que ha sido diseñado de cero, y no como un mero port. No habrá cambios en la jugabilidad habitual de la franquicia, con batallas de cinco contra cinco, pero los controles se adaptarán a pads y sistemas de control nativos. Además, se intentará que las partidas sean más rápidas de lo habitual y no pasen de 20 minutos.

'Wild Rift' tendrá disponibles a 40 de los héroes más populares del juego, lo que implica una rebaja con respecto a las posibilidades de la primera versión, pero Riot especifica que el aspecto de todos ellos será mejorado. También han aclarado que se podrán desbloquear sin necesidad de pagar. No hay fechas, pero es posible registrarse para acceder en cuanto esté disponible a la versión para Android. Riot también anunció que el autobattler 'Teamfight Tactics' llegaría a móviles, de forma inminente en iOS y muy pronto en Android.

No es la única novedad que Riot ha anunciado para 'League of Legends'. En el evento de décimo aniversario, la compañía habló de modificaciones en el mapa gracias a la acción de los dragones elementales y presentó a un nuevo personaje de apoyo, Senna.