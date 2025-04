El nuevo 'Balatro' es un misterio adictivo con miles de fans en todo el mundo: su creador ha tardado ocho años en acabarlo

En ocasiones, los fenómenos más estimulantes del videojuego suceden a espaldas de las grandes campañas mediáticas y de los éxitos prefabricados. Simplemente, un juego de calidad extraordinaria o con unas posibilidades jugables inmensas crece con el boca a boca de los usuarios. Y cuando llega a los medios, ya es la sensación del medio. Le ha sucedido a 'Blue Prince', y es el gran éxito secreto actual de los videojuegos.

Sencillo pero matador. Lo que convierte a 'Blue Prince' en un juego de concepto apabullante es que encuentra un punto en el que se cruzan dos mecánicas aparentemente contrapuestas. Por una parte los puzles estáticos de juegos tipo 'Myst'. Por otro, que el juego es un roguelite, es decir: cada partida es completamente nueva, la muerte es permanente y el objetivo de la partida, explorar una casa de 45 habitaciones en busca de la número 46, que es secreta, se resetea con cada reinicio, teniendo que empezar la exploración de nuevo cada vez.

The 'Balatro' Way. Cada vez que se intenta salir de una habitación, el jugador tiene a su disposición tres habitaciones para ubicar en las salidas. No solo contarán una fascinante y cada vez más siniestra historia entre líneas, sino que tienen sus características individuales: no todas se abren a la primera, no todas tienen las mismas vías de salida, si las tienen. Podrían ser tres cartas a elegir de un mazo, y en ese sentido el juego recuerda a 'Balatro', la última sensación de la industria. Y que recorrió un camino muy similar a este: lanzado por lo bajini, sin grandes campañas alrededor, y gracias al boca a boca de los jugadores, notas excelentes y el runrún en redes sociales se convirtió en el juego de la temporada.

Ocho años. Es el tiempo que ha tardado en desarrollarlo su creador, Tonda Ros. Inspirado por el documental 'Indie Game: The Movie', decidió que pondría en pie un juego con herramientas de desarrollo muy elementales, como el motor Unity. Su inspiración fueron juegos como 'Gone Home' y 'The Witness', tal y como contaba Bloomberg. En 2016, Ros empezó a desarrollar un prototipo de 'Blue Prince' con el plan de invertir solo seis meses en el desarrollo, pero una cosa llevó a la otra y acabó dejando el trabajo y comisionando parte de las tareas, como la dirección de arte o la banda sonora, a otros creadores. Desde 2021, con el prototipo ya jugable, básicamente se ha dedicado a balancear la dificultad.

Pero... ¿qué tiene 'Blue Prince'? Básicamente, una mezcla imposible de describir con palabras: por un lado mecánicas rígidas, casi anticuadas para los puzles; por otro, la imprevisibilidad total de los roguelites modernos, donde cada partida es completamente nueva. Contemplativo y a la vez misterioso, con una historia que se despliega maravillosamente y sin llevar de la mano al jugador en ningún momento, 'Blue Prince' se ha convertido por todo ello en uno de los juegos mejor valorados del momento.

La crítica lo adora. 'Blue Prince' ostenta un promedio de 92 en Metacritic, es decir, es el juego mejor valorado de 2025 hasta la fecha. En otros agregadores, como OpenCritic, tiene un impresionante 98 tras 63 críticas, y una media de una de cada tres reseñas brindándole la máxima puntuación posible. Muchos medios ya lo califican de importante contendiente a juego del año. Si en los próximos Game Awards sucediera algo así, marcaría una tendencia digna de ser tenida en cuenta en la industria: tras el triunfo el año pasado del soberbio 'Astro Bot', podríamos estar viendo un retraimiento de los blockbusters y un viraje de las preferencias de los jugadores hacia títulos (mucho) más modestos.

Y la ventas lo refrendan. 'Blue Prince' ha sido jugado por aproximadamente 150.000 personas en todas las plataformas. El grueso de sus ventas se han producido, sin embargo, en Steam, ya que las de PlayStation y Xbox son escasas debido a su disponibilidad en Game Pass y PlayStation Plus. Las ventas no son oficiales, pero las estimaciones rondan entre las 77.000 y las 162.000 copias: como el juego debutó en el séptimo lugar en el top semanal de ventas de Steam en su semana de lanzamiento, se cree que sus ventas digitales han sido superiores a la media para un juego de este tipo. 'Blue Prince' alcanzó un pico histórico de 19.243 jugadores simultáneos en Steam el pasado 20 de abril de 2025, y actualmente ronda cifras en torno a los 15.000 jugadores conectados simultáneamente. Un auténtico y pequeño milagro.

