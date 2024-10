'Age of Empires: Mobile' ya está aquí. Tiene todas y cada una de las red flags de los juegos para móviles

Es curioso que siendo 'Age of Empires' una franquicia tan querida no haya habido una sola versión decente para móviles. No hablamos de juegos inspirados o clones, de esos ha habido a patadas, sino un 'Age of Empires' como tal. Las esperanzas estaban depositadas en 'Age of Empires: Mobile', la versión oficial para móviles, un juego con el sello de Xbox Games Studios y desarrollado por TiMi (a.k.a. Tencent).

También es un juego que tiene todas y cada una de las red flags habidas y por haber en los juegos móviles, desde micropagos hasta gachapones pasando por pases de batalla premium. Vayamos por partes.

Contexto. 'Age of Empires: Mobile' se anunció hace dos años y no ha sido hasta hoy que se ha lanzado en iOS y Android. El juego bebe de 'Age of Empires' en lo que a gráficos, sonidos y ambientación se refiere (eso lo borda), pero en todo lo demás aspectos es, desgraciadamente, un juego free to play de estrategia, combates y gestión de recursos del montón que, desgraciadamente, no está a la altura del legado de su nombre. Si alguno ha jugado a 'Domination', 'Rise of Kingdoms', 'Whiteout Survival' y compañía, 'Age of Empires: Mobile' es lo mismo.

Qué tal es. El juego nos permite montar (a medias) nuestra ciudad, desarrollarla, pelear con otros usuarios del mundo en combates que nada tienen que ver con los de 'Age of Empires' (mandas unidades y esperas, punto), hacer una especie de modo historia, combatir en unas islas cuya mecánica recuerda a un juego tipo Auto Battler y poco más. No hay un mapa que explorar para encontrar recursos, no hay partidas contra otros jugadores o la CPU como en 'AoE'. Es un juego de estrategia, edificios y recursos más.

Gráficamente es muy bonito y los sonidos recuerdan a los del juego original. La representación de las civilizaciones está muy conseguida y, en líneas generales, quien disfrute de este tipo de juegos seguramente disfrute de este título. Ahora bien, los que estuviesen ansiosos de tener 'Age of Empires' en el móvil lo seguirán estando, porque esto es otra cosa completamente distinta.

🚩 1: tiempos de espera. Todos y cada uno de los juegos de gestión de recursos que podemos encontrar en móviles tienen una cosa en común: no son aptos para impacientes. Al principio todo se mejora en unos segundos, unos minutos como mucho, pero a la larga subir de nivel una estructura lleva horas, días y hasta semanas. Lo mismo con reclutar tropas, investigar... La dinámica es igual en todos los juegos.

También lo es en 'Age of Empires: Mobile'. Afortunadamente, el juego nos permite acelerar todo mediante potenciadores que podemos conseguir jugando o pasando por caja. Y eso nos lleva a la...

🚩 2: micropagos. 'Age of Empires' está lleno de microtransacciones. El juego dispone de una divisa premium (monedas imperiales) que nos permite comprar los objetos necesarios para subir de nivel a nuestros héroes, obtener recursos y conseguir aceleradores. Podemos mejorar/construir dos edificios a la vez, pero si queremos un tercer hueco en la cola lo podemos comprar por 2,99 euros. Si queremos suministros, como tomos de experiencia, también podemos comprar con dinero real.

¿Qué podemos subir de nivel usando tomos de experiencia que podemos comprar con dinero real? Los héroes y sus habilidades (que también podemos comprar a tocateja con dinero contante y sonante). En cualquier caso, si no queremos comprarlos, ¿cómo conseguimos los héroes?

🚩 3: gachapón. Uno de los edificios que tenemos desbloqueados desde el principio es la taberna, que lejos de ser un sitio donde tomar una pinta de hidromiel es, realmente, el gachapón del juego. Tenemos dos gachapones: el legendario y el de élite. En ambos podemos conseguir héroes, pero también potenciadores, medallas para ascender a los héroes (subir su nivel de estrellas) y materiales.

Tenemos una probabilidad del 0,05% de conseguir los mejores héroes dorados en una tirada. La probabilidad de conseguir a Juana de Arco o Cleopatra VII es de un 0,14%. Ahora bien, tenemos un 7,94% de probabilidades de conseguir madera, que no es que nos vaya a faltar precisamente. Conseguiremos tiradas jugando, pero también podemos comprarlas con dinero real y seguir tentando al azar.

Genshin Impact 🤝 Age of Empires.

🚩 4: VIP y pase(s) de batalla. Podemos ser usuarios normales o podemos ser VIP, para lo cual podemos comprar puntos con divisa premium. Siendo VIPs tendremos ventajas, como una mayor velocidad de producción de recursos. Por si eso fuera poco, podemos comprar no uno, ni dos, sino tres pase de batalla por 9,99; 17,99 y 29,99 euros, respectivamente, con un buen puñado de recursos y objetos que nos ayudarán a mejorar a nuestros héroes y sus habilidades, o a avanzar más rápido.

🚩 5: multijugador permanente. Tenemos un mapa en el que veremos tribus (a.k.a. sacos de boxeo para recoger recursos) y las ciudades de otros jugadores con los que podremos aliarnos o darnos de palos. Esto no sería un mayor problema si no estuviésemos ante un juego que cumple todos y cada uno de los puntos de los pay to win. Ningún jugador podrá hacerle frente a una ballena que haya invertido dinero en mejorar sus tropas y edificios. Sí, podremos conseguirlo todo jugando (mucho, muchísimo), pero las cosas como son: si pagas tienes una ventaja enorme.

Una verdadera pena. En resumidas cuentas, 'Age of Empires: Mobile' es un juego pensado por y para los micropagos que no hace ni la más mínima justicia al legado y al nombre de 'Age of Empires'. Podría haber sido muy diferente, mucho más profundo, pero en su lugar se ha apostado por una experiencia que tiene todos los males de los juegos para móviles y que, lamentablemente, no aporta nada nuevo.

