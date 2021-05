"Free to play", "pay to win", "pay to fast" y demás jerga gamer: qué significan estos términos (explicado con ejemplos)

¿Os acordáis de cuando ibas a una tienda, te comprabas un juego y ya? Qué tiempos. Llegabas a casa con tu disco, lo metías en la consola y pispás, a jugar. El juego completo, sin historias raras ni micropagos, ni skins, ni bailes, ni nuevos niveles ni na' de na'. Si bien es cierto que sigue habiendo juegos que mantienen esa esencia, no es ningún secreto que la cosa ha cambiado mucho y que ahora lo normal es encontrar juegos F2P que son P2W o P2F.

Si esas siglas te suenan a un modelo de lavavajillas, tranquilo, porque hoy vamos a ver qué significa que un juego sea free to play (F2P), pay to win (P2W), pay to fast (P2F), pay to progress (P2Pro) o pay to play (P2Play), entre otros términos. Porque ni todo lo F2P es P2W ni todo lo P2F es P2W. Todo lo acompañaremos con ejemplos para que sea más sencillo identificar las mecánicas.

Jugar gratis, pagar para ganar, etc

Comencemos por el principio. Un "juego premium" es un juego que cuesta dinero, que debemos comprar con simoleones contantes y sonante. Es el caso de 'The Witcher 3', por ejemplo, un juego que compramos y listo, podemos jugar de principio a fin. Otra cosa es que luego salgan las expansiones de contenido, que pueden ser o no de pago y que, realmente, son opcionales.

Otro caso de "juego premium" es 'Call of Duty' o 'Battlefield V'. La diferencia con respecto a 'The Witcher 3' es que estos juegos tienen microtransacciones que, en este caso, son estrictamente cosméticas. Algunas cosas las puedes desbloquear jugando y subiendo, pero otras muchas, como las skins, se desbloquean con dinero real (que normalmente se canjea por algún tipo de divisa premium en el juego). Es decir, puedes pagar por tener más cosas, pero no tienen implicaciones a nivel de juego, no dan ventaja. Es un cosmético.

La tendencia habitual en los "juegos premium" es esa: comprar el juego completo y/o comprar el juego completo y luego poder acceder a microtransacciones para desbloquear elementos cosméticos. Lo más normal es que los juegos de historia o de un jugador sean del primer modelo, mientras que los juegos online tienden más al segundo.

Dentro de los juegos premium hay un modelo interesante, que es el pay to play o P2Play. Aunque se traduce literalmente como "pagar para jugar" y podría entenderse como el modelo de 'The Witcher 3', normalmente hace referencia a un juego como suscripción, véase 'World of Warcraft'. En estos juegos, normalmente MMORPG, hay que pagar el juego base y, a parte, una mensualidad para acceder al mismo. Eso no quita que, además de estos desembolsos, no pueda haber micropagos, normalmente de carácter cosmético, o DLCs de pago en forma de expansiones.

Que un juego sea de pago no significa que esté exento de microtransacciones

Luego tenemos los juegos free to play que, como su propio nombre indica, son juegos gratuitos. A diferencia de los "juegos premium", acceder a estos juegos no implica un desembolso inicial. Es el caso de 'League of Legends', 'Valorant', 'Clash of Clans' y 'Destiny 2', por ejemplo. Evidentemente, al ser juegos gratuitos, deben ganar dinero de otra forma, y para eso hay diferentes mecánicas, como comprar elementos cosméticos, un progreso más rápido o cosas que, directamente, te dan ventaja con respecto al resto de jugadores. Así pues:

Pay to win (P2W) : una mecánica pay to win normalmente suele darse en un juego free to play en el que el jugador puede comprar cosas, como un arma muy poderosa o un coche más rápido que puede o no estar disponible para los jugadores no que no pagan. De esa forma, el jugador que paga tiene ventaja sobre el resto de jugadores , llamados "freemium". Un ejemplo conocido era el MMO "APB Reloaded", que permitía comprar equipamiento de alto nivel con dinero real.

: una mecánica pay to win normalmente suele darse en un juego free to play en el que el jugador puede comprar cosas, como un arma muy poderosa o un coche más rápido que puede o no estar disponible para los jugadores no que no pagan. De esa forma, , llamados "freemium". Un ejemplo conocido era el MMO "APB Reloaded", que permitía comprar equipamiento de alto nivel con dinero real. Pay to fast (P2F) : una mecánica pay to fast es, normalmente (aunque no exclusivamente) un juego free to play en el que el jugador puede pagar dinero real para avanzar más rápido . A efectos prácticos, un jugador que no paga podría conseguir lo mismo que el que paga invirtiendo muchísimo más tiempo. Es el caso de 'Clash of Clans' (y de la inmensa mayoría de juegos móviles) o 'Genshin Impact'. Puedes pasarte la vida consiguiendo materiales y subiendo de nivel, o puedes pagar por tener antes todos los personaje, subir de nivel los edificios o conseguir materiales. Es el modelo más frecuente.

: una mecánica pay to fast es, normalmente (aunque no exclusivamente) un juego free to play en el que el jugador puede . A efectos prácticos, un jugador que no paga podría conseguir lo mismo que el que paga invirtiendo muchísimo más tiempo. Es el caso de 'Clash of Clans' (y de la inmensa mayoría de juegos móviles) o 'Genshin Impact'. Puedes pasarte la vida consiguiendo materiales y subiendo de nivel, o puedes pagar por tener antes todos los personaje, subir de nivel los edificios o conseguir materiales. Es el modelo más frecuente. Pay to progress (P2Pro): es una mecánica derivada del pay to fast, solo que normalmente es temporal. Una mecánica pay to progress puede ser un bonificador de experiencia o comprar un objeto que haga que durante la próxima hora te pueda caer mejor botín al derrotar a los enemigos. Un juego que hace esto es 'Black Desert Online', que permite comprar bonificadores de experiencia para los diferentes puntos de habilidad que, eso sí, solo duran unas horas o días.

Esas son las mecánicas. El problema es que muchas veces la línea que separa unas de otras es difusa. Por ejemplo, en 'Clash of Clans' o 'Clash Royale' un jugador que pague será mucho más fuerte que un jugador gratuito y, por lo tanto, será más difícil de derrotar, algo que podría considerarse pay to win. En 'Genshin Impact', sin embargo, no hay PvP (jugador contra jugador), por lo aquellos que paguen conseguirán personajes más buenos, mejor equipo y mejores tiempos en las mazmorras, pero es algo que un jugador que se dedique en cuerpo y alma al juego y no quiera pagar también podrá conseguir a la larga. Es una mecánica similar, pero con diferentes implicaciones.

En cualquier caso, y por suerte o por desgracia, estas mecánicas son opcionales. Salvo en juegos pay to win muy agresivos, lo más normal es que el jugador, con paciencia, tesón y mucho tiempo, pueda conseguir lo mismo que aquellos que estén dispuestos a pasar por caja. A estos jugadores, por cierto, se les llama "ballenas".