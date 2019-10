Hoy te traemos una lista con los 17 mejores RPG y MMORPG gratis para PC. Los juegos de rol son un género muy complicado en el mundo del PC, sobre todo si son gratis, ya que todos ellos son juegos online multijugador con sistema de micropagos. Simplemente es extremadamente difícil encontrar un RPG puro, por lo que hemos decidido unir ambos géneros en un solo listado.

Los títulos los hemos ordenado alfabéticamente para que no haya ninguna disputa sobre cuáles son mejores o peores. Hemos intentado variar en el género en la mayoría de lo posible, y tenemos desde grandes franquicias hasta otros títulos algo más experimentales. También incluimos algunos RPG de código abierto, que de hecho son los que más nos acercan a la experiencia de juegos clásicos de un único jugador.

En la confección de la lista ha participado Frankie MB, editor de nuestro medio especializado VidaExtra. Hemos intentado tener los principales títulos del género en mente, pero como siempre decimos en Xataka Basics, si crees que hay alguna propuesta que debería estar en nuestra lista no dudes en decírnoslo en la sección de comentarios para que podamos añadirlos y hacer una lista lo más completa posible.

Bit Heroes

Es un juego que hace de homenaje a los RPG basados en explorar mazmorras, incluye sistemas de combates por turnos, y tiene un diseño pixelado que también se basa en las consolas de 8 y 16 bits. Inicialmente estaba pensado como juego para dispositivos móviles, pero también ha acabado llegando a PC.

El juego cuenta con un total de 52 zonas que se generan automáticamente, componentes que debes craftear, reciclar y usar para mejorar piezas, y 100 criaturas que puedes capturar y hacer evolucionar para que luchen contra ti. También tiene juego cooperativo con amigos e incluso combates PvP, con sistema de gremios y comunidades online.

Dauntless

Un RPG cooperativo online para cuatro personas en el que los grupos deberán unir sus fuerzas para hacer frente a los poderosos Behemoth. La única manera de sobrevivir a sus feroces ataques será convirtiéndose en un auténtico Slayer.

Creado Phoenix Labs, formado por exmiembros de Capcom, BioWare, Riot Games o Blizzard, otro de los detalles que de este juego es el hecho de que los protagonistas podrán mejorar y fabricar nuevas piezas de armadura y armas para combatir a estas criaturas que habitan en Shattered Isles.

Drakensang Online

Dragones, guerreros, magos, héroes y las diabólicas criaturas de Ánder te esperan en este juego online gratuito que te ofrece divertidas batallas multijugador en las que tendrás que colaborar y unirte a un grupo para enfrentarte a poderosos dragones en terroríficas mazmorras. Eso es lo que podrás encontrar en 'Drakensang Online'.

Tendrás cuatro clases diferentes de personaje entre las que elegir, que son un cazador, un mecánico a vapor, un guerrero del dragón y un mago del círculo. Como todos estos títulos, tiene un componente RPG en forma de progreso, y tu personaje irá ganando experiencia, obteniendo nuevas equipaciones y subiendo de nivel mientras realizas las misiones. Cabe decir que no es un RPG puro, sino uno online multijugador masivo.

Dungeons & Dragons Online

Otro juego MMORPG gratuito, o por lo menos que te permite jugar gratis hasta llegar al nivel 20 con tu personaje. En él tendrás que atravesar todo tipo de mazmorras atravesando trampas de todo tipo, y pudiendo elegir un personaje que puede ser guerrero, mago o pícaro. Puedes hacer compras para subir más de nivel, tener aventuras adicionales y potenciadores de experiencia.

El juego tiene todas las criaturas míticas de D&D, incluyendo dragones, azotamentes o contempladores. Las aventuras las puedes iniciar por tu cuenta, pero también creando grupos de amigos. Hay un sistema de gremios para conocer gente nueva, y a la hora de crear personaje puedes elegir entre 8 razas, 13 clases y aptitudes de todo tipo.

El Señor de los Anillos Online

'El Señor de los Anillos Online' es un juego que cuenta con más de diez largos años a sus espaldas, en el que ha sufrido muchos cambios y ha sufrido traspiés de los que ha ido levantándose. Pero es un juego vivo que ha recibido ya varias expansiones.

El juego te ofrece explorar la Tierra Media con las más famosas localizaciones, incluyendo la Comarca, las Minas de Moria y Lothlórien. Puedes crear héroes y avanzar en su modo gratuito hasta el nivel 75, pudiendo elegir entre 4 razas, nueve clases, 10 profesiones, 7 vocaciones y más de 1.000 títulos, habilidades y rasgos. Puedes jugar tú solo con las escaramuzas de un jugador o con otras personas en sus varios modos multijugador.

Erebus

Si algo tienes claro a esta altura de la lista es que, como decíamos al principio, si quieres un buen RPG gratuito tienes que apostar por los MMORPG. Pero eso no quiere decir que no haya alternativas, y el mundo del código abierto tiene algunos RPG clásicos interesantes, aunque bastante más básicos en gráficos y apariencia.

Erebus es uno de ellos, un sencillo juego para los amantes de la exploración de mazmorras. Las mazmorras se crean aleatoriamente, y tienes múltiples misiones que completar. Tienes varios personajes entre los que elegir, y te lleva directo a la acción sin unas primeras misiones que consistan en buscar a la mascota perdida de tu vecino.

EverQuest II

Un mundo medieval fantástico con una impresionante historia, una cultura y cientos de lugares que explorar. 'EverQuest II', asentado en la Edad del Destino (500 años antes de EverQuest), permite a los jugadores entrar en este mundo persistente creando sus propios personajes y pudiendo elegir entre 16 razas y 48 clases utilizando un avanzado sistema de personalización facial.

Es un título online multijugador masivo, en el que puedes encontrar una comunidad de miles de clanes. En el juego, podrás encontrar más de 5.000 criaturas para luchar y más de 8.000 misiones para completar. Puedes jugar solo, en grupo, por bandas y en modo de jugador contra jugador, con un sistema de buscador de calabozos para unirte a partidas y eventos de temporada. También puedes pagar por pociones, armas, armaduras, clases, razas o monturas.

Flare

Flare es un juego de RPG y acción en 2D muy parecido a Diablo, y que destaca por ser Open Source bajo licencia GPL3, y abierto a que lo puedas modificar y hacer mejoras o un nuevo juego con él. Su campaña principal es la Empyrean Campaign, creada por el equipo de desarrollo oficial.

Su historia comienza con el exilio del jugador de su tierra natal de Empyrean, lo que hace que se embarquen en una búsqueda para recuperar la forma de entrar. En este viaje visitarás muchas regiones, con muchas misiones secundarias y una gran variedad de enemigos. Otro de los pocos RPG no pensados para el mundo online de la lista.

Guild Wars 2

'Guild Wars 2' es un mítico RPG que comenzó como un juego de pago y acabó abrazando el modelo free-to-play hace un par de años. Eso sí, es un poco raro, y mientras que el juego base es gratuito las expansiones son de pago. Es un MMORPG sin cuotas, con una excelente vertiente PVP y un PVE que cuenta con muchos ingredientes para gustar a sus fans.

Sus desarrolladores no están pasando por una buena racha, pero de momento el juego sigue en pie y puedes seguir disfrutándolo, con sus ciclos de día y noche y todas sus interacciones. Puedes elegir entre ocho clases diferentes, e ir forjando tu camino.

Heroes of Might and Magic Online

Ubisoft deconstruye la mítica saga de RPGs para transformarla en un MMO en el que la epicidad, las criaturas fantásticas y la magia toman el control del renovado sistema de combate por turnos creado para la ocasión, con un incentivo extra: las partidas cooperativas.

El juego tiene un mapa principal en 2D por el que te mueves igual que el resto de títulos de la saga, sólo que en él también te puedes encontrar con otros jugadores. También tendrás los clásicos combates por turnos con el mapa de rejilla. Puedes jugar tú sólo, pero habrá desafíos para los que te venga mejor la cooperación de otros jugadores, y como siempre en los juegos online tendrás también PvP para enfrentarte a otros en combate singular.

Neverwinter: Uprising

Cryptic Studios creadores de títulos como 'City of Heroes', 'Champions Online' o 'Star Trek Online', firman este videojuego basado en el universo de Dungeons & Dragons. Más concretamente, 'Neverwinter' busca con su título ser heredero de sagas míticas del ROL como 'Neverwinter Nights', aunque centrándose más en el RPG de acción y multijugador.

Está basado en la Cuarta Edición de Dungeons & Dragons, centrándose nuevamente en la ciudad de Neverwinter de los Reinos Olvidados, traducida como Noyvern en los libros en español. Es gratuito, y no tiene límites en zonas, accesos ni personajes pese a eso. Tiene un sistema de clanes para darle más jugo a su concepto de multijugador, así como buenas mecánicas y una bien diseñada curva de dificultad.

NGU Idle

Este es posiblemente el juego más peculiar de la lista con mucha diferencia, aunque catalogado entre los mejores RPG según Steam. Se trata de un juego sin gráficos en los que no verás a tu personaje evolucionar, y que lo único que te ofrece es una interfaz en modo de inventorio con gráficos pintados en Paint.

Es un juego Idle, lo que quiere decir que todo progresará automáticamente. Tu personaje irá ganando experiencia segundo a segundo, y sólo tendrás que ir entrenándolo o mandándolo de exploración. En tu inventario luego te las tendrás que ver con los 350 items únicos que puedes obtener. Todo ello con sentido del humor y componentes clásicos de los RPG como tener que entrenar a tu personaje, subir tus habilidades e irte de exploración.

Web oficial: Steam o kongregate.com

Path of Exile

'Path of Exile' es un juego free-to-play que hará las delicias de los fans de la saga Diablo, ya que compare su vista isométrica y algunos elementos de la interfaz como las esferas de vida tienen un estilo parecido a los primeros juegos de la saga. El juego es gratis con micropagos, aunque estos no te ayudarán a mejorar tus héroes.

En este juego tendrás que afrontar toda clase de desafíos y combatir contra decenas de tipos de criaturas. También habrá que conseguir nuevas piezas de equipo para mejorar tus personajes, runas que modificarán los efectos de las magias y un amplio árbol de habilidades para que cada uno lo adapte mejor a su forma de jugar.

Star Trek Online

Hace unos años este juego requería de cuotas y suscripciones, pero en 2012 cambió su modelo al free-to-play. 'Star Treck Online' es un MMO basado en el universo de la popular saga, en el que tomarás el papel de un capitán de la Federación de Planetas Unidos o del Imperio Klingon, para afrontar variadas misiones de exploración, defensa y combate estelar.

Es un MMO, un jugador online masivo más centrado en la interacción entre personajes y las misiones conjuntas que en el rol puro, pero te mete dentro de un personaje en el que tienes que interpretar tu papel mientras subes de nivel, por lo que de alguna manera también tiene elementos de los RPG. También tiene una alta dosis de personalización, desde tu personaje a la nave.

Star Wars: The Old Republic

La saga de Star Wars también tiene su juego de rol online masivo multijugador, un 'Star Wars: The Old Republic' que este año se ha revitalizando recibiendo una nueva expansión gratuita tres años después de la anterior, y que nos sitúa en plena guerra entre los Sith y la República. Recuerda que el título está ambientado más de 3.500 años antes de que naciera Luke Skywalker.

El juego también nos sitúa 300 años después de los acontecimientos de 'Star Wars: Knights of The Old Republic', justo a continuación del final de la segunda entrega de una de las franquicias de RPG clásicos más aclamadas de la historia. Como en aquellos juegos, tus acciones te acercarán más al lado oscuro o al camino de los Jedi, y te enfrentarás a todo tipo de retos y tipos de juego, pudiendo jugar también acompañado como buen juego online.

Valyria Tear

Un JRPG de código abierto y para un sólo jugador, con temática de fantasía medieval que recuerda ligeramente a esos JRPG que veíamos en la época de los 16 bits, y no esconde estar inspirado en ellos. En el título encarnamos a Bronann, un joven obligado a participar en la lucha por la posesión de un misterioso cristal.

El juego tiene todas las características que puedes esperar de los clásicos de JRPG: desarrollo de historias entretenidas, exploración de mapas coloridos, batallas activas de vista lateral, gestión de personajes, rompecabezas ... También está traducido a varios idiomas.

World of Warcraft

El 2004 parece ya muy lejano, pero es el año desde el que el mítico WoW está con nosotros. Da igual que sea un MMORPG más que un RPG puro, es impensable hablar de este tipo de juegos sin mencionarlo. Eso a pesar de que su modo gratuito está bastante limitado, y que con él sólo puedes ascender hasta el nivel 20 antes de empezar a pagar. Vamos, que es más un demo que otra cosa.

En el juego controlarás a tu personaje para explorar el mundo, enfrentarte a todo tipo de enemigos y completar las misiones que se te van presentando. Tienes trece razas de jugadores, una docena de clases y diferentes roles para darle a tu personaje una personalidad única. Más allá del juego base, también tendrás que pagar por las campañas especiales en las que seguir la historia del mundo del WoW.