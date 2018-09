Los mejores 17 juegos de estrategia gratis para PC

Hoy te traemos una lista con los mejores 17 juegos gratuitos de estrategia para ordenador. Tenemos de todo, desde versiones de código abierto de juegos de sobra conocidos hasta juegos clásicos liberados, pasando por títulos originales de varios tipos de subgénero relacionados con la estrategia. Algunos de ellos estarán disponibles también en móvil, pero el denominador común de toda la selección es que puede jugarse desde el PC, ya sea de forma nativa o vía web.

Como hay algunos subgéneros como las cartas o los MOBA que ya de por sí tienen infinidad de títulos, hemos buscado sólo los más representativos. En la lista han colaborado miembros del equipo de Xataka y VidaExtra, pero como a pesar de eso es posible que se nos haya pasado algún imprescindible, siéntete libre de dejarnos tus recomendaciones en la sección de comentarios.

Starcraft II (Arcade)

Empezamos fuerte con 'Starcraft II', uno de los mejores y más populares juegos de estrategia en tiempo real de la historia. De hecho, tiene un puesto en la lista de mejores juegos de este género que ha habido nunca creada por VidaExtra. Desde hace unos meses el juego se convirtió en Free-to-Play, por lo que es una parada obligatoria para quienes quieran pasar horas y horas jugando sin gastar un sólo euro.

Haciendo uso de una IA moy competente, controlar a los frágiles terrans, invadir con los asquerosos zergs o aprender de los inteligentes Protoss deja secuelas. No olvides darle un tiento.

Dónde bajarlo: Web Oficial

Battle for Wesnoth

'Battle for Wesnoth' es uno de los juegos clásicos del mundo del código abierto. De hecho, lleva desde 2007 siendo un imprescindible para los jugones de GNU/Linux, aunque también tiene versiones para macOS y Windows.

El juego en sí entra dentro del género de estrategia basada en turnos y ambientada en un mundo de fantasía, y cuenta con un total de 17 campañas para un sólo jugador y docenas de mapas para su modo multijugador. Te gustará si buscas una mezcla de títulos como 'Advance Wars' o 'Fire Emblem', con unos gráficos no muy exigentes para funcionar sin problema casi en cualquier ordenador.

Dónde bajarlo: Web oficial.

Freeciv

Y si hablamos de juegos de código abierto también debemos mencionar 'Freeciv'. Se trata de un título inspirado en la saga 'Civilization', con el mismo sistema de juego pero con unos gráficos bastante más añejos... lo que por otra parte ayuda a que corra bien incluso en los ordenadores más antiguos.

El desarrollo del juego sigue perfectamente activo. De hecho, después de tres años de trabajo este verano han lanzado su versión Freeciv 2.6.0. En este caso el juego disponible tanto para GNU/Linux como para Windows.

Dónde bajarlo: Web oficial

0 A.D.

Y si 'Freeciv' es una alternativa gratuita a 'Civilization', también tenemos en '0 A.D.' una buena alternativa al 'Age of Empires'. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real, libre y de código abierto sobre guerras históricas y economía antigua. Es multiplataforma, y está disponible para Windows, macOS, GNU/Linux y OpenBSD.

Dónde bajarlo: Web oficial

Open Transport Tycoon

Y siguiendo con las alternativas gratis y de código abierto tenemos 'Open Transport Tycoon' u 'Open TTD', que es un juego de simulación y estrategia basado en el mítico 'Transport Tycoon Deluxe'. El juego intenta imitar el título original lo más fielmente posible, al tiempo que lo extiende con nuevas características.

Lo que tienes que hacer con el juego es básicamente crear una ciudad prestándole atención a sus medios de transporte, organizándolo todo de la manera más eficiente posible. 'Open Transport Tycoon' es multiplataforma, y está disponible para Windows, macOS, GNU/Linux y OpenBSD.

Dónde bajarlo: Web oficial

Stronghold Kingdoms

'Stronghold Kingdoms' es un juego de estrategia masivo online que es como una mezcla entre 'Civilization' y 'Clash of Clans'. Comenzarás con un pequeño castillo y un puñado de trabajadores, y tendrás que utilizarlos para ir haciendo crecer tu imperio mientras exploras el mundo intentando que otros jugadores no aprovechen para atacar tu reino mientras estás lejos.

Al ser multijugador, tienes el aliciente de poder intentar crear alianzas con otras personas, además de traicionarlos o ser traicionados. Tiene bastante contenido, aunque como contrapunto negativo podemos decir que sus gráficos son un tanto pobres. El juego está disponible para Windows, macOS, Android e iOS.

Dónde bajarlo: Web oficial

Epic Arena

'Epic Arena' es una mezcla de juegos y de tableros, como si uniéramos los combates de la saga 'Heroes of Might and Magic' con las mecánicas de cartas de 'Magic the Gathering'. El juego es pura estrategia de combate, y tendrás que colocar y mover cuidadosamente tus personajes en un tablero para afrontar cada uno de los combates.

Tiene un sistema de juego no sincronizado que te permite estar en varias partidas a la vez y desde cualquier dispositivo. De hecho, tiene versiones disponibles para Android, iOS y Windows con Steam. Eso sí, aunque sea gratis, como suele pasar en estos casos siempre hay micropagos con los que avanzar un poco más rápido.

Dónde bajarlo: Web oficial

Dwarf Fortress

Si te gustan los juegos realmente complicados 'Dwarf Fortress' es uno que definitivamente tienes que probar. Su curva de aprendizaje es muy intensa, y es un título de código abierto que desafía tu estrategia combinando géneros como el roguelike y los juegos de construcción de ciudades. Tu misión es la de tomar el mando de un grupo de enanos y construir una fortaleza subterránea.

Sin duda lo más llamativo del juego son sus gráficos. No es que sean pixelados, es que básicamente están basados en símbolos ASCII de colores. Está disponible tanto para Windows como para macOS o GNU/Linux.

Dónde bajarlo: Web oficial

Open Panzer

Un juego de estrategia basada en turnos en el que tienes que tomar los mandos de los ejércitos de alguno de los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial. Tu misión será la de ir moviéndote por el mapa conquistando localizaciones clave y puntos de abastecimiento para tomar el control del escenario, todo mientras destruyes al ejército rival. Aunque está disponible también para móviles, puedes jugarlo también en el ordenador.

Dónde jugarlo: Web Oficial

Neptune’s Pride 2

'Neptune’s Pride 2' es un multijugador en tiempo real, de estrategia y de código abierto con el que tendrás que ponerte al mando de tu propia flota espacial y conquistar la galaxia. Sus gráficos son sencillos para que la potencia de tu ordenador no sea una excusa para no jugar.

En principio las acciones que puedes hacer son relativamente simples, como investigar tecnologías, construir nuevas naves, comerciar y explorar la galaxia. Sin embargo, el hecho de que sea multijugador y en tiempo real le añade el factor extra de que si vas demasiado lento el resto de jugadores acabarán contigo sin piedad.

Dónde jugarlo: Web oficial

Command & Conquer: Red Alert Online

Otro de los juegos de estrategia clásicos e históricos que también se ha hecho totalmente gratuito es el 'Command & Conquer: Red Alert', que tiene su versión de código abierto llamada 'OpenRA'. Gracias a este juego podrás revivir uno de los grandes clásicos del género sin requerir el original, y está disponible para Windows, macOS y varias distribuciones GNU/Linux.

Dónde bajarlo: Web oficial

Fallout Shelter

Nació como un simple juego gratuito para móviles, pero 'Fallout Shelter' es un título de estrategia y gestión de recursos tan completo que ha acabado llegando a todas las plataformas. En él tienes que gestionar tu propio bunker postapocalíptico, y gestionar sus recursos para mejorar a sus habitantes de manera que puedan salir a explorar el yermo sin problemas.

Es un free to play apoyado en micropagos, pero no un pay-per-win, por lo que si tienes paciencia puedes entretenerte durante largas horas sin necesidad de gastar un sólo euro. El juego lo tienes como decimos en varias plataformas, incluyendo el PC directamente desde la tienda de aplicaciones de Windows 10.

Dónde bajarlo: Web oficial

Hearthstone

Y ya que hemos abierto el abanico de la estrategia con los gestores de recursos, otro de sus subgéneros es el de los juegos de cartas de combate estratégico. Y en este género, uno de los máximos representantes es el 'Hearthstone'. Se trata de un juego muy parecido al 'Magic the Gathering', en el que gestionas un mazo de treinta cartas usando una de las nueve clases diferentes (Mago, Chamán, Druida y más) que crees que tendrán la mejor posibilidad de vencer a tus oponentes.

El juego fue lanzado en marzo del 2014, y en estos cuatro años que lleva activo ya se ha convertido en la referencia de los juegos de cartas. Aunque es gratis tiene micropagos para comprar sobres extra de cartas, por lo que hay gente que se está gastando grandes cantidades de dinero para conseguir los mejores mazos posibles.

Dónde jugarlo: Web oficial

League of Legends

Otro de los subgéneros de los juegos de estrategia son los MOBA, que mezclan acción con estrategia online en tiempo real, y el título más representativo entre todos ellos es el 'League of Legends'. En este juego se enfrentan equipos de 5 jugadores cada uno, donde se pueden elegir entre más de cien campeones diferentes, por lo que las combinaciones y estrategias a seguir son casi infinitas.

Todas las partidas tendrán lugar en un único mapa, la grieta del invocador, por lo que el terreno de juego es de sobra conocido por todos y no penaliza ni aventaja a ningún equipo. El LoL se ha convertido en uno de los deportes electrónicos más representativos de la actualidad, y todo ello partiendo de un juego gratuito.

Dónde bajarlo: Web oficial

Forge of Empires

'Forge of Empires' es un juego de estrategia en el que comenzarás como el líder de una pequeña tribu, y a través del tiempo y de las eras podrás desarrollar y explorar nuevas tecnologías, conquistar territorios y hacer de tu pequeña villa una gran ciudad con su castillo y defensas. Todo ello sin quitarle un ojo a la gestión económica y de recursos.

Fue lanzado inicialmente como un título gratuito para navegador, aunque poco a poco ha llegado también a plataformas móviles. El juego es multijugador, por lo que también podrás compararte con tus vecinos y hacer batallas contra ellos. También empezarás con unos recursos y edificios básicos, y tendrás que invertir tu dinero en ir avanzando desbloqueando nuevos tipos de edificios.

Dónde jugarlo: Web oficial

Warzone 2100

'Warzone 2100' es un juego de estrategia en tiempo real y tácticas en tiempo real, desarrollado por Pumpkin Studios y publicado por Eidos Interactive. Fue lanzado inicialmente en 1999 para Windows y PlayStation, aunque entre 2004 y 2008 su código fuente y licencia fueron liberados, lo que ha permitido que hoy siga existiendo en forma de juego gratuito.

Tu misión es la de reconstruir el mundo después de que la humanidad casi se haya extinguido debido a una guerra nuclear. Tiene modo de juego para un único jugador y multijugador, y ofrecer un extenso árbol tecnológico con más de 400 tecnologías diferentes, que combinado con el sistema de diseño de la unidad permite una gran variedad de unidades y tácticas posibles.

Dónde bajarlo: Web oficial

FreeOrion

Y terminamos como lo empezamos, con un clásico entre los clásicos. Se trata de FreeOrion, un juego de código abierto inspirado en la mítica saga 'Masters of Orion' de conquista espacial. Tiene versiones tanto para varias distribuciones GNU/Linux como para Windows y macOS, y es un juego excelente para quien busque buena estrategia sin demasiadas complicaciones.

El desarrollo del juego está en plena efervescencia, y después de lanzar la última versión 0.4.8 en agosto se ha empezado a probar también un servidor para un futuro modo online. Los gráficos y la interfaz son extremadamente sencillos, una buena noticia para quienes tengan un ordenador un tanto antiguo y quieran jugar a él.

Dónde bajarlo: Web oficial

