Hoy te traemos una lista con los 9 mejores emuladores de Android para PC, con la idea de ofrecerte diferentes tipos de idea a la hora de perseguir este concepto. Tenemos desde los clásicos emuladores hasta sistemas operativos completos basados en Android, pasando por aplicaciones para desarrolladores e incluso la alternativa de una de las empresas del sector de los videojuegos más grandes del mundo.

Como siempre suele pasar en este tipo de lista, los participantes están basados en los criterios propios y la experiencia de quien escribe estas líneas. Pero es muy posible que me haya podido dejar fuera alguno que merezca la pena mencionar, por lo que si crees que conoces uno que debería estar en la lista no dejes de decirlo en los comentarios.

Android Studio

Android Studio es una consola de programación con la que los desarrolladores pueden crear y probar sus aplicaciones en Android. Y como una parte muy importante es precisamente el probar lo que se está haciendo, viene con un emulador incluido en el que puedes probar diferentes versiones del sistema operativo de Google.

La parte positiva es que es una herramienta oficial y no te tienes que preocupar de adware o de que te metan decenas de aplicaciones preinstaladas. Pero la parte negativa es que es bastante complicada de utilizar para los usuarios con pocos conocimientos, por lo que tendrás que tomarte tu tiempo para aprender los pasos necesarios para poder conseguirlo.

BlueStacks

BlueStacks es una de las aplicaciones más veteranas y conocidas para emular Android en el PC, y también de las más completas con mapeo de teclados y ratón para poder utilizarla en los juegos. Su misión es la de intentar simplificar al máximo su experiencia, aunque precisamente esta popularidad les ha hecho tomar decisiones que a algunos no les gustarán, como meter demasiadas aplicaciones preinstaladas o hacer una versión de pago para si quieres tener todas las opciones.

La aplicación tiene una interfaz adaptada al escritorio del PC, por lo que no se ve como Android pero se usan sus juegos. Tiene multiventana con diferentes instancias para poder utilizar varias apps o jugar a varios juegos a la vez, un sistema de puntos y premios y utiliza Android 7 como base.

MEmu Play

MEmu Play, antes conocido simplemente como MEmu, es una alternativa que ha decidido centrarse en los juegos. Esto quiere decir que toda su experiencia e interfaz gira en torno a permitirte utilizar los juegos de Android como si fueran para PC, aunque eso no evitar que también puedas utilizar otro tipo de aplicaciones.

Tiene multi instancia para que los juegos se ejecuten por separado y puedas usar varios a la vez, opciones específicas a los lados de la ventana, y permite mapear el treclado para simular toques de pantalla o un mando que quieras conectar. Su mayor punto a favor es que está adaptado tanto para procesadores Intel como AMD, aunque se queda un poco atrás en cuanto a versiones de Android, con soporte para Jelly Bean, Kit Kat y Lollipop.

KO Player

Se trata de un emulador de Android relativamente nuevo comparado con los demás, y que también se centra en el gaming ofreciendo opciones como el mapeado de teclados, aceleración por hardware y motor gráfico OpenGL. Uno de sus puntos fuertes es que permite grabar tus partidas para luego subirlas donde quieras.

Tiene una interfaz bastante fiel al Android de hace unos años, pero con algunas modificaciones. Está basado en Android 6.0 Marshmallow ya rooteado, y además de juegos también permite instalar otras aplicaciones más convencionales para un uso más convencional

Genymotion

Un emulador bastante popular que tiene la peculiaridad de ofrecer, además de su versión de escritorio, una versión en la nube para poder ejecutar Android en la nube consumiendo muchos menos recursos del ordenador. La parte negativa es que está centrada sobre todo en los desarrolladores, por lo que de cada al usuario básico quizá puede ser un poco más complicado.

Su parte positiva si eres desarrollador, es que ofrece más de 3.000 configuraciones de dispositivos virtuales. Esto quiere decir que puedes usar desde móviles más antiguos como un Nexus 6 hasta otros más modernos. Otra parte negativa es que es un emulador con tarifas de pago, por lo que pese a tener una versión gratis, para utilizar sus mejores funciones hay que pasar por caja.

NOX

Otro emulador centrado en el gaming, y que como el anterior tiene las típicas opciones de mapear las teclas del teclado y ratón, utilizar mandos o configurar gestos sobre la pantalla en estos controles. Tiene versiones para Windows y macOS, Está basado en Android 4.4.2, un punto flaco por la versión tan antigua, y es compatible con X86/AMD.

Pese a esta anticuada versión de Android la app funciona bastante bien y es compatible con prácticamente todos los juegos, los cuales podrás utilizar en pantalla completa como si fueran nativos de tu ordenador.

Tencent Gaming Buddy

Tencent es un auténtico gigante chino. Podríamos denominarla la mayor compañía de videojuegos del mundo, al ser el dueño de títulos como Fornite o LOL y poseer acciones y acuerdos comerciales con Ubisoft, Activision o Square Enix. Por lo tanto, que una empresa con este músculo tenga su propio emulador de Android no es algo que haya que tomarse a la ligera.

La idea de este emulador no es la de recrear el aspecto o la interfaz de Android en tu ordenador, sino la de ofrecer una interfaz completamente diferente en formato de aplicación nativa como puede ser Steam. Su gran desventaja es que tiene un catálogo propio de juegos del que no puedes salir, lo que limita mucho todo a no ser que seas fan de alguno de sus títulos, pero es un proyecto con mucho potencial.

PrimeOS

PrimeOS es una rareza dentro de una lista, ya que no es un emulador al uso. Lo que es, es un sistema operativo basado en Android que debes instalar en una partición de tu ordenador, y luego ejecutarlo al iniciar el PC como un ordenador Android. Así pues, está más cerca de ser algo como ChromeOS que otro emulador más.

La ventaja de esto es que te ofrece una experiencia muy más nativa a la hora de instalar aplicaciones. Además, ofrece soporte para ratón y teclado. Como cualquier sistema operativo, tiene menú de inicio, centro de notificaciones, barra de tareas y multifunción

BlissOS

Y para que haya variedad, BlissOS es otro sistema operativo basado en Android que puedes instalar en un ordenador o una partición de un ordenador para ejecutarlo como un sistema alternativo a Windows. De código abierto y con versiones de Android Nougat, Oreo y Pie. Una experiencia completamente nativa.