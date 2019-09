Los 17 mejores shooter FPS gratis para PC

Hoy te traemos una lista con los mejores 17 juegos FPS gratuitos para ordenador, o lo que es lo mismo, First Person Shooer o shooters en primera persona. Hemos intentado que haya variedad como cuando te trajimos la lista de mejores juegos de estrategia para PC, a pesar de que el género de los shooters últimamente está dominado por los Battle Royale espero que la lista te resulte interesante. Recuerda que también tienes listas de juegos gratis para Switch, PS4 y Xbox One.

Como no podría ser de otra manera, tenemos varios Battle Royale de referencia, pero también shooters más clásicos como Counter-Strike o Quake para los puristas. También habrá títulos con diferentes mezclas y ambientaciones. Esta lista no es un ranking, por lo que he decidido organizar los juegos en orden alfabético.

En la confección de la lista ha participado Frankie MB, editor de nuestro medio especializado VidaExtra. Hemos intentado tener los principales títulos del género en mente, pero como siempre decimos en Xataka Basics, si crees que hay alguna propuesta que debería estar en nuestra lista no dudes en decírnoslo en la sección de comentarios para que podamos añadirlos y hacer una lista lo más completa posible.

Apex legends

Como en esta lista vamos a incluir todo tipo de shooters, uno de los subgéneros dominantes en la actualidad son los Battle Royale en los que una centena de jugadores se enfrenta entre ellos. Y 'Apex Legends' es uno creado por Respawn Entertainment, creadores de sagas como 'Titanfall'. De hecho, el juego se sitúa en el mismo universo.

El título conserva las grandes señas de identidad de Respawn, como son una alta velocidad de la acción y una calidad del resultado final que está por las nubes. En el juego encontrarás héroes con distintas habilidades, y puedes volver a la partida una vez hayas muerto gracias a su curioso y bien diseñado sistema de reaparición.

Black Squad

En esta lista vas a ver muchos subgéneros que se repiten, como por ejemplo los Battle Royale. Pero si lo que quieres es ir a los fundamentos de los shooter en primera persona, el dispararse todo el rato en un entorno militar, este juego puede hacer las delicias de los fans de los primeros 'Call of Duty' o del 'Counter-Strike: Global Offensive'.

El título no tiene ninguna mecánica de pagar para ganar, sino que como muchos otros los micropagos están enfocados en los complementos cosméticos. El juego ofrece una buena variedad de mapa, modos de juegos y armas entre las que elegir para que los jugadores puedan encontrarse cómodos independientemente del estilo con el que quieran jugar.

Call to Arms

Este es un juego peculiar, una mezcla de géneros que podría perfectamente no estar en esta lista, pero que lo está porque también ofrece la posibilidad de dar balazos en primera persona. Aunque de lo que realmente se trata es de una mezcla entre estrategia en tiempo real y juego en tercera persona, con la posibilidad de pasar a controlar tus soldados también en primera.

El juego gratuito se centra en las partidas online, aunque también hay una versión de pago que añade contenido descargable y contenido para un solo jugador. Las misiones del juego van desde conquistar áreas rurales, hasta fábricas o pueblos, con un entorno totalmente destruible. Puedes planificar cómo quieres proceder, y elegir entre jugar en tercera o primera persona.

Counter-Strike: Global Offensive

Desde finales del año 2000 y en adelante, era imposible estar en cualquier cibercafé y que no tuviese instalado el Counter-Strike. Y sigue siendo un juego de referencia casi 20 años después, aunque se haya ido renovando a lo largo de los años. Tenemos por una parte su remake, un Counter-Strike: Source que cuesta 8,19 euros, y una versión free-to-play que es el 'Counter-Strike: Global Offensive' que hoy nos ocupa. Sorprende ver el éxito del que empezó como un mod del soberbio Half-Life.

Esta edición gratuita permite jugar todos contra todos, aunque los jugadores que van a la de pago se emparejan con otros jugadores de pago, por lo que los del juego gratis se quedan para jugar entre ellos. Aun así, es una buena manera de ir ganando experiencia antes de empezar a batirse con los veteranos de uno de los juegos que fundaron los eSports.

Defiance 2050

En este MMO de acción FPS futurista que transcurre en un mundo postapocalíptico, los jugadores deberán unir fuerzas en batallas cooperativas para completar las diferentes misiones de la historia principal al mismo tiempo que consiguen nuevas armas y piezas de equipo. Para garantizar que todos los jugadores contarán con las mismas características, no habrá ningún tipo de contenido o ventaja que sea pagando.

Se trata de una continuación del juego 'Defiance' lanzado en 2013 sin demasiada repercusión, y que llega como un shooter en primera persona con un universo reimaginado por completo en el que a medida que se avance los personajes contarán con más opciones de personalización y nuevas formas de jugar. Los únicos elementos de pago son objetos cosméticos y artilugios opcionales.

Fortnite Battle Royale

'Fortnite' tiene el que posiblemente sea el Battle Royale más popular que te puedes encontrar, y lo puedes jugar gratis en todas las plataformas. Además, como tienes la posibilidad de juego cruzado con otras consolas, puedes jugar sin límite con tus amigos independientemente de la videoconsola que tengan en casa.

Hay que dejar claro que el Battle Royale es sólo una parte de Fortnite, aunque con diferencia la más exitosa. Es como si fuera un juego dentro de otro juego, sólo que puedes acceder a él sin necesidad de tener que comprar los casi 40 euros que cuesta el Fortnite completo en su web oficial. En cualquier caso, su Battle Royale con 100 jugadores pegándose tiros entre ellos es más que suficiente para pasar horas y horas.

H1Z1: Battle Royale

H1Z1 fue en su día uno de los Battle Royale más conocidos, y ante el empuje de Fortnite y PUBG acabó decidiendo convertirse en free to play para seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Y pese a que fue uno de los impulsores del género, al final no ha conseguido romper barreras y convertirse en un fenómeno de masas como al final han hecho otros títulos.

El juego va más allá de los convencionalismos, y hace unos años introdujo una modalidad llamada Auto Royale. En este modo, se forman 30 equipos compuestos por cuatro jugadores que irán en diferentes coches, y es un acaba con todos en el que tu equipo debe intentar acabar con el último coche que queda en pie.

Paladins

'Paladins2 es una especie de 'Overwatch' free to play. Este hero shooter puede no tener los maravillosos diseños del título de Blizzard, pero sabe compensarlo al ofrecerse de forma totalmente gratuita. Su versión final llegó en mayo del 2018, y cuenta con más de 10 millones de jugadores.

El título en sí es un shooter en tercera persona por equipos, y que cuenta con un elenco de más de 20 personajes cada uno con sus habilidades. 'Paladins' cuenta con un sistema de cartas para obtener una serie de mejoras que no está nada mal, y durante la partida puedes ir mejorando diversos aspectos del personaje.

Planetside 2

Este es un juego veterano, que allá por 2015 conseguía récords de jugadores simultáneos online. Se trata de un shooter online en primera persona con una escala masiva, en el que las partidas son a nivel planetario y hay tres facciones enfrentadas en diferentes tipos de combates. Todo lo que hagas en tus partidas afectará a la fortaleza de tu facción.

Puedes jugar como soldado de infantería o con vehículos aéreos y terrestres, tomar el control de puntos de control o ir pegando tiros para acabar con tus enemigos. Todo para que tu facción consiga mantener el control de territorios cruciales y reclamar recursos clave, con cientos de jugadores enfrentándose en batallas que pueden durar varios días.

Web oficial Planetside2.com

Quake Champions

'Quake Champions' supone el regreso a la acción de una de las sagas más icónicas que ha desarrollado id Software, y en este caso en colaboración con Saber Interactive. Los jugadores participarán en unas frenéticas batallas en diversos modos multijugador en las que tendrán a su disposición una serie de campeones con distintas habilidades.

El acceso anticipado de este juego diseñado para puristas del Quake fue de pago, pero al ser completado el juego se puso a disposición del resto de jugadores de forma gratuita. Con el tiempo incorporaron la mecánica del pase de batalla de pago, con el que los usuarios obtendrán recompensas por cada nivel que se suba.

Ring of Elysium

Sí, otro Battle Royale. Pero a diferencia de otros títulos similares, en este los jugadores deberán de combatir en una zona que está completamente helada a causa de un temporal realmente grave y donde se han quedado atrapadas 100 turistas. Tan solo una de ellas podrá ser rescatada por un helicóptero de salvamento, y es ahí donde comenzará la batalla por la supervivencia.

Aunque no faltarán toda clase de armas de fuego, lo que hará realmente especial a su jugabilidad será el hecho de poder utilizar algunos elementos típicos que se emplean en las montañas nevadas, como tablas de snowboard para deslizarse por ellas, motos de nieve, jeeps y también podrán viajar por el aire en un ala delta y hasta escalar montañas con la ayuda de unos piolets.

Rogue Heist

Este es uno de los juegos más recientes que tenemos en la lista, tanto que todavía está con modo de acceso anticipado, lo que quiere decir que aunque puedas jugar a él es aún un juego que está en desarrollo. Aun así, ya hay dos modos de juego para este título gratuito, así como más de 12 armas, 10 especialistas y 4 especialidades.

Aun así, ya se ha prometido que el juego será siempre gratuito, aunque como en otros títulos habrá DLCs de pago que ofrece cosméticos para personalizar a tus personajes sin afectar con ello a la jugabilidad. Todo en unas partidas en las que dos equipos de 6 jugadores se enfrentan entre sí.

Spacelords

Vale, este quizá no es tan destacado como muchos otros juegos de la lista, pero es un título español, que nunca está de más apoyarlos. Pero es que además intenta ofrecer todo el contenido posible gratis, sin cajas de botín y haciendo que todas sus campañas sean gratuitas para no tener que pagar pases de temporada.

Empezó como un juego de pago llamado 'Broken Planet' que cambió de título al pasar a ser free to play en 2018. El juego puede jugarse por un sólo jugador o en modo multijugador PvE (personajes contra entorno), lo que quiere decir que juegues sólo o acompañado no te enfrentarás a otros personajes, sino a hordas de enemigos manejados por el ordenador.

Team Fortress 2

Procedente de un mod para Quake, Valve lo perfeccionaría usando el motor gráfico de Half-Life, hasta que años más tarde acabaría apostando por un estilo más desenfadado de cara a su secuela, 'Team Fortress 2', convirtiéndose en toda una sensación para la época por lo accesible que resultaba como shooter y lo complejo que era dominar cada una de sus clases.

Doce años después, el juego fue lanzado en 2007, sigue siendo una fuente de diversión y uno de los juegos más jugados de Steam. Puedes gastarte unos euros en objetos cosméticos, como en la mayoría de los F2P, pero si decides no rascarte el bolsillo vas a disfrutar igual.

TOXIKK

Probablemente el mejor imitador de Unreal Tournament hasta la fecha. Toxikk fue lanzado en 2015 como toda una declaración de amor hacia los FPS de 1999 por ese estilo frenético de sus movimientos y el dinamismo de sus armas, con dos tipos de disparo para cada una, como la saga de Epic Games.

Hay que añadir, ya de paso, que cuenta con versión free-to-play (limitada) y otra de pago. Las diferencias entre la versión de pago y la limitada están en este gráfico, y puedes ver que aunque puedes jugar en los servidores oficiales con todas las armas y gran cantidad de los mapas, le faltan algunas opciones avanzadas para la gestión de servidores o edición de mapas.

Warframe

Lanzado originalmente en 2013 para PC con estupendos resultados, este excelente shooter gratuito en tercera persona acabó llegando después también a consolas, y desde entonces está considerado como uno de los mejores juegos gratuitos que te puedes encontrar.

Estamos ante uno de esos F2P en los que, cuando llevas unas horas jugadas, te preguntas cómo es posible que sea gratuito teniendo tal cantidad de contenidos y opciones. De verdad, si te gustan los shooters en tercera persona con ninjas del espacio que salta mucho, disparan, llevan espadas y usan magia, es muy recomendable que lo pruebes. E incluso hay quien lo tiene como alternativa para sagas como Destiny.

Wolfenstein: Enemy Territory

'Wolfenstein: Enemy Territory' es un juego independiente de la clásica saga de id Software, un mod que fue uno de los pioneros en el uso de las clases de soldados y con objetivos para superar cada misión. Y a no ser que seas uno de los que le dan demasiada importancia al aspecto gráfico, es un juego de 2003, se trata de un auténtico juegazo al que todavía le puedes sacar decenas de horas de juego.

Y lo más peculiar es que este mod tiene otros mods dentro de él. Esto quiere decir que dependiendo del servidor en el que juegues podrás encontrarte distintas modificaciones, como por ejemplo una que sustituye los aliados por los británicos, o los distintos cambios de sonidos o el daño producido por algunas armas. Eso por no mencionar que hay muchos mapas más aparte de los oficiales.