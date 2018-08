Cómo crear y vincular tu cuenta de Fortnite, y cómo funciona su juego cruzado

Hoy te vamos a decir todo lo que necesitas saber sobre las cuentas de Fortnite: Battle Royale y el juego cruzado entre diferentes plataformas. Se trata de uno de los juegos más influyentes de los últimos tiempos, y que al estar disponible en varias plataformas puede provocar confusiones a la hora de jugar en una y otra.

Vamos a empezar hablándote sobre dónde puedes jugar a Fortnite y cómo sincronizar las cuentas de tus consolas para poder jugar en varias de ellas. Después pasaremos a hablarte sobre el juego cruzado, y contra qué otros jugadores de otras plataformas podrás jugar cuando utilices la versión de móvil, ordenador o las diferentes consolas.

Dónde puedes jugar a Fortnite

'Fortnite: Battle Royale' un juego que puedes disfrutar prácticamente desde cualquier plataforma. Por lo tanto, te lo puedes bajar y jugar desde PC con Windows 10, macOS, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Vamos, prácticamente en todos los dispositivos actuales.

El juego ofrece unos servidores centrales a los que te conectas desde el dispositivo y consola donde lo tengas descargado. Eso hace que todos los logros u objetos que consigas queden almacenados en una cuenta central, y como casi desde cualquier plataforma te conectarás a ella, cuando lo abras en una consola, móvil u ordenador diferente mantendrás todo lo conseguido.

Esto también permite que los jugadores de diferentes sistemas puedan jugar entre ellos en estos servidores centralizados mediante el modo de juego cruzado o "cross-platform". Con la única excepción de Sony, que por decisión unilateral no permite jugar contra jugadores de otras consolas. Además, tampoco deja utilizar Fortnite algunas otras consolas como Switch una vez has enlazado tu cuenta de Epic Games con la de PlayStation Network.

Aun así, por este juego cruzado estará desactivado por defecto, por lo que si inicias una partida en tu consola inicialmente sólo jugarás con otros jugadores que utilicen la misma. Aun así, siempre tendrás una opción para activar el modo cruzado y jugar contra otros jugadores de móvil y ordenador.

Cómo crear una cuenta para Fortnite

Aunque puedes jugar a Fortnite utilizando diferentes plataformas, en todas ellas necesitarás enlazar una cuenta de Epic Games. Por eso, el primer paso debe ser el de entrar en EpicGames.com, y una vez dentro pulsar la opción de *Iniciar sesión para acceder al proceso de registro e inicio de sesión.

Por defecto, cuando eliges esta opción simplemente te pedirán que inicies la sesión de la cuenta que ya tengas creada. Si aún no has creado ninguna, abajo del todo pulsa el botón Inscribirse para que la web te lleve a la pantalla en la que puedes crearte una cuenta.

Y ya estás en la pantalla de crear una cuenta nueva. Aquí tienes que rellenar todos los campos que te muestran, incluyendo tu país de origen, nombre y apellidos, el nombre que quieres que aparezca en pantalla durante las partidas, tu correo electrónico y la contraseña. Después selecciona la casilla de He leído y acepto los términos de servicio, y pulsa el botón Crear cuenta.

Vincula tu cuenta de Xbox, PlayStation y Switch

Una vez tienes tu cuenta de Epic Games, el siguiente paso es el de vincular esta cuenta a la de la consola con la que lo quieras jugar. Sólo necesitarás vincular la cuenta una vez para que la configuración sea recordada, y eso hace que todos los logros y contenidos queden sincronizados. Y como puedes ver en la foto, por lo general cuando inicies el juego con una consola este te pedirá permiso para vincularla de forma automática.

Una vez le des permiso, tendrá que proceder a iniciar la sesión con tu cuenta de Epic Games para que se pueda vincular de forma automática con tu consola.

Y así de fácil habrás vinculado tu consola a tu cuenta de Epic Games. A partir de ahora todos los progresos que vayas consiguiendo se subirán a tu cuenta de Epic Games, y de ahí se llevarán también al resto de consolas y dispositivos en los que estés jugando a Fortnite. Incluso podrás añadir a los amigos de una consola a la cuenta de Epic para sincronizarlos.

También puedes vincular tus cuentas desde la web de Epic Games. Para eso tienes que entrar en la web de Fortnite con tu sesión iniciada, y pulsar sobre tu nombre de perfil para desplegar un menú con opciones.

En el menú desplegable tendrás opciones para vincular tu cuenta de PlayStation Network, Xbox Live y Nintendo Switch, aunque si ya has vinculado alguna de ellas no te aparecerá en el menú. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre la que quieras vincular e iniciar sesión en el servicio.

Atento si vas a vincular tu cuenta con PS4

Es importante que tengas en cuenta algunos límites al vincular la cuenta, especialmente si lo vas a hacer en una PlayStation 4. Y es que Sony está dando problemas para quienes quieran jugar desde PS4 y Switch, ya que cuando vinculas tu cuenta de Epic Games a la PlayStation Network luego no te dejará vincularla con la red de Nintendo, por lo que no podrás compartir todos tus logros.

Iniciando varias sesiones a la vez

Epic Game te permite vincular tu cuenta con la de varios dispositivos, de manera que puedas jugar tanto desde uno como desde otro dependiendo del momento, y como hemos dicho, casi siempre almacenando todos los logros. Sin embargo, eso no quiere decir que puedas utilizarla en varios dispositivos al mismo tiempo, por lo que si empiezas a jugar por ejemplo en PC, tendrás que cerrar el juego para empezar a jugar después desde una consola o móvil.

Y con cerrar el juego nos referimos simplemente a apagar la consola o cerrar la aplicación, ya que no necesitas desloguearte o cerrar la sesión en estos dispositivos. Simplemente apagas, juegas en otro lado, y si luego apagas allí para volver a donde estabas jugando antes se te sincronizará todo automáticamente.

Compatibilidades de juego cruzado

FORTNITE JUEGO CRUZADO Android iOS PlayStation4 Xbox One Nintendo Switch PC y Mac Android Sí Sí Sí Sí Sí Sí iOS Sí Sí Sí Sí Sí Sí PlayStation4 Sí Sí Sí No No Sí Xbox One Sí Sí No Sí Sí Sí Nintendo Switch Sí Sí No Sí Sí Sí PC y Mac Sí Sí Sí Sí Sí Sí

En esta tabla puedes ver entre qué plataformas funciona el juego cruzado de Fortnite. Como puedes ver, las versiones del juego para móviles y ordenadores Windows y macOS no tienen ningún problema para poder hacer que juegues con personas de otros dispositivos y consolas. Sin embargo, el caos empieza a llegar al hablar de las videoconsolas.

Sony no permite que sus usuarios de PlayStation 4 puedan jugar contra los de otras consolas. Si tienes la consola de los japoneses podrás jugar contra usuarios de móvil y ordenadores, pero no podrás jugar contra los de Xbox One y Nintendo Switch. Y de momento no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo.

Afortunadamente Nintendo y Microsoft no ponen problemas para jugar con otras consolas de la competencia, por lo que si tienes cualquiera de las dos podrás tener un juego cruzado entre los jugadores de todas las demás plataformas excepto PlayStation.

Dónde descargar Fortnite: Battle Royale

En todas las plataformas los contenidos, extras y novedades del modo Battle Royale de Fortnite son exactamente los mismos, y como hemos dicho se puede jugar contra gente de otros dispositivos. Por lo tanto, ahora vamos a decirte desde dónde te puedes descargar el juego en las diferentes plataformas en las que está disponible:

En cuanto a los requisitos, estos dependen del sistema elegido, aunque hay un elemento en común: No hay disponible ningún modo de juego sin conexión, es decir solo se puede jugar a ‘Fortnite’ en línea. Por otro lado, en el caso de PS4 no es necesario disponer de una suscripción a PlayStation Plus, aunque disponer de Xbox Live Gold para poder jugar a Battle Royale de Fortnite en Xbox es obligatorio.

