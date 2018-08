Cómo apuntarte a Fortnite para Android beta para ser el primero en probarlo

Tras una larga espera, Fortnite por fin ha llegado a Android, aunque en modo de beta y en exclusiva para el Samsung Galaxy Note 9 por tres únicos días. Hoy te contamos cómo apuntarte a la beta de Fortnite para Android.

Primero revisaremos las condiciones de la exclusividad de Fortnite para Note 9, que caducará el lunes que viene, luego veremos la lista de móviles compatibles con Fortnite para Android y por último te contaremos cómo apuntarte para ser el primero en poder probarlo.

En exclusiva para Note 9 y Tab S4

Fortnite para Android estará disponible antes que nadie para los usuarios de teléfonos Samsung Galaxy compatibles (los veremos en detalle en el apartado siguiente). Estos podrán instalarlo desde Galaxy Apps, la tienda de aplicaciones preinstalada en los terminales de Samsung. Ahora bien, para poder descargarlo también necesitarán apuntarse a la beta.

Quienes se hagan con un Samsung Galaxy Note 9 tendrán además ventajas adicionales: dispondrán de un skin exclusivo de Galaxy y de 15.000 créditos de juego para que se puedan ir de compras en Fortnite.

Móviles compatibles

Fortnite para Android es por ahora una versión beta, y por tanto está disponible para un número limitado de dispositivos. Esta lista probablemente se irá ampliando en los próximos meses para incorporar nuevos modelos, después de que hayan sido probados satisfactoriamente.

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Algunos teléfonos que todavía no son soportados, pero están en pruebas y probablemente sean compatibles en un futuro cercano, según comenta el propio Epic, son los siguientes:

HTC: 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+

Lenovo: Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia: XZ/ XZs, XZ1, XZ2

Si tu móvil no es ninguno de estos, no está todo perdido. Los requisitos mínimos oficiales de Fortnite beta para Android son los siguientes y abarcan a muchos más móviles actuales, siempre y cuando sean al menos de gama media-alta.

Versión de Android: 5.0 o superior

RAM: 3 GB o más

GPU: Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superior

Cómo apuntarte a la beta de Fortnite para Android

Tanto si tienes un teléfono Samsung de los compatibles como si no, lo primero que necesitas hacer es apuntarte a la beta para Android. Para ello, debes visitar esta página y pulsar Registrarme para el correo de invitación.

A continuación debes indicar si ya juegas a Fortnite o no. Es decir, si tienes una cuenta de Epic o no. Si eliges Sí, deberás iniciar sesión con tu cuenta. Si no es el caso, primero de todo deberás crear tu cuenta.

Para crear una cuenta, necesitas introducir tu país, nombre, apellidos, nick que quieres usar en el juego, correo electrónico y una contraseña. Si ya tenías una cuenta, solo necesitas introducir tu nombre de usuario y contraseña.

Y ya está. Estarás entonces apuntado a la beta de Fortnite para Android, y en cuanto esté listo para tu cuenta recibirás un correo electrónico. Ten paciencia porque Epic está invitando a usuarios en oleadas, así que podría tardar en llegarte.

