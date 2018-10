Hoy te traemos una lista con los 12 mejores juegos gratis para PlayStation 4. Si estás buscando un juego al que dedicarle unas horas y no tienes dinero que gastar, estas propuestas te pueden ayudar a pasar el rato, ya que hemos escogido todo tipo de géneros, desde juegos de lucha hasta shooters, MOBAs y enormes multijugadores masivos online.

En la confección de esta lista hemos contado con los inestimables conocimientos de nuestros compañeros de VidaExtra, que alguna vez ya han hablado sobre juegos gratuitos para diferentes plataformas, y no han dudado en aconsejarnos sobre algunos de los mejores que te puedes encontrar en la consola de Sony.

Pro Evolution Soccer 2018 Lite

Juego deportivo

Konami lleva varios años lanzando versiones gratuitas de su PES, que están disponibles para PlayStation 4 y PC. Estas versiones 'Lite' incluyen los modos myClub, que te permite diseñar tu equipo de ensueño, y el modo PES LEAGUE para competir online. También puedes hacer partidos amistosos offline, practicar con el modo entrenamiento y optar por las compras in-game para ampliar la experiencia.

Como ves, se trata de una versión bastante limitada del juego original, pero que puede ser suficiente para echar algunas partidas rápidas. También puedes usarlo como demo, ya que si te convencen sus mecánicas siempre podrás comprar el juego completo. Es de suponer que también habrá versión 'Lite' para el PES 2019, aunque viendo que la de 2018 salió en noviembre todavía habría que esperar unas semanas.

Descárgalo en PlayStation Store

Fortnite Battle Royale

Juego multijugador online

Fortnite tiene el que posiblemente sea el Battle Royale más popular que te puedes encontrar, y lo puedes jugar gratis en PlayStation 4. Además, como tienes la posibilidad de juego cruzado con otras consolas, puedes jugar sin límite con tus amigos independientemente de la videoconsola que tengan en casa.

Hay que dejar claro que el Battle Royale es sólo una parte de Fortnite, aunque con diferencia la más exitosa. Es como si fuera un juego dentro de otro juego, sólo que puedes acceder a él sin necesidad de tener que comprar los casi 40 euros que cuesta el Fortnite completo para PlayStation 4.

Descárgalo en PlayStation Store

Brawlhalla

Juego de lucha

Si te gustan juegos como el 'Super Smash Bros' de Nintendo, 'Brawlhalla' es una alternativa parecida en dos dimensiones y gráficos estilo dibujo animado desarrollada por Blue Mammoth Games, que en 2017 fue adquirida por Ubisoft. El juego cuenta con un total de 40 leyendas con las que darte mamporros, y que podrás ir eligiendo con un sistema rotativo de seleccionables o pagando por tenerlas a todas disponibles.

En cuanto a los modos de juego, podrás jugar online en partidas 1v1 o 2v2, y partidas de todos contra todos de cuatro y ocho jugadores. También habrá todo tipo de partidas locales y varios modos de juego que irán añadiéndose para evitar que siempre sea lo mismo.

Descárgalo en PlayStation Store

Warframe

Shooter en tercera persona

Lanzado originalmente en 2013 para PC con estupendos resultados, este excelente shooter gratuito en tercera persona acabó llegando después también a consolas, y desde entonces está considerado como uno de los mejores juegos gratuitos que te puedes encontrar.

Estamos ante uno de esos F2P en los que, cuando llevas unas horas jugadas, te preguntas cómo es posible que sea gratuito teniendo tal cantidad de contenidos y opciones. De verdad, si te gustan los shooters en tercera persona con ninjas del espacio que salta mucho, disparan, llevan espadas y usan magia, es muy recomendable que lo pruebes.

Descárgalo en PlayStation Store

Orcs Must Die! Unchained

Tower defense

'Orcs Must Die! Unchained' no es un título tan conocido, pero no por eso es altamente recomendable. Es un tower defense loquísimo en 3D, con un diseño artístico magnífico y un sentido del humor de lo más refrescante. Jugar con amigos es sinónimo de mirar el reloj y darse cuenta de que han pasado más horas de las que uno pensaba.

Su mecánica es la de utilizar diferentes tipos de personajes, cada uno con sus propias habilidades y armas, para acabar con las oleadas de orcos y enemigos que tratarán de adentrarse en nuestra fortaleza. Para ello habrá que construir y mejorar principalmente toda clase de trampas en forma de catapultas, muros de pinchos, muelles, etc., para entorpecer su avance.

Descárgalo en PlayStation Store

Paladins

Shooter por equipos

'Paladins2 es una especie de 'Overwatch' free to play. Este hero shooter puede no tener los maravillosos diseños del título de Blizzard, pero sabe compensarlo al ofrecerse de forma totalmente gratuita. Su versión final llegó en mayo del 2018, y cuenta con más de 10 millones de jugadores.

El título en sí es un shooter en tercera persona por equipos, y que cuenta con un elenco de más de 20 personajes cada uno con sus habilidades. 'Paladins' cuenta con un sistema de cartas para obtener una serie de mejoras que no está nada mal, y durante la partida puedes ir mejorando diversos aspectos del personaje.

Descárgalo en PlayStation Store

Fallout Shelter

Juego de estrategia

Fue anunciado por sorpresa en 2015 como un pequeño juego casual para móviles, pero Fallout Shelter ha tenido tal éxito que ha acabado dando el salto para consolas después de pasar por el PC. Se trata de un juego de Bethesda ambientado en su franquicia postapocalíptica, pero que poco tiene que ver con sus títulos convencionales.

En este juego tienes que gestionar tu propio refugio postapocalíptico, reclutando inquilinos y haciendo que se reproduzcan para tener el suficiente personal como para proporcionar comida, energía y agua potable. También tiene un sistema de misiones en el que puedes enviar a tus inquilinos mejor entrenados a explorar el yermo, y todo mientras te armas para defenderte de ataques de zombies, necrófagos y bandidos.

Descárgalo en PlayStation Store

Planetside 2

Juego MMOFPS

'Planetside 2' es un MMOFPS, un shooter multijugador masivo en primera persona, que lleva ya dos años dando guerra en PlayStation 4. El juego te reta a realizar batallas a gran escala, las cuales pueden durar días o semanas hasta que alguien consigue capturar un punto estratégico que le permite doblegar a sus rivales. Necesitarás un gatillo rápido y dotes de trabajo en equipo.

Descárgalo en PlayStation Store

Gwent

Juego de cartas

Gwent es un juego de cartas coleccionables online que se juega por turnos entre dos jugadores. Está ambientado en 'The Witcher 3', y desarrollado por la propia CD Projekt. De hecho, a este juego ya se podía jugar en 'The Witcher 3' contra algunos NPC, y la desarrolladora decidió darle mayor protagonista con un título independiente que enfrentase a personas reales.

Descárgalo en PlayStation Store

War Thunder

Juego multijugador masivo online

Estamos ante un MMO o juego multijugador masivo en línea, que es un arcade con toques de simulador en el que nos enfrentamos a combates aéreos, terrestres y navales. Vamos, que independientemente de la máquina de guerra que te guste te ofrece la posibilidad de entrar y liarte a tiros con otros jugadores.

Uno de sus mayores alicientes es que cuenta con alrededor de 1000 vehículos entre aviones, tanques y barcos de guerra, y con 80 mapas en los que se recrean batallas ambientadas en el intervalo histórico entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El juego ofrece varios tipos de eventos, tanto multijugador como para una única persona.

Descárgalo en PlayStation Store

World of Tanks

Juego multijugador masivo online

Tanques, tanques y más tanques. 'World of Tanks' es un juego MMO gratuito en el que esta vez no tenemos todo tipo de vehículos para ir por mar, tierra y aire... sino simplemente todo tipo de tanques. Las partidas son por equipos, y de 15 tanques contra otros 15 de forma simultánea, todo ello con nada menos que 450 modelos reales de tanques de 8 naciones y 80 mapas con diferentes tipos de terreno y condiciones climatológicas.

Descárgalo en PlayStation Store

Smite

MOBA

Mitad juego de acción en tercera persona, con tintes de shooter competitivo, unas gotas de RPG, y aliñado con partidas cooperativas PvP. 'Smite' es en esencia un MOBA (arena de combate multijugador en línea) donde podremos seleccionar entre más de 90 deidades y criaturas mitológicas de distintas culturas procedentes de ocho panteones diferentes, en un juego de combate y dominación.

En su modo gratuito, el juego te da cinco dioses gratuitos desde el inicio, con posibilidad de elegir otros cinco que irán rotando cada semana. Evidentemente, podrás pagar para quedarte con otros dioses o con todos, pero estos iniciales deberían ser suficiente para tener unas cuantas buenas horas de juego.

Descárgalo en PlayStation Store

¿Nos ha faltado tu favorito?

Como en todas las listas, es muy posible que nos hayamos dejado fuera algún juego que consideres que debería estar en ella. Por eso te invitamos a dejarnos tus propuestas en los comentarios. Además de estos títulos, recuerda que también puedes obtener juegos gratis para PlayStation 4 cada mes con el programa de PlayStation Plus.

