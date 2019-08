Los viajes en avión pueden convertirse en una aburrida pesadilla si no consigues caer dormido o tienes a mano algo que leer, así que para ese y otros momentos en los que estás sin conexión hemos creado esta lista con 27 juegos para móviles que se pueden usar sin internet.

Una selección de la flor y la nata de iOS y Android en lo que a enganche, horas de juego y diversión se refiere. Encontrarás una variada mezcla de juegos gratuitos y de pago pero, como ya imaginarás, con los que toca rascarse el bolsillo acabamos encontrando experiencias mucho más recomendables.

Alto’s Odyssey

Descarga: iOS (5,49 euros) y Android (gratis)

Convertido en clásico de los endless runner ya desde su primera edición, esta aventura a bordo de una tabla de snowboard resulta ser uno de esos entretenimientos que sabes cuándo empiezas pero no cuándo vas a soltar. Nunca llega a ser un reto especialmente atractivo, pero pese a ello merece mucho la pena.

Badland

Descarga: iOS (0,99 euros) y Android (gratis)

Uno de esos plataformas que por su calidad se ha ganado el derecho a salir en varias plataformas y que, pese a su edad, sigue siendo un entretenimiento muy recomendable. Tocará guiar a una serie de criaturas oscuras a través de un mapa plagado de peligros.

Burrito Bison: Launcha Libre

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

He aquí uno de mis vicios más enfermizos con el móvil. Un juego que parece no tener final y que te puede tener enganchado durante horas comprobando hasta dónde puedes llegar. La idea es básicamente esa, ir comprando mejoras con lo que ganas en cada partida con la intención de llegar hasta el último jefe, pero resulta sorprendentemente adictivo.

Downwell

De lo mejorcito que puedes encontrar en el género arcade para móviles. Un roguelike en el que cada partida empiezas de cero y debes dominar mecánicas y progreso para intentar alcanzar la mayor profundidad posible. Un juego tan divertido como imprescindible.

Duet

Descarga: iOS (3,49 euros) y Android (gratis)

Humilde heredero gratuito del ya mítico Super Hexagon, se trata de un juego que nos invita a esquivar obstáculos moviendo un círculo con bolas a un lado y al otro. Pese a no contar con la dificultad del juego de Terry Cavanagh, sí es un buen reto al que engancharte hasta que tu paciencia no dé más de sí.

Evoland 2

Una increíble rareza que ya brillaba con luz propia en la primera entrega. Aquí estamos ante un juego de aventuras que, repasando los distintos géneros, gráficos y mecánicas de la historia del videojuego, da vida a una mezcla fantástica tan sorprendente como recomendable.

Fallout Shelter

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

Un clásico de la gestión de recursos y city building de móviles que también aterrizó en consolas y PC. Inspirado en las cámaras de la saga Fallout, debemos crear el mejor refugio nuclear posible a base de hacerlo crecer con nuevos habitantes y habitaciones. Una buena propuesta para ir saltando entre juego y juego mientras pruebas el resto de opciones de la lista.

Final Fantasy VII

Uno de esos juegos de la recopilación que no necesita presentación. Puede que su precio eche para atrás a más de uno, pero no es menos cierto que te puede salvar más de una tarde y que la relación horas/precio es notable. También puedes optar por cualquier otro juego de la saga, pero si no has jugando nunca a un ‘Final Fantasy’, esta puede ser tu mejor opción.

Florence

Su escueta longitud choca de lleno con lo bien parido que está, lo que hace que una partida completa sea aún más fugaz. Pese a no ser demasiado rejugable sí es una de esas experiencias que vale la pena vivir algún día. Una historia interactiva de amor con todo lo necesario para que tengas que acudir a los pañuelos.

Gorogoa

Otro indie con gran peso en la narrativa, pero en esta ocasión está más centrado en los puzles que en el formato de visual novel. Su exquisitez le valió para convertirse en uno de los juegos más recomendables de 2017 y, si aún no lo has probado, esta es la excusa perfecta para darle una oportunidad.

GTA: San Andreas

Otro de esos clasicazos que no necesitan presentación. Considerado como uno de los ‘GTA’ más grandes y divertidos, lo único que se le puede echar en cara a esta versión es el hecho de tener que lidiar con los controles táctiles. Eso sí, si tienes a mano un mando bluetooth, lánzate de cabeza a por él.

Hitman GO

Otra propuesta de puzles que, en esta ocasión, nos pone en la piel del Agente 47 para realizar asesinatos sin ser descubierto. Como si de un juego de tablero individual se tratase, tocará pensar bien cada movimiento para poder completarlo de cabo a rabo.

Kingdom Rush

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

Pese a no ser yo un gran defensor de los tower defense esta saga ha conseguido que me enganche al género. Una aventura con tres ediciones con la clásica mecánica en la que ir controlando tropas y edificios para evitar que las hordas de enemigos nos hagan trizas.

Mars: Mars

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

Siguiendo con la idea de mantener una lista bien nutrida de juegos gratuitos y de pago, la buena gente de Pomelo Games se une aquí con una de sus particulares propuestas. Estamos ante un juego de habilidad en el que controlar un robot con propulsores que deberá ir saltando de plataforma en plataforma. Más fácil de explicar que de dominar.

Mini Metro

Otro de mis juegos preferidos para cualquier viaje que se haga pesado. La idea es que, basándonos en planos de ciudades reales, construyamos la línea de metro más eficiente posible a base de generar recorridos de distintos colores, destinos y capacidad de pasajeros.

Monument Valley 2

Tanto la segunda como la primera entrega resultan ser juegos de puzles muy entretenidos que, inspirados en las escaleras de Escher, nos piden deformar la realidad para ir generando un camino en el que llegar del punto A al B. Una delicia a nivel visual que también cuenta con agradables sorpresas a nivel jugable.

New Star Soccer

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

No es una lista especialmente cargada de deportes, pero no podía dejar escapar la oportunidad de incluir uno de mis simuladores deportivos preferidos. En este caso la idea es controlar un jugador que deberá alcanzar la fama a base de gestionar su vida dentro y fuera del campo. Un juego insultantemente simple que, sin embargo, es imposible dejar atrás.

Old Man’s Journey

Otra propuesta escueta pero muy recomendable es la de este simpático viaje en el que un hombre decide recorrer medio mundo sin saber nosotros muy bien por qué. Su mecánica principal es que, a base de modificar el terreno, podremos hacer que el anciano alcance su objetivo.

Plague Inc

Descarga: iOS (0,99 euros) y Android (gratis)

Con la intención de crear la plaga vírica más mortal de la historia deberemos ir generando y modificando cepas de nuestro virus para intentar extenderlo por el mundo. Tiene ese olor a juego de mesa que consigue que una partida nunca sea suficiente y, a base de nuevas enfermedades y opciones, puede tenerte enganchado durante una buena temporada.

Plants vs Zombies 2

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

Clasicazo imperecedero que, lamentablemente, no ha seguido creciendo con nuevas entregas. Si no jugaste al original o su secuela, es una buena forma de adentrarte en un juego de estrategia más que notable. La idea es hacer crecer plantas que hagan frente a las hordas de zombis que se avecinan.

Space Marshalls 2

Descarga: iOS (5,49 euros) y Android (gratis)

Un shooter táctico la mar de pintón que además también picotea de otras mecánicas como el sigilo o los puzles. Lo más controvertido, como en otros juegos de este estilo, es el tema de los controles táctiles, pero en absoluto me parece una razón de pese para no darle una oportunidad si eres fan del género topdown.

Stardew Valley

A kilómetros de lo que durante años hemos entendido por “juego de granja”, esta aventura nos plantea cosechar y labrar, pero también hacernos amigos de la población y dar forma a una aventura que por momentos recuerda a ‘Animal Crossing’. De lo mejorcito que puedes echarte a la cara últimamente.

The Witness

Sin duda alguna uno de los juegos de puzles más celebrados de los últimos años. Una curiosa mezcla entre aventura y puzles en la que ir abriendo caminos a base de entender, aprender y dominar los distintos lenguajes que el juego nos enseña con sus rompecabezas. Un juego magistral.

Threes!

Otro clásico que sigue resultando igual de fresco que el primer día. Un puzle en el que ir moviendo números arriba y abajo para unirlos y, así, dar forma a las cifras más altas posibles. Simpático, con un diseño muy cuidado y tremendamente adictivo.

Tiny Room

Descarga: Android (gratis)

Vamos con otra aventura que mezcla puzles e historia al más puro estilo point and click. Es de los más recientes de la lista y ha resultado ser una muy grata sorpresa. Un aventura con un diseño muy cuidado, complejo pero sin ser especialmente difícil y, sobre todo, con ideas muy originales.

Triple Town

Descarga: iOS (gratis) y Android (gratis)

Sumamos aquí otro de los puzles que nunca faltan en todos mis móviles. La idea es que al unir tres objetos del mismo tipo daremos forma a una nueva estructura y, así, ir añadiendo más y más elementos a un poblado que empieza con arbustos y casitas para acabar con castillos e iglesias.

XCOM

Por último, uno de los juegos de estrategia claves de los últimos años. Al ser un juego por turnos no supone ningún problema a la hora de jugar desde una pantalla táctil y, con su mezcla entre combates y gestión de la base, consigue atraparte de principio a fin desde el primer momento.