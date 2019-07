24 juegos de mesa y pasatiempos ágiles y divertidos para jugar en verano en cualquier parte

Estamos en época de relax, tiempo libre y escapadas, muy propicias para juntarte con tus seres queridos y pasar un buen rato. En esta guía de compra de juegos y pasatiempos veraniega encontrarás propuestas sencillas, rápidas y divertidas que podrás usar y llevarte de festival, a la piscina, a una barbacoa...

Hive pocket

'Hive Pocket' es un juego de lógica para jugar en parejas en la que cada jugador dispone de 13 fichas, cada una emulando a un insecto y su movimiento al estilo ajedrez. Un juego de bolsillo que combina sencillez con entretenimiento.

Dixit

'Dixit' es un refrescante y veterano juego consistente en adivinar a qué carta se corresponde la pista en forma de frase que da cada jugador. Como los dibujos son abstractos, la tarea no es nada fácil, dejando volar la imaginación de los participantes. Podéis jugar de 3 a 6 personas y no hay turnos. Además, dispone de expansiones con cartas nuevas.

Cuaderno de vacaciones para adultos

¡Qué tiempos aquellos en los que nos tocaba hacer cuadernos de vacaciones para no olvidar lo aprendido durante el curso! Siguiendo esa dinámica, 'Cuaderno de vacaciones para adultos' intentará mantenernos rápidos mentalmente hablando con una seleccion de pasatiempos, tests, crucigramas, juegos de letras y más.

Apples to Apples

Aunque en inglés, 'Manzanas con Manzanas' es un juego muy entretenido, sencillo y fácil de llevar a cualquier parte, ideal para romper el hielo entre conocidos. Este party game admite hasta 10 jugadores y tiene más de 600 cartas, por lo que la rejugabilidad es total.

Exploding Kittens

Exploding Kittens es un ágil juego de cartas de apenas un cuarto de hora de duración para prácticamente toda la familia (desde 7 años) con unos tiernos gatitos explosivos. Con una dinámica sencilla, tendrás que tener suerte con tus cartas no solo para esquivarlos, sino tamnién para lograr capacidades extra.

Dobble

Un juego rápido, sencillo y para todas las edades, además es resistente al agua. En Dobble lo importante es estar rápido de vista y de mente para actuar en cuanto una nueva carta salga a la mesa.

Tipsy

El clásico juego para una velada veraniega de adultos que incluya una bebida alcohólica en el que los participantes han de realizar una serie de desafíos en función de las 52 cartas que conforman este juego. Para hacerlo más estival si cabe, las cartas son resistentes al agua.

The Mind

The Mind (18,84 euros) es un juego original, rápido y adictivo que incluye un centenar de cartas numeradas del 1 al 100 en el que no puedes hablar, hacer señas o mandar mensajes. Por no haber, no hay ni turnos. Gana el que mejor conoce al resto de adversarios.

Bang!

Aunque pueden jugar hasta 8 personas, solo puede quedar uno. Como en el lejano oeste, has de matar a tiros a tus rivales y con cada tiro, tu salud se va debilitando. Un juego de cartas por turnos imprevisible con roles y posibles alianzas... hasta la hora de la verdad, porque solo puede haber un ganador.

Sherlock Holmes. Resuelve sus mejores enigmas

Si te gustan los enigmas, este libro nos lleva al universo de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, donde seremos retados con más de 140 acertijos únicos. ¿Estás a la altura del detective creado por Doyle?

Código secreto

Un juego de cartas para todas las edades de dinámica grupal muy rápido en el que tendremos que asociar varias palabras o imágenes en un solo concepto y lograr que el resto de jugadores lo adivinen. No importa la edad ni tu pericia con los juegos de mesa, todo es cuestión de hablar. Risas aseguradas.

Valeria: Reino de cartas

Si os gusta Catán pero preferís una dinámica algo más transportable y ligera, en 'Valeria: Reino de cartas' hasta 5 jugadores podrán emular a unos duques que defienden el reino de Valeria de terribles amenazas.

Pocket Mars

Un juego de recursos que emplea cartas y turnos en un formato muy ágil de menos de media hora con temática espacial. Un punto interesante es que se puede jugar en solitario

Dream on!

'Dream on!' (19,99 euros) es un party game cooperativo en el que la memoria es una cualidad muy apreciada para hacerse con la victoria. Hasta 8 jugadores pueden colaborar para fabricar el mejor sueño posible.

Keyforge

Uno de los títulos del año para los amantes de los juegos de mesas. Del creador de Magic, Keyforge es otro juego de cartas en el lideraremos un escuadrón que tendrá que valerse de criaturas, tecnología, artefactos y habilidades para vencer a sus enemigos, recoger ámbar preciosos y forjar llaves para desbloquear las Bóvedas de ese mundo futurista.

Dominion Intriga

Con más de 10 años a sus espaldas, el secreto de 'Dominion Intriga' radica en la curiosidad. Y es que nos gustan los secretos. En este juego tendremos que adivinar quién dice la verdad y quién miente en partidas de menos de una hora.

EXIT

'EXIT' traslada los tan de moda escape rooms al formato de juego de mesa, haciendo de la colaboración la clave para llegar hasta el final. Se trata de juegos ágiles de hasta 2 horas de duración y muy económicos pero que desgraciadamente solo se pueden jugar una vez.

Sussed

Más de 200 supuestos para razonar e intuir que buscan demostrar cómo de bien conoces y te conocen. Su tamaño es muy compacto para poderlo llevar a cualquier parte, permitiendo participar hasta a 10 personas a partir de 6 años.

Los Hombres Lobo de Castronegro: Best of

Edición especial seleccionada por los creadores con sus personajes favoritos, 'Los Hombres Lobo de Castronegro: Best of' es un juego de suspense con moderador para supervisar el enfrentamiento entre los voraces hombres lobo y los aldeanos.

La resistencia

Juego con identidades secretas y engaños que requiere de gran deducción e interacciones entre los participantes en rápidas partidas de media hora donde trataréis de luchar contra un mal gobierno en forma de resistencia. Incluye dos expansiones.

Fútbol. El desafío de las preguntas

Internet por un lado y la Wikipedia por otro han logrado zanjar muchas discusiones de amigos pero, ¿quién sabe más de fútbol? Momentos históricos, futbolistas y equipos, récords... este libro almacena preguntas y respuesta del deporte rey.

UNO H2O To Go

Juego versátil, de bolsillo y ágil de 2 a 10 jugadores pensado para que se produzcan desafíos, bien sea en individual o por equipos. ¿El objetivo? Descartarse antes que nadie o llegar a los 500 puntos. Esta versión es resistente al agua y lleva mosquetones para poder jugar sin que se pierdan los naipes.

Spoiler

Si os gustan las series y el cine pero todavía os gusta más verlas antes que nadie y destriparlas, 'Spoiler' es un party game de media hora de duración para hasta 6 personas que os puede encajar. Consiste en adivinar el final de las películas de serie B de tus rivales y acertar.

Kakuros, samuráis y calcudokus (Cuadrados de diversión): Adictivos

Si los sudokus son lo tuyo, en este libro repleto de estos y otras variantes a resolver empleando la lógica encontrarás entretenimiento que va desde los 5 minutos hasta la media hora: kakuros, hashis, calcudokus, killers y samuráis incluidos.

