Los 31 mejores juegos que jugábamos en MS-DOS y que están disponibles hoy en Android

La etapa de MS-DOS entre los 80 y los 90 nos dejó cientos de clásicos para PC, algunos con un legado todavía vigente en la actualidad, como 'DOOM' o 'Wolfenstein', por citar un par de ejemplos potentes que han sabido renovarse a lo grande sin por ello renegar de sus orígenes.

Lo que no imaginamos en aquella época es que los dispositivos táctiles (móviles y tabletas) se convirtiesen en una alternativa más para jugar a los videojuegos, tanto clásicos como de nuevo cuño (¡hasta con exclusivos en este sector!). Y precisamente vamos a enumerar ahora los clásicos de MS-DOS más recomendables que se pueden topar en Android.

Aunque ya os lo adelantamos, sigue habiendo notables ausencias, salvo que tiremos de herramientas como ScummVM para disfrutar de las aventuras de LucasArts. Y ya no digamos los clones no oficiales...

Abuse

Descargar | Abuse (GRATIS, pero con anuncios)

Lo del estudio Crack Dot Com, donde uno de sus miembros fue el ex de id Software Dave Taylor, fue un visto y no visto, ya que se fundó en 1994, lanzó 'Abuse' en 1996 y acabó cerrando en 1998, teniendo que cancelar el desarrollo de 'Golgotha'. Pero al menos dejó para la posteridad un juego de acción de lo más frenético que, tras su paso por las computadoras de la época (sí, Mac y Amiga), dio el salto hasta los móviles en pleno siglo XXI.

No es igual de cómodo con control táctil (menos aún con esa interfaz en pantalla), pero es un bonito homenaje a un título que se tiende a olvidar injustamente. Por cierto, para activar el modo Dios hay que hacer una encuesta dentro de la propia app. Cuánto han cambiado las cosas...

Y no, no sois los únicos que piensan en Predator al ver su portada.

Another World

Comprar | Another World (3,99 euros)

'Another World' no necesita presentación alguna, máxime teniendo en cuenta que hasta el prestigioso MoMA lo ha incluido dentro del patrimonio artístico de los videojuegos. Un título adelantado a su época creado por el diseñador y desarrollador francés Éric Chahi y uno de los primeros y grandes ejemplos que se suelen dar de la técnica del rotoscoping, con permiso de 'Prince of Persia' de Brøderbund, estrenado dos años antes.

'Another World' ha pisado desde entonces prácticamente cualquier sistema conocido y con motivo de su ya pasado 20 aniversario recibió un pequeño lavado de cara por medio de DotEmu, versión que es precisamente la que llegó también a dispositivos móviles y que resulta una delicia de ver y jugar... teniendo en cuenta qué se siente al volver a este clásico exigente de 1991, muy de ensayo y error, pero evocador con su universo hostil.

Double Dragon Trilogy

Comprar | Double Dragon Trilogy (2,99 euros)

Imposible no pensar en un beat 'em up y que uno de los primeros que se citen no sea la saga 'Double Dragon' de Technōs Japan. Al fin y al cabo fue uno de los que popularizaron ese género del "yo contra el barrio". Y no son pocos los que recuerdan que al final había que liarse a tortas con el otro hermano (en una partida de dos jugadores) para quedarse con la chica.

Este clásico de 1987 viene acompañado de sus secuelas 'Double Dragon II: The Revenge' y 'Double Dragon 3: The Rosetta Stone' dentro de esta trilogía editada por DotEmu. Su interfaz, en este caso, es bastante visual, al simular ligeramente la apariencia de los botones de sus recreativas.

Carmageddon

Descargar | Carmageddon (GRATIS, pero con anuncios y compras in-game)

Uno de los videojuegos más polémicos de toda la historia por esa violencia tan explícita donde podíamos atropellar a cualquier viandante. ¡Incluso a vacas! Lo de 'Carmageddon' fue toda una revolución, dejando en pañales la polémica previa con 'Mortal Kombat', lo que ayudó a su popularidad.

Curiosamente, los responsables de aquel clásico de 1997 han sido los mismos en encargarse de esta adaptación para dispositivos móviles, donde se nos ofrecen distintos métodos de control alternativos. Pero hay algo que no ha cambiado: su violencia a lo largo de 36 niveles en 11 escenarios.

Commando

Comprar | Commando (1,19 euros)

'Commando', la primera entrega de la saga 'Wolf of the Battlefield', es todo un clásico de Capcom de mediados de los ochenta que ha aguantado el tirón mejor de lo que aparenta, aunque ya no nos resulte tan difícil.

Su control se ha optimizado para dispositivos móviles y cuenta con dos modos de juego distintos: Classic (el original) y Casual (más asequible).

Flight of the Amazon Queen

Comprar | Flight of the Amazon Queen (4,59 euros)

Interactive Binary Illusions intentó replicar el éxito de las aventuras gráficas de LucasArts, como 'Monkey Island' e 'Indiana Jones' mediante 'Flight of the Amazon Queen' en el año 1995. No le fue mal del todo, aunque no pasó del notable raspado en la mayoría de los medios, pero se le sigue recordando por ser una de las alternativas que surgieron en aquella época, como Revolution Software con los 'Broken Sword', entre otros afortunados.

Desde hace unos años gratis para PC mediante GOG, su adaptación a móviles, a cargo de MobyTouch, viene aderezada con un lavado de cara y un nuevo tipo de control. Aunque los puristas lo podrán dejar como el original, incluso simulando el puntero del ratón. Tiene textos en español.

Gabriel Knight: Sins of Fathers

Descargar | Gabriel Knight (GRATIS, pero con compras in-game)

Otra aventura gráfica muy popular a comienzos de los noventa fue este 'Gabriel Knight: Sins of Fathers' de Sierra Entertainment, el inicio de una trilogía que duró hasta 1999. En 2014 su propia guionista y diseñadora, Jane Jensen nos sorprendió, junto con Phoenix Online Studios, con la publicación del remake de este clásico con gráficos en 3D y más puzles.

En dispositivos táctiles sus propios creadores recomiendan jugarlo en tabletas al estar optimizado para ellas, en vez de optar por los móviles.

Ghosts 'n Goblins

Comprar | Ghosts 'n Goblins (1,19 euros)

Clásico por excelencia de Capcom y gran ejemplo de lo difíciles que pueden llegar a ser los videojuegos. 'Ghosts 'n Goblins' no suele perderse ningún sarao en cuanto a recopilaciones o conversiones se refiere, pese a que la compañía de Osaka lleve bastantes años sin sacar una nueva entrega.

Sobra decir que si ya era complejo en su momento, la tarea de completarlo se dispara con un dispositivo táctil. Pero si os sentís valientes, adelante.

Gobliiins Trilogy

Comprar | Gobliiins (2,99 euros)

'Gobliiins' fue algo más que una alegría para los fans de las aventuras gráficas porque llevaba a otro nivel el tema de reirse viendo las diabluras que podían sufrir estos seres. De ahí que no extrañase ver cómo se convertiría en trilogía en tan solo tres años, siendo, por descontado, la obra más recordada de Coktel Vision. Curiosamente, con cada entrega perdió una i en el título, manteniendo, eso sí, la fórmula de ensayo y error.

Debido a su particular estilo, funciona muy bien con dispositivos táctiles. Aparte que detrás de esta conversión está DotEmu, que es garantía.

Golden Axe Classics

Descargar | Golden Axe (GRATIS, pero con anuncios y compras in-game)

SEGA se ha volcado desde hace unos años en rescatar varios de sus clásicos en dispositivos móviles a cargo de la serie SEGA Forever. Como es lógico, no podía faltar 'Golden Axe', uno de sus beat 'em up más recordados de finales de los noventa, dando paso a una trilogía en sistemas domésticos y más entregas en otras máquinas, como el soberbio 'Golden Axe: The Revenge of Death Adder' de recreativas y su multijugador para cuatro.

Viéndolo en perspectiva, aquel 'Golden Axe' de 1989 es algo más limitado pero conserva todo su encanto y se deja jugar en dispositivos móviles. ¿Lo bueno? Que aquí también se incluyen 'Golden Axe II' y 'Golden Axe III'.

Gorillas

Descargar | Gorillas (GRATIS, pero contiene anuncios)

El mítico 'Worms' le debe mucho al 'Gorillas' de IBM Corporation. Un juego de lo más simple donde dos gorilas se lanzaban bananas explosivas encima de unos rascacielos. Había que tener en cuenta el ángulo, la gravedad y el viento para acertar en el blanco, igual que con el bazuca en 'Worms'.

Lógicamente, hoy en día se muestra de lo más limitado, pero si os apetece recordar este clásico de 1991, ahora lo tenéis más fácil que nunca.

'I Have No Mouth, and I Must Scream'

Comprar | I Have No Mouth, and I Must Scream (3,99 euros)

Basado en el homónimo relato corto de Harlan Ellison, 'I Have No Mouth, and I Must Scream' es una aventura gráfica de culto a la que no le acompañaron las ventas en su lanzamiento al mercado en 1995. Ambientada un siglo después de que un superordenador llamado AM exterminase a la humanidad, tenemos a nuestra disposición a los últimos cinco supervivientes, ahora inmortales, para que sufran eternamente.

Cada uno tendrá que lidiar con su propio infierno, por lo tanto. Lo bueno es que esta adaptación a móviles cuenta con dos estilos gráficos (el original y uno más suavizado), al igual que dos estilos de juego (modo clásico y modo táctil). Tiene múltiples finales y viene con textos en español, cómo no.

Karateka

Comprar | Karateka (0,99 euros)

'Karateka' fue la primera obra de Jordan Mechner (creador de 'Prince of Persia') y cuenta con el honor de haber sido uno de los primeros juegos de lucha. Estrenado para Apple II en 1984 y conversionado después a varios sistemas, entre ellos MS-DOS, vio pronto cómo la competencia le superaba (muy recordado el 'IK+' de System 3, en este sentido), pero como se suele decir... el que golpea primero, golpea dos veces. Y siempre estará ahí.

Su adaptación a dispositivos móviles cuenta con una interfaz táctil la mar de peculiar, al mostrar todos los movimientos posibles en pantalla.

Little Big Adventure

Comprar | Little Big Adventure (4,99 euros)

La ópera prima del tristemente desaparecido estudio francés Adeline Software es, también, su obra más reconocible, no solamente por el atractivo de su vista isométrica. Cabe decir que nos alegró mucho ver cómo GOG rescataba del olvido en 2011 aquel 'Little Big Adventure' de 1994, siguiéndole su secuela directa exactamente una semana después y con aquel 'Time Commando' de 1997 sumándose al viaje nostálgico en 2012.

Su conversión a móviles viene con diversas mejoras en el control, tutoriales al principio del juego y guardado automático, para no tener problemas durante las aproximadamente 15 horas que dura la aventura de Twinsen.

Pac-man | Ms. Pac-man

Descargar | Pac-man (GRATIS, pero con anuncios y compras in-game )

) Comprar | Ms. Pac-man (4,19 euros)

Siendo 'Pac-man' todo un icono de los videojuegos, tampoco podía faltar su presencia en este sector móvil. Y del mismo modo, 'Ms. Pac-man', al superar a ese clásico de 1980. No creemos que ninguno de estos comecocos necesite presentación alguna a estas alturas, porque aún sigue dando caña en la actualidad renovando su fórmula, como en 'Pac-man 256' o 'Pac-man Championship Edition DX'. Ambos, por cierto, disponibles en Android.

Los que busquen la pureza de esas obras atemporales de los ochenta (con algún ligero incentivo moderno para darle rejugabilidad) verán cómo sigue siendo casi tan divertido aunque ahora se maneje mediante control táctil.

Shadow Warrior

Comprar | Shadow Warrior (3,19 euros)

'Shadow Warrior', el de 3D Realms (no confundir con aquel 'Shadow Warriors', en plural, de Tecmo; aquel beat 'em up del 'Ninja Gaiden', en definitiva), fue una clara evolución respecto al icónico 'Duke Nukem 3D'. Sin embargo, no gozó del mismo impacto mediático. Afortunadamente, Flying Wild Hog reharía su historia en 2013 bajo el mismo nombre.

En dispositivos móviles, en cualquier caso, contamos con una conversión del original de 1997 a cargo de la editora Devolver Digital, donde se incluyen, como no podía ser de otra manera, ambos packs de expansiones.

Simon the Sorcerer

Comprar | Simon the Sorcerer (4,59 euros)

'Simon the Sorcerer' es otra de esas aventuras gráficas ajenas a LucasArts (de Adventure Soft, en este caso) que se recuerdan de la primera etapa de los noventa. Y una que se rescató no hará muchos años, con motivo de su 20 aniversario, suavizando su apartado gráfico, entre otros retoques.

A estas alturas de la película debería quedar claro que uno de los géneros que mejor funcionan en dispositivos móviles son las aventuras gráficas y este caso tampoco es la excepción. Y sí, también tiene textos en español.

Supaplex

Descargar | Supaplex (GRATIS, pero con compras in-game)

Muchos recordamos el mítico 'Boulder Dash' de Peter Liepa y Chris Gray lanzado en 1984, pero como ese clásico no está oficialmente en Android hay que buscar otro sucedáneo, siendo aquel 'Supaplex' estrenado en 1991 para MS-DOS y Commodore Amiga uno de los más recordados.

Si es uno de los mejor valorados en Android por algo será. Aparte que, por desgracia, este género no se prodigue en la actualidad. ¡Con lo que molaba!

Ys I & II

La saga 'Ys' fue todo exclusivo de Japón durante demasiados años. Por suerte, esta dinámica cambió hará una década y no solamente están saliendo capítulos nuevos en occidente, sino que se están rescatando los antiguos, como 'Ys: The Oath in Felghana', remake del tercer capítulo protagonizado por el sempiterno Adol Christin. ¿Y cómo empezó la saga de Nihon Falcom? Lógicamente, con 'Ys I' e 'Ys II entre 1987 y 1988.

De estos Ys Chronicles tenemos detrás a DotEmu, lo que sigue siendo garantía de calidad, sorprendiendo lo bien que va el control táctil aquí.

Bonus track: ¿tienes mono de más clásicos?

Hasta ahora hemos visto conversiones o adaptaciones que respetaban bastante las obras originales, pero si ampliamos las miras hay cuatro clásicos puestos al día que también merecen un tiento en Android:

'After Burner Climax' (GRATIS, pero con anuncios y compras in-game ) - El mítico simulador arcade de SEGA en su visión más frenética y bajo la línea SEGA Forever . Cabe decir que ésta es la única versión que se conserva puesto que se retiró en consolas hace unos años, por desgracia.

) - El mítico simulador de SEGA en su visión más frenética y bajo la línea . Cabe decir que ésta es la única versión que se conserva puesto que se retiró en consolas hace unos años, por desgracia. 'Arkanoid vs Space Invaders' (5,49 euros) - Square Enix se encargó de este crossover histórico y exclusivo entre esos clásicos de Taito Corporation. Un sueño hecho realidad para los que vivimos esa época.

(5,49 euros) - Square Enix se encargó de este histórico y exclusivo entre esos clásicos de Taito Corporation. Un sueño hecho realidad para los que vivimos esa época. 'Civilization Revolution 2' (5,49 euros, pero contiene anuncios) - Vale que sea la versión más desenfadada y menos profunda de la histórica saga de MicroProse, pero teniendo en cuenta que no está disponible ninguno de los originales, puede quitarnos el mono durante horas.

(5,49 euros, pero contiene anuncios) - Vale que sea la versión más desenfadada y menos profunda de la histórica saga de MicroProse, pero teniendo en cuenta que no está disponible ninguno de los originales, puede quitarnos el mono durante horas. 'XCOM: Enemy Within' (5,49 euros, pero contiene anuncios) - También de MicroProse (junto con Mythos Games), tenemos esta puesta al día del clásico 'UFO: Enemy Unknown', tanto a nivel gráfico como de control.

¿Qué otros clásicos de MS-DOS o reboots recomendaríais en Android?