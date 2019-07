11 juegos de tablero basados en videojuegos para disfrutarlos también sobre la mesa

Acostumbrados a que todo lo que gira alrededor de una franquicia de éxito sea una excusa sacacuartos, a menudo dejamos pasar oportunidades que en realidad merecen mucho la pena. Con eso en mente, si te hablo de juegos de mesa basados en videojuegos es bastante probable que arquees la ceja. Pero para muestra un botón, o mejor dicho, 11 juegos que han dado el salto del PC y las consolas hasta la mesa del comedor.

A continuación te dejamos algunas de las mejores propuestas que ha dado el binomio juegos de mesa y videojuegos. Una curiosa y efectiva forma de llevar la jugabilidad de grandes sagas, títulos o mecánicas, del mundo digital al físico. Y, por descontado, también una vía distinta para disfrutar de tus videojuegos favoritos desde una óptica diferente.

Bloodborne, El Juego de Cartas

Jugadores: 3-5

3-5 Duración de partida: 30-50 min.

30-50 min. Precio: 36,27 euros

Basado en el popular exclusivo de PS4, aquí la idea es convertirnos en uno de los cazadores del ‘Bloodborne’ de From Software para sobrevivir a la larga noche de Yharnam. Uno de esos juegos fáciles de preparar, con multitud de variantes para que dos partidas seguidas no resulten aburridas y, sobre todo, bastante más asequible que el videojuego respecto a su dificultad.

Monstruo Final

Jugadores: 2-4

2-4 Duración de partida: 20 min.

20 min. Precio: 23,70 euros

Pese a no ser un juego que beba directamente de un videojuego en concreto, sí lo hace de toda una época en la que recorríamos mazmorras de 8 bits hasta cruzarnos con el monstruo final. La gran diferencia es que en esta ocasión nosotros seremos ese último jefe, debiendo construir la mejor mazmorra posible para acabar con los héroes que vengan en nuestra búsqueda.

Civilization: A New Dawn

Jugadores: 2-4

2-4 Duración de partida: 60-120 min.

60-120 min. Precio: 49,99 euros

Sin duda alguna una labor de titanes, y es que trasladar la esencia de un juego tan profundo como ‘Civilization’ no es tarea fácil. Curiosamente el trabajo de sus creadores radica precisamente ahí, en coger las mecánicas de guerra, diplomacia y avances tecnológicos del juego de Sid Meier y reducirlas hasta su mínima expresión para crear un juego de mesa tan disfrutable como fácil de abordar.

Dark Souls: The Board Game

Jugadores: 1-4

1-4 Duración de partida: 90-120 min.

90-120 min. Precio: 120 euros

Aunque un par de puntos por debajo de la maestría con la que se trasladó ‘Bloodborne’ y un capricho a base de café para los muy cafeteros por culpa de su prohibitivo precio, es uno de esos juegos que cualquier fan de From Software sabrá apreciar. Siguiendo la misma máxima de riesgo y recompensa que cualquier ‘Dark Souls’, estamos ante un juego cuyo valor estético y la estrategia de los combates es su mayor baza.

Doom: el juego de tablero

Jugadores: 2-5

2-5 Duración de partida: 120-180 min.

120-180 min. Precio: 75,52 euros

'Doom' es uno de esos juegos capaces de generar unos piques épicos gracias a su estilo cooperativo/competitivo. Mientras uno de los jugadores irá soltando hordas de demonios, el resto deberá combatirlas para intentar sobrevivir. Un pasatiempo ágil y divertido que hará las delicias de todos aquellos que busquen una versión más táctica del juego de id Software.

Gears of War: The Board Game

Jugadores: 1-4

1-4 Duración de partida: 60-180 min.

60-180 min. Precio: 151,99 euros

El paso de los años lo ha convertido en otro de esos juegos de mesa que se venden a precio de oro. Un reclamo para los coleccionistas que, a base de miniaturas, deberán combatir contra los Locust reviviendo algunas de las misiones más míticas de la trilogía original de ‘Gears of War’. Si lo encontráis a buen precio, saltad de cabeza a por él.

Portal: The Uncooperative Cake Acquisition Game

Jugadores: 2-4

2-4 Duración de partida: 30-45 min.

30-45 min. Precio: 61,14 euros

Una fantástica versión del conocido ‘Portal’ que, afortunadamente, también sabe trasladar su particular humor hasta sus cartas y mecánicas. Aquí la idea es llevar a nuestro sujeto de pruebas hasta el final del test, pero evitando las trampas y retos que se cruzarán en el camino para intentar dejarnos sin nuestro preciado pastel.

Sonic The Hedgehog: Crash Course

Jugadores: 2-4

2-4 Duración de partida: 30-40 min.

30-40 min. Precio: 28,94 euros

La opción ideal de la lista si entre los jugadores puede sumarse algún crío. Recomendado a partir de ocho años, la idea es vivir una carrera entre los personajes del juego del erizo con una particularidad que lo acerca a las sensaciones vividas en Megadrive: sólo sabremos qué viene a continuación cuando ya tengamos el peligro o el premio encima.

This War of Mine

Jugadores: 1-6

1-6 Duración de partida: 45-120 min.

45-120 min. Precio: 65,59 euros

Con 'This War of Mine' nos encontramos con una de las grandes joyas de la lista. No sólo es un juego de mesa muy entretenido, también una buena muestra de hasta qué punto la narrativa del videojuego puede trasladarse a otros medios. Recoger recursos, montar tu refugio y, como colofón, seguir las instrucciones de la historia mediante toma de decisiones como si estuvieses ante un libro de elige tu propia aventura.

Uncharted: The Board Game

Jugadores: 1-4

1-4 Duración de partida: 45 min.

45 min. Precio: 101,06 euros

Otro caramelo para los coleccionistas que lo ha catapultado a un precio que triplica el importe original. En 'Uncharted', con la búsqueda de tesoros por bandera, nos encontramos con una experiencia más cercana a una partida de Magic que a lo que normalmente encontraríamos en la saga de videojuegos. Con un gran peso en el combate -incluidos jefes finales- vale la pena darle una oportunidad si alguna vez encuentras uno a buen precio.

XCOM: The Board Game

Jugadores: 1-6

1-6 Duración de partida: 60-120 min.

60-120 min. Precio: 59,49 euros

Cerramos con otra de las joyas de la corona, la fantástica adaptación de la estrategia de ‘XCOM’ al tablero. Su gran baza está, sin embargo, en el móvil, y es que gracias a una útil companion app gratuita controlaremos los turnos del enemigo, los tiempos y las pistas necesarias para llevar a cabo el contraataque frente a los alienígenas. Un añadido que aporta un toque más ágil y aleatorio a partidas ya de por sí muy entretenidas.