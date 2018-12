Hoy te traemos una lista con los 10 mejores juegos gratis para Nintendo Switch. La consola de Nintendo está recibiendo una gran cantidad de lanzamientos muy interesantes, pero si lo que quieres es buscar entretenimiento prácticamente gratuito, aquí tienes una lista en la que incluimos todo tipo de géneros, desde los MOBA hasta incluso un pinball.

En este artículo nos ha estado ayudando nuestro compañero Frankie MB, experto en videojuegos a la vez de colaborador en Xataka y editor en VidaExtra. Con su ayuda hemos encontrado los principales servicios con los que encontrar los juegos gratis, con suficiente variedad como para que encuentres los que mejor se adapten a tus gustos.

Fortnite Battle Royale

Juego multijugador online

Fortnite tiene el que posiblemente sea el Battle Royale más popular que te puedes encontrar, y también lo puedes jugar gratis en Nintendo Switch. Además, como tienes la posibilidad de juego cruzado con el resto de consolas, puedes jugar sin límite con tus amigos independientemente de la videoconsola que tengan en casa.

Hay que dejar claro que el Battle Royale es sólo una parte de Fortnite, aunque con diferencia la más exitosa. Tanto es así que con el tiempo ha acabado saliendo en muchas plataformas únicamente el Battle Royale, dejando de lado un juego completo que ha pasado a segundo plano. Como colofón, este juego no requiere de Nintendo Switch Online para poder utilizarse.

Warframe

Shooter en tercera persona

Lanzado originalmente en 2013 para PC con estupendos resultados, este excelente shooter gratuito en tercera persona acabó llegando después también a consolas, y desde entonces está considerado como uno de los mejores juegos gratuitos que te puedes encontrar.

Estamos ante uno de esos F2P en los que, cuando llevas unas horas jugadas, te preguntas cómo es posible que sea gratuito teniendo tal cantidad de contenidos y opciones. De verdad, si te gustan los shooters en tercera persona con ninjas del espacio que salta mucho, disparan, llevan espadas y usan magia, es muy recomendable que lo pruebes. Tampoco requiere de Nintendo Switch Online.

Fallout Shelter

Juego de estrategia

Fue anunciado por sorpresa en 2015 como un pequeño juego casual para móviles, pero 'Fallout Shelter' ha tenido tal éxito que ha acabado dando el salto para consolas después de pasar por el PC. De hecho, en Nintendo Switch te beneficias de la pantalla táctil para controlar el juego con ella como si fuera una tableta o con los mandos de control. Se trata de un juego de Bethesda ambientado en su franquicia postapocalíptica, pero que poco tiene que ver con sus títulos convencionales.

En este juego tienes que gestionar tu propio refugio postapocalíptico, reclutando inquilinos y haciendo que se reproduzcan para tener el suficiente personal como para proporcionar comida, energía y agua potable. También tiene un sistema de misiones en el que puedes enviar a tus inquilinos mejor entrenados a explorar el yermo, y todo mientras te armas para defenderte de ataques de zombies, necrófagos y bandidos.

Brawlhalla

Juego de lucha

Sí, Nintendo Switch por fin tiene su 'Super Smash Bros', pero en el caso de que quieras probar una alternativa gratuita en dos dimensiones y gráficos estilo dibujo animado, puede ser interesante esta creada por Blue Mammoth Games, estudio adquirido en 2017 por Ubisoft. El juego cuenta con un total de 40 leyendas con las que darte mamporros, y que podrás ir eligiendo con un sistema rotativo de seleccionables o pagando por tenerlas a todas disponibles.

En cuanto a los modos de juego, podrás jugar online en partidas 1v1 o 2v2, y partidas de todos contra todos de cuatro y ocho jugadores. También habrá todo tipo de partidas locales y varios modos de juego que irán añadiéndose para evitar que siempre sea lo mismo.

Arena of Valor

MOBA

'Arena of Valor' es uno de los videojuegos free-to-play más populares que existen para dispositivos móviles, y ha decidido probar suerte en Nintendo Switch. Para que nos entendamos, podríamos hablar de este juego como una alternativa al LoL para la consola de Nintendo, uno que además se adapta bien a sus controles físicos.

Los jugadores participarán en partidas de 5v5, 3v3 o 1v1 en las que podrán seleccionar alguno de los más de 35 héroes disponibles con sus diferentes roles, entre los que habrá tanques, asesinos, magos, guerreros, tiradores u otros que actuarán de soporte.

Paladins

Shooter por equipos

'Paladins' es una especie de 'Overwatch' free to play. Este hero shooter puede no tener los maravillosos diseños del título de Blizzard, pero sabe compensarlo al ofrecerse de forma totalmente gratuita. Su versión final llegó en mayo del 2018, y cuenta con más de 10 millones de jugadores.

El título en sí es un shooter en tercera persona por equipos, y que cuenta con un elenco de más de 20 personajes cada uno con sus habilidades. 'Paladins' cuenta con un sistema de cartas para obtener una serie de mejoras que no está nada mal, y durante la partida puedes ir mejorando diversos aspectos del personaje.

Pokémon Quest

Juego de aventuras

Junto a 'Pokémon: Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee', a principios del 2018 Nintendo también anunció otro peculiar juego basado en el mundo Pokémon, su 'Pokémon Quest'. El juego es radicalmente diferente al resto de entregas de la saga, y además de ser un free-to-play también está disponible para Android e iOS.

El juego nos lleva a la Isla Rodacubo con un equipo de tres Pokémon distintos. Cada nivel que completemos servirá, aparte de para fortalecer a nuestros compañeros, para conseguir medallas que los volverán más poderosos u objetos para cocinar platos necesarios para atraer a ciertos tipos de Pokémon, entre los que están también los iniciales o incluso los legendarios.

Dawn of the breakers

Juego de acción en 3D

'Dawn of the Breakers' es el nombre que ha recibido en occidente el juego 'Breakers: Dawn of Heroes'. Se trata de un juego de acción en 3D tiene lugar en el Japón moderno, y en el que los jugadores se enfrentan a unos misteriosos enemigos conocidos como “Ghouls”.

El protagonista de la aventura es un misterioso joven amnésico que tendrá que combinar su vida de estudiante de secundaria con la de formar parte del grupo de superhéroes Breakers". El juego tiene tanto el clásico modo historia para avanzar tú sólo por la aventura como un cooperativo y un modo Arena para enfrentarte a tus amigos.

GALAK-Z: Variant S

RPG de acción

Se trata de un juego que combina elementos de rol y combate espacial, permitiéndole utilizar una nave espacial y un mech o robot gigante. Su planteamiento es sencillo, el de acabar con las tropas enemigas de un malvado barón a disparos con tu nave o utilizando la espada láser de tu robot.

El juego incluye también otras características con el ánimo de hacerte pasar en él el máximo tiempo posible o incluso gastar dinero real en él, como por ejemplo el poder coleccionar robots que puedes ir mejorando. También hay batallas entre jugadores y retos diarios, todo ello con una sencilla estética con gráficos 2D

Stern Pinball Arcade

Pinball

Y acabamos con un clásico dentro de los clásicos, un Pinball como los de antes. De hecho, el juego viene patrocinado por la empresa Stern Pinball, que lleva décadas creando este tipo de máquinas recreativas. El juego en sí no tiene mucho misterio, ya que si alguna vez has jugado a algún Pinball, este es prácticamente igual.

En lo que sí destaca el título de Stern es en la enorme cantidad de licencias que tiene para los diferentes tableros de su juego. Te encontrarás con pantallas ambientadas en 'Los Cazafantasmas', 'Star Trek', 'El Último Gran Héroe' o Starship Troopers' entre muchos otros.

¿Nos ha faltado tu favorito?

Como en todas las listas, es muy posible que nos hayamos dejado fuera algún juego que consideres que debería estar en ella. Por eso te invitamos a dejarnos tus propuestas en los comentarios. Actualmente, es verdad que la Nintendo Switch no tiene tanto donde elegir como otras consolas, pero también vale que nos vayas dejando comentarios cuando salga alguno que creas que debería entrar en la lista.