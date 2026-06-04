Argentina quiere librarse de los padres que no pagan las pensiones de sus hijos. Así que los ha echado de los estadios de fútbol

Para disfrutar un partido de fútbol en un estadio argentino ya no llegará con tener entrada. A partir de ahora los aficionados deberán cumplir otro requisito extra, igual o incluso más importante: estar al día con las pensiones de sus hijos. En un intento por golpear allí donde más duele, al corazón futbolero de la nación que vio nacer a Maradona, Messi o Di Estéfano, las autoridades han activado un sistema que veta el acceso a los campos a los padres que se desentiendan de los gastos de alimentación de sus hijos.

En el ojo el Gobierno tiene a 13.000 personas, morosos a los que se les acaba de complicar también el Mundial de EEUU.

"No entran más a las canchas". La frase es de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, quien hace poco anunciaba así, vía X, la decisión de cerrar las puertas de los estadios a quienes no estén al día con sus pensiones.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas. Desde hoy, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incorporamos a los deudores al programa Tribuna Segura. Y no van a poder entrar más a ver un partido de fútbol", explica Monteoliva antes de subrayar la idea base: "El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas".

¿Es algo nuevo? Sí. Y no. 'Tribunas Seguras' no es un programa nuevo. Lleva años aplicándose en Argentina y su objetivo es reforzar el control de acceso a espectáculos deportivos, aunque hasta ahora el foco se ha centrado sobre todo en aficionados violentos, imputados, condenados o con órdenes de captura. Básicamente se dedica a chequear la documentación de quienes acuden a los campos para comprobar su historial o incluso si portan drogas o armas blancas.

Desde hace un tiempo algunas jurisdicciones del país, como Buenos Aires, decidieron también vetar los espectáculos deportivos a quienes no cumplan con la pensión de alimentación de sus hijos menores. A modo de referencia, las autoridades porteñas aseguran que desde marzo de 2025 se han realizado 173 controles que han permitido identificar a 150 "deudores alimentarios morosos", aficionados a los se les impidió el acceso a estadios o conciertos. "Solo en lo que va de 2026 ya se realizaron 84 con 75 infractores".

¿Cuál es la novedad entonces? Que Argentina ha decidido ir un paso más allá, combinando y reforzando ambas iniciativas: 'Tribunas Seguras' y las restricciones de acceso a estadios de progenitores con deudas. Para ello el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Años han firmado un convenio que “marca un salto cualitativo” en los controles de campos de todo el país.

La clave está en el intercambio de información, lo que permitirá incluir miles de nombres nuevos en la lista roja de 'Tribuna Segura'. Para ser más exactos, se habla de 13.000 personas, "alimentantes morosos" fichados en Buenos Aires y otras 13 provincias repartidas por el país, como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Tierra de Fuego, Santa Cruz o Tucumán. A partir de ahora todos ellos lo tendrán difícil cuando quieran ver partidos en los estadios, al menos mientras no se pongan al día con las pensiones de alimentación que deben.

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"Consecuencias". Alejandra Monteoliva no ha sido la única en insistir en las ventajas del sistema. Algo similar ha hecho, también a través de X, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri: "En la ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país. El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias".

Donde más duele. En su mensaje, del 26 de mayo, Macri dejaba botando otra idea fundamental: los controles de acceso con el registro de deudores en la mano no se harán solo en los estadios del país; la idea es que se apliquen también durante la Copa del Mundo. El equipo de Milei ha enviado a EEUU una lista con más de 30.000 aficionados argentinos que tienen restringido el acceso a los estadios del Mundial, que arrancará dentro de una semana en México. Y entre ellos se incluyen, confirma Monteoliva, los 13.000 padres morosos.

No se trata solo de un anuncio más o una declaración de intenciones. Las nuevas restricciones en los estadios argentinos se han oficializado ya en el Boletín Oficial y el Ejecutivo ha publicado también una resolución (444/2026) en la que se anuncia el envío a la Embajada de EEUU de información sobre personas con restricciones para acceder a eventos deportivos. La medida se adopta en base a los acuerdos de cooperación suscritos entre ambos Gobiernos y en su lista se incluirían los "deudores alimentarios". Algunas fuentes aseguran que el veto se extenderá a Canadá y México, los otros anfitriones de la Copa de la FIFA.

¿Tan grave es el problema? Por si los 13.000 fichados del sistema no dan una pista, en 2024 Unicef aportó otra aún más rotunda: ese año publicó un informe en el que alertaba de que el 56% de las madres que viven en Argentina no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no reside en la vivienda, un porcentaje que asciende al 68% si incluimos a las madres que no la reciben regularmente. Las restricciones de acceso a los campos solo se aplicarán cuando exista una resolución judicial o administrativa que demuestre el impago y el afectado figure en el registro oficial de morosos.

Imágenes | Jimmy Baikovicius (Flickr) y Wikipedia

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