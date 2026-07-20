Xiaomi tiene un robot humanoide a tiempo completo en su fábrica de coches. Ya está listo para dejar de ser un becario

Xiaomi ha conseguido que su fábrica de coches cause sensación. Con los SU7 y YU7 en el mercado, la compañía ha logrado que la gente haga cola y pague un dineral para ver cómo se fabrican estos coches, algo que han conseguido gracias a una buena estrategia de marketing y, sobre todo, a una fábrica futurista con un gancho difícil de ignorar: robots humanoides montando los coches.

Fue este pasado mes de marzo cuando nos enteramos vía Lei Jun, fundador y CEO de la compañía, que habían puesto a una serie de robots humanoides a "hacer prácticas" dentro de las fábricas. Las tareas de estos robots no eran nada emocionante, ya que se dedicaron a una sola cosa: colocar tuercas autorroscantes en las piezas del suelo de los coches.

Sin embargo, el periodo de ser robobecarios está llegando a su fin y ha sido el propio CEO el que ha comentado que los robots han subido varios escalones. Concretamente, están casi en el mismo escalón de éxito que sus "compañeros" humanos.

De robobecarios a roboexpertos

La tarea que tenían que hacer es la más alienante y muestra del trabajo en cadena que te puedas imaginar. El sistema recoge las tuercas desde un equipo automático de suministro y las deposita en el lugar indicado, donde posteriormente se ejecuta el atornillado automático. En efecto: los robots estaban poniendo tuercas... y ya.

En marzo, Lei Jun comentó que los robots habían conseguido una tasa de éxito del 90,2% en la colocación de las tuercas durante tres horas de funcionamiento continuo autónomo.

Esta cifra indica el número de operaciones correctas frente al total de intentos realizados y, además, detallaron que se ajustaron a un ciclo de producción de 76 segundos. Los tiempos en estas fábricas son cruciales, sobre todo cuando todos los pasos están tan automatizados si se quieren lograr los objetivos de salida de los coches.

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Ahora bien, aunque esto de poner tuercas parece sencillo, no son como las de un mueble del Ikea y hay algunas cosas a considerar. Un reto clave en este proceso es lograr que la tuerca autorroscante se alinee, centre y asiente con total precisión sobre el pasador de posicionamiento antes de atornillar. De lo contrario, el sistema se bloquea y la unión queda incompleta.

Y este proceso se complica por tres factores principales:

Variabilidad en el agarre : la orientación de la tuerca en la pinza del robot cambia en cada ciclo.

: la orientación de la tuerca en la pinza del robot cambia en cada ciclo. Diseño y fuerzas físicas : el estriado interno de la tuerca y la atracción magnética del pasador dificultan el ajuste exacto.

: el estriado interno de la tuerca y la atracción magnética del pasador dificultan el ajuste exacto. Entorno operativo: existen limitaciones en el ángulo de trabajo e interferencias externas en el área de ensamblaje.

Para el robot tiene más complicación de lo que parece, pero ahora ha sido el propio Lei Jun el que ha vuelto a salir a la palestra para señalar que los robots han pasado de esa tasa de éxito del 90,2% a un 98%. Están, según el ejecutivo, a un solo punto porcentual de los trabajadores humanos. Y lo que es más importante: están listos para emprender tareas más complejas.

Porque gracias a ese éxito, se ha decidido que los robots pueden empezar a abordar tareas más complejas. Porque de apretar tuercas, han pasado a nuevas estaciones que incluían tareas como la instalación de paneles laterales de la consola central, así como el plegado y reciclaje de piezas. La tarea del panel lateral es compleja porque es un componente grande, flexible y de forma irregular que requiere múltiples ciclos de recogida y colocación en diferentes posiciones.

Xiaomi dice que es la primera vez que un robot humanoide completa la manipulación prologada de una pieza así en una línea de producción automotriz real y estima la tasa de éxito superior al 90%. En cuatro meses veremos dónde llevan ese porcentaje, pero aunque está claro es que la evolución de los tobots humanoides de la compañía está siendo destacable, estamos hablando de robots que aún están en fase de pruebas y en una sola estación de trabajo.

Se están tomando datos y realizando todas las métricas posibles para determinar si están a la altura de un despliegue productivo a escala total. Los trabajadores humanos pueden estar tranquilos, al menos durante unos meses más.

Lo que no entiendo es por qué tienen que parecer robots sacados del reboot de 'Robocop'.

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