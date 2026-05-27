En China quieren que los robots humanoides hagan las tareas del hogar. El problema es que una casa no es una fábrica

Durante años hemos visto robots humanoides dar volteretas mortales, bailar, practicar artes marciales o moverse por fábricas con capacidades cada vez más llamativas. El siguiente paso parece casi natural: llevarlos a casa para que hagan la colada, preparen una cama o apoyen el cuidado de mayores. El problema es que esa transición no es tan directa como parece. Una fábrica está diseñada para reducir la incertidumbre; una vivienda, en cambio, está llena de pequeñas excepciones. Y para un robot, esas excepciones pueden ser exactamente la diferencia entre una demo vistosa y un producto útil.

El concepto. SCMP cuenta que GigaAI ha presentado el SeeLight S1 como el primer modelo de robot humanoide doméstico de propósito general del país, desarrollado en colaboración con el Hubei Humanoid Robot Innovation Centre y la Hubei Humanoid Robotics Industry Alliance. En imágenes difundidas por la empresa aparece realizando tareas muy reconocibles: cortar verduras, freír huevos, cargar una lavadora, tender ropa, hacer una cama o abrir cortinas. La compañía, además, prevé probarlo gratis en hogares de Wuhan en la primera mitad de 2027.

Una casa no es una línea de montaje. Esa es la diferencia de fondo. En una fábrica, el robot puede trabajar con referencias conocidas, piezas colocadas siempre de la misma manera y movimientos que se repiten miles de veces con muy pocas variaciones. En una vivienda, en cambio, nada garantiza que la camiseta esté donde estaba ayer, que la silla no se haya movido o que una mascota no cruce por delante justo cuando el robot intenta completar una tarea.

Mucho movimiento, poca comprensión. La propia Xinhua recoge una idea que ayuda a enfriar la épica de las demostraciones y que no afecta solo a China, sino a la robótica humanoide en general: los humanoides han mejorado mucho en su “cerebelo”, la parte vinculada al control y la coordinación, pero todavía arrastran grandes problemas en su “cerebro”. Dicho de otra forma, pueden ejecutar movimientos complejos, pero les cuesta entender qué significa una escena y qué función tiene cada objeto dentro de ella.

El hogar también es un problema de datos. Ahora bien, para que estos sistemas funcionen mejor en casas reales necesitan aprender de casas reales, pero el hogar es precisamente uno de los lugares donde menos sencillo resulta recopilar datos. No hablamos solo de mapas de habitaciones, sino de objetos, fuerzas, ángulos, rutinas y decisiones físicas difíciles de simular.

Avances y desafíos. Según NSFC, el país esperaba superar en 2025 las 10.000 unidades vendidas de humanoides, con un crecimiento interanual del 125%, y ya había pilotos en fabricación industrial, reparto, restauración y servicios. El matiz importante es que nada de eso convierte automáticamente esta carrera industrial en un despliegue exitoso dentro de los hogares: el propio sector sitúa el camino con prudencia, primero industria, después logística y usos comerciales, y solo más tarde el hogar.

Un futuro fácil de imaginar, difícil de materializar. La parte difícil es demostrar que eso puede hacerse de forma útil, segura y con un coste razonable fuera de una demostración preparada. Ahí está la frontera real. China y otros países del mundo pueden acelerar prototipos, pilotos y producción, pero una vivienda no perdona la torpeza del mismo modo que un escenario controlado. Para llegar al hogar, el robot no tendrá tendrá que entender mejor la vida humana.

Imágenes | GigaAI

En Xataka | En China ya hay "escuelas" para robots. Su objetivo es el mismo que las escuelas para humanos: enseñarles a trabajar