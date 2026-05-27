Los universitarios están sacando más sobresalientes que en ningún otro momento de la historia. Hay un sospechoso

Algunos lo llaman ya "inflación de las notas". Es un fenómeno que debería alegrarnos —qué notazas sacan nuestros jóvenes— pero que cada vez más preocupante en el mundo educativo. Los alumnos universitarios jamás habían sacado tantos sobresalientes como hasta ahora, pero en realidad el mérito no es suyo. El uso de ChatGPT y de otras herramientas de IA está distorsionando su capacidad y está poniendo en jaque (otra vez) el sistema educativo a nivel global.

Inflación de las notas. Igor Chirikov publicaba en mayo de 2026 un estudio en el que hablaba precisamente de como la inteligencia artificial está provocando esa inflación de notas. En su investigación analizó los datos de medio millón de alumnos de 319 asignaturas de la Universidad de Texas, y detectó algo sorprendente: desde 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, el número de sobresalientes en dicha institución creció un 30%.

Pero no todos suben de nota igual. En sus conclusiones Chirikov explicaba cómo "estos incrementos" en la nota "eran mayores cuando los deberes de casa influían más en las notas, lo que es consistente con la teoría de que la IA está reemplazando el trabajo del estudiante, y no mejorando el aprendizaje". El efecto es mayor por ejemplo en carreras como las de Económicas o Periodismo, donde hay muchos trabajos escritos que entregar, pero también en las de Informática y otras en las que se imparten asignaturas de programación. Tanto en unas como en otras ChatGPT y otros modelos de IA son una herramienta cada vez más popular (y efectiva) para los alumnos que quieren mejorar sus notas a toda costa.

Deberes perfectos. Los investigadores indican que aquí se está produciendo un desplazamiento de tareas cognitivas. El alumno ya no usa la tecnología como apoyo del proceso de aprendizaje, sino que delega totalmente muchas de las tareas que él debería hacer en la IA. Los ensayos, los trabajos de investigación y las prácticas de programación que deben entregar a los profesores son cada vez más perfectos.

Espejismo. Esa teórica brillantez es un espejismo. Estudios controlados como este revelan que los alumnos que usan de forma sistemática la IA en sus tareas acaban sufriendo una caída del 17% en sus calificaciones cuando se les somete a un examen presencial clásico con lápiz y papel sobre la misma materia. ChatGPT se convierte en un superpoder, pero sin él, las notas caen de forma clara.

Los problemas crecen. La inflación de las notas no es un fenómeno nuevo. En EEUU los centros universitarios sufren presiones estructurales: si son estrictos, reciben críticas de los alumnos, lo que compromete que futuros alumnos quieran acudir a ellos. Eso contribuó a que en Harvard, por ejemplo, los sobresalientes pasaran de representar el 24% de las calificaciones en 2005 al 60,2% en la primavera de 2025.

ChatGPT, escríbeme mi TFG. En España y Europa el panorama es similar. El 89% de los universitarios admite usar IA para redactar informes o Trabajos de Fin de Grado (TFG), según una encuesta reciente de GoStudent. Mientras, el 61% del profesorado confiesa que no dispone de herramientas o de software que permita confirmar que quien ha hecho un trabajo no lo ha hecho con IA.

Todos son demasiado buenos estudiantes. Cuando el sobresaliente se convierte en algo totalmente normal y tan frecuente, esta calificación pierde ese poder de diferenciación. El filtro antes permitía dejar claro cuáles eran los estudiantes excepcionales, algo que también era vital para la búsqueda de talento por parte de las empresas. Ahora quienes buscan a esos talentos han reaccionado: en EEUU portales de empleo como HandShake muestran que las ofertas de trabajo que exigen un GPA (puntuación media de la carrera universitaria) mínimo de 3,5 sobre 4 se han disparado del 9% en 2020 al 25% en 2026. Como todos los universitarios son excepcionales, las empresas buscan a los más excepcionales dentro de los excepcionales.

Se acabaron los sobresalientes. Esta desconfianza ante las calificaciones de trabajos y deberes ha hecho que algunas instituciones prefieran volver al pasado. Harvard aplicará una reforma notable en otoño de 2027 y limitará los sobresalientes a un máximo del 20% por curso, mientras que las matrículas de honor también dependerán de un cierto percentil en lugar de hacerlo vía las calificaciones. El 85% de los estudiantes se opuso a estas medidas, pero en Harvard seguirán adelante con las medidas aunque indican que revisarán su aplicación tras tres años del inicio de su aplicación.

Todos hacen trampas. En la prestigiosa Universidad de Princeton el fenómeno es igual de preocupante. Cerca de la mitad de sus estudiantes usaron la IA para escribir sus ensayos. Un 15% admitió usar la IA para hacer trampas en el instituto, y el 65,5% "sabía que un compañero estaba haciendo trampas y no informó de ellos". Todo el mundo parece estar haciendo trampas en la universidad, como indicaba un artículo de The New York Intelligencer ya en mayo de 2025. La universidad acaba de aprobar una propuesta que permitiría la realización de exámenes supervisados, algo que rompería una tradición de 133 años en la cual los propios alumnos se vigilaban entre sí para evitar que otros hicieran trampas. El "Código de Honor" de esta institución no ha podido con la avalancha de la IA.

Imagen | Christian Lendl

En Xataka | Algo está pasando en la carrera de informática en Silicon Valley: las matriculaciones caen por primera vez en 20 años







