Viajar a la Luna sin cargar con todo: el nuevo material de la NASA que permitiría fabricar recursos directamente allí

A la Luna, y al espacio en general, hay que viajar ligero de equipaje. Cada kilogramo extra supone un gasto enorme de combustible. Por eso, lo ideal es obtener la mayor cantidad posible de recursos directamente en el lugar de destino. El polvo lunar, conocido como regolito, puede ser una buena fuente de metales para construcción y oxígeno para la obtención de combustible y soporte vital. Sin embargo, para obtener todo esos materiales habría que fundir la roca.

El resultado es algo parecido a la lava, que corroe buena parte de lo que encuentra a su paso. No se puede llevar a cabo el proceso dentro de cualquier recipiente u horno; pero, por suerte, un equipo de científicos de la NASA ha encontrado el material ideal para encapsular la roca fundida.

6 meses de pruebas. Los descubridores de este nuevo material pasaron 6 meses investigando sustancias candidatas para obtener un material que resista la corrosión del polvo lunar fundido. Pasado ese tiempo, encontraron algo interesante. Al mezclar óxido de escandio con polvo lunar y calentar la mezcla al rojo vivo, se obtuvo un material nuevo. Lo compararon con una lista de más de un millón de materiales analizados por rayos X y la composición no se correspondía con ninguno de ellos. Era totalmente novedoso y, según vieron después, sus propiedades eran ideales.

Análisis de propiedades. Puesto que estaban ante una nueva sustancia, estos científicos decidieron analizar sus propiedades químicas desde cero. Así, se puede ver no solo sus ventajas, sino formas de optimizarlas aún más. Una vez completado dicho análisis, procedieron a realizar una mezcla de ocho componentes básicos de óxidos, incluido el de escandio, con regolito lunar. La reacción se puso en marcha al someter la mezcla a 1.593ºC. La mezcla inicial es un polvo rosado que cambia al beige cuando se ha completado la reacción, por lo que resulta muy intuitivo.

Todo ventajas. El material obtenido al calentar el regolito y los óxidos es ideal para fabricar los recipientes en los que se realiza la extracción de metales y oxígeno de la roca lunar. Se ha comprobado que tiene una gran resistencia a la corrosión, pero a la vez mucha estabilidad térmica. Por eso, esa especie de lava no le causaría daños. Por otro lado, es cierto que el escandio es caro, pero no tanto como el platino que se usa normalmente con este tipo de fines. Sería ideal en futuras colonizaciones lunares.

Otras aplicaciones. Este tipo de materiales pueden tener también aplicaciones en ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, se puede usar para fabricar recubrimientos para motores de reacción, ya que también es un material más ligero, menos denso y mejor aislante que los recubrimientos que se usan normalmente. Estos motores alcanzan temperaturas altísimas, por lo que es importante recubrirlos para evitar que se sobrecalienten o que quemen otras partes de las aeronaves.

SpaceX, por ejemplo, ha usado blindajes en cada uno de los motores de Starship en las versiones anteriores. En la versión 3 se ha optimizado el sistema de tuberías externas y se ha insertado un sistema de protección térmica en los propios motores. Sea como sea, está claro que este tipo de recubrimientos son esenciales. Contar con un material con tantas ventajas resultaría muy útil también en este ámbito.

Imagen | NASA

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