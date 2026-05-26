El chip del futuro llega desde Japón: es 1.000 veces más rápido que los semiconductores actuales y no se calienta

Un equipo de investigación de la Universidad de Tokio (Japón) ha alcanzado un hito impresionante en el ámbito de los semiconductores. Y es que, como ha recogido Nikkei, ha desarrollado un dispositivo capaz de procesar información 1.000 veces más rápido que la CPU actual más avanzada. Parece ciencia ficción, es verdad, pero no lo es. Solo es ciencia. Eso sí, se trata de ciencia de frontera. Y es que el dispositivo de conmutación cuántica no volátil que han puesto a punto estos científicos recurre a la física cuántica para llevar a cabo su propósito.

Lo más sorprendente es que este dispositivo representa los bits mediante las propiedades magnéticas de los electrones en vez de recurrir al flujo de electricidad en sí mismo, que es lo que hacen los circuitos integrados con los que estamos familiarizados. De hecho, sus capacidades residen precisamente en esta estrategia. La tecnología de semiconductores actual tarda aproximadamente un nanosegundo en registrar un solo bit antes de que el sobrecalentamiento se convierta en un problema crítico.

Sin embargo, este innovador dispositivo procesa un bit de información en apenas 40 picosegundos. En la práctica esto significa que invierte en este proceso una milésima parte del tiempo que requieren los métodos convencionales. Curiosamente, combina tantalio y manganina para convertir señales eléctricas en información magnética, por lo que su composición es muy diferente a la de los chips de silicio que residen en el interior de nuestros dispositivos electrónicos.

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El calor ya no es un problema

Las pruebas de laboratorio que han llevado a cabo los investigadores de la Universidad de Tokio han arrojado unos resultados sorprendentes. En su ingenioso dispositivo una señal eléctrica atraviesa la capa de tantalio, de modo que el artefacto registra esa señal en la manganina bajo la forma de la dirección de una minúscula fuerza magnética. Precisamente esta dirección representa un único bit sin depender del flujo continuo de corriente eléctrica.

Su rendimiento mejora a medida que los componentes se vuelven físicamente más pequeños

Durante los primeros tests este dispositivo ha trabajado de una forma completamente estable incluso tras procesar información más de 100.000 millones de veces. No obstante, estos investigadores nipones han comprobado que su rendimiento mejora a medida que los componentes se vuelven físicamente más pequeños. Por este motivo, si finalmente esta tecnología consigue salir del laboratorio podría reducir el consumo de energía al procesar información a tan solo una centésima parte de los niveles actuales.

Ahí va otro dato impresionante: este dispositivo ha procesado información 100.000 millones de veces sin cometer ningún fallo. Sin embargo, una CPU o una GPU actual se habría sobrecalentado después de tan solo 10 millones de ciclos de reloj si hubiese trabajado a una velocidad similar. No cabe duda de que es un logro notable. Sea como sea, no podemos pasar por alto que trasladar esta tecnología del laboratorio a una fábrica de chips es un auténtico desafío en el ámbito de la ingeniería.

La física funciona, como han demostrado estos científicos japoneses, pero la fabricación a gran escala plantea retos que no están presentes en un único dispositivo producido en un laboratorio universitario. Aun así, las tecnologías disruptivas suelen nacer de esta forma, por lo que aunque el futuro de esta innovación es incierto cabe la posibilidad de que consiga salir del laboratorio y llegar a las plantas de fabricación de chips. El prototipo está previsto para 2030. Crucemos los dedos.

Imagen | Satoru Nakatsuji (Universidad de Tokio)

Más información | Nikkei

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