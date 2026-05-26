En 2020, Volkswagen parecía condenada a ser la "nueva Nokia". En 2026, vende uno de cada cuatro coches eléctricos en Europa

La época de los fabricantes tradicionales de coches se acabó. Tenemos que evitar ser un nuevo Nokia

Era enero de 2020 y no éramos muy conscientes de lo que se nos venía encima cuando Herbert Diess, entonces CEO del Grupo Volkswagen, apuntaba a otra apocalipsis. Concretamente, la de los fabricantes tradicionales frente a la irrupción del coche eléctrico. Tesla era la referencia cuando el máximo dirigente de la firma germana hablaba de su propia compañía como si estuviera a punto de caer en el ostracismo.

Hoy, seis años después, el Grupo Volkswagen vende uno de cada cuatro coches eléctricos en Europa. A Tesla ya le han pasado otras dos compañías. Y una China asoma por el horizonte.

Cómo hemos cambiado. SI uno quiere entender cuánto y cómo ha crecido el coche eléctrico en Europa sólo tiene que echar un ojo a cómo estaba el mercado hace un lustro. En 2020, el coche eléctrico más vendido fue el Renault Zoe, que rozó las 100.000 unidades en el mercado. Le seguía el Tesla Model 3, que rozaba las 88.000 unidades y ya sumaba el 6% de cuota de mercado.

Para entonces, el Tesla Model Y, que no tardaría en convertirse en el eléctrico más vendido de Europa y del mundo (hasta incluidos los de combustión), todavía no había llegado. De los 10 eléctricos más vendidos, el Grupo Volkswagen tenía tres clasificados que apenas sumaban el 9% de cuota de mercado.

En aquellos días, Tesla parecía la referencia. Una marca con un solo modelo se había conseguido colar entre los 10 eléctricos más vendidos. No había llegado el primer gran SUV eléctrico de masas. Y hasta los dirigentes de Volkswagen temían por el futuro de su propia empresa.

La nueva Nokia. "La era de los fabricantes de automóviles clásicos ha terminado. Este es probablemente el desafío más difícil que Volkswagen haya enfrentado", aseguraba Herbert Diess en enero de 2020 en unas declaraciones recogidas por Reuters. Y ponía la puntilla, si Volkswagen no avanzaba rápido se convertiría en "la nueva Nokia".

La compañía emprendió un plan de lanzamientos para poner coches eléctricos en el mercado a toda velocidad. Por el camino se puso en marcha un plan cuestionable en el que se llegó a desarrollar una sola plataforma para dos coches que llegaron con enorme retraso. Y Cariad, que debía ser una compañía de desarrollo de software clave para la marca, fue incapaz de darles un software a la altura.

En los años venideros, Tesla se comió gran parte del mercado europeo aunque su relevancia se desplomó desde el año pasado. En 2022 su cuota de mercado entre eléctricos se quedó en un 13%. En 2023 se disparó al 18% y en el 2024 se mantuvo en un 17%. La gran caída llegó con un 2025 en el que se quedó en apenas un 8%. Y las cosas no pintan mejor este año.

Superados. En el primer trimestre de 2026, Tesla parece haberse quedado algo estancada mientras más y más compañías empiezan a sumar eléctricos al mercado. El Tesla Model Y sigue liderando las ventas y el Tesla Model 3 es el tercer coche eléctrico más vendido de Europa. Pero las ventas de eléctricos se han disparado en Europa y los de Elon Musk no están sacando todo el partido.

En el primer trimestre del año, se han vendido en la Unión Europea 546.937 coches eléctricos, un 32% más que en el mismo periodo de 2025. Y la cuota de mercado casi alcanza ya el 20% unos cuatro puntos por encima de las cifras de doce meses atrás. En ese periodo, Tesla ha aumentado su cuota de mercado general del 1,3% al 2,0% y entre eléctricos se ha alzado justo por encima del 10%.

Sin embargo, las compañías tradicionales están apretando mucho. El Grupo Volkswagen, que ha sumado la llegada de coches más asequibles como el Skoda Elroq (entre los tres más vendidos de Europa) y ha renovado gran parte de la flota que ya tenía bajo su propia marca se ha disparado en ventas. Y Stellantis o Hyundai/Kia amenazan con superar a Tesla. BYD también se cuela entre los más vendidos a nivel europeo.

Con cuidado. Cuando se toman los datos europeos de ventas hay que tener cierto cuidado y es preferible hacer lecturas por trimestres. Y es que Tesla sigue teniendo una enorme dependencia de las matriculaciones en el último mes de cada trimestre. El paso de marzo a abril es un buen ejemplo de ello.

Y es que, como decíamos, en marzo Tesla marcó un 10% de cuota de mercado entre los eléctricos pero en abril ya hay registros (a falta de los de ACEA) que los dejan en un 8,9%. Esas fluctuaciones son más que habituales pero demuestran que Tesla sigue siendo irregular en sus crecimientos mes a mes.

Los mismos de casi siempre. Pese a las fluctuaciones, lo cierto es que Tesla no ha conseguido capitalizar el incremento de ventas de eléctricos como esperaba. El propio Elon Musk anticipó unas ventas globales de 20 millones de unidades imposibles que parecen muy difíciles de cumplir, por no decir imposibles.

La compañía ha estado trabajando para poner en el mercado modelos más pequeños y accesibles de los Model Y y Model 3 con los que enfrentar la llegada de nuevos lanzamientos de las marcas tradicionales. Eso no ha sucedido y por el camino se la están comiendo esas compañías de las que se dijo que eran "la nueva Nokia".

Además, tienen que enfrentar la llegada de una BYD que ha irrumpido con fuerza. La compañía china ya se encuentra entre los 10 fabricantes que más eléctricos venden en Europa y su despliegue está en plena rampa de despegue. Además, su éxito con los híbridos enchufables les está ayudando a dar a conocer la marca. Para muestra (y aunque aquí se tienen en cuenta sus híbridos enchufables), en el primer trimestre vendieron en Europa 50.646 unidades, por las 18.782 unidades del mismo periodo de 2025.

Foto | Carter Baran y Aidan Hancock

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