El software ha puesto patas arriba la industria del automóvil. Y Volkswagen ya lo vive en sus propias carnes

El pasado viernes 22 de julio, el Grupo Volkswagen anunciaba una noticia inesperada: Herbert Diess, su CEO, era despedido. En el comunicado oficial podía leerse que el hasta ahora máximo directivo de la compañía dejaba sus funciones "de mutuo acuerdo" con el grupo empresarial, pero la mayor parte de las fuentes apuntan a que ha sido un despido en toda regla. El motivo más importante: el software de sus coches.

Desde hace tiempo, Volkswagen viene teniendo importantes problemas con el desarrollo de su software. Meses atrás ya señalaron que su plan para el desarrollo de estos sistemas pasaba por una inversión de 3.000 millones de euros, como confirmaron durante la presentación de su familia ID.

Pero Cariad, la subdivisión del Grupo Volkswagen que está dedicada al desarrollo de software, lleva mucho tiempo con problemas para sacar adelante sus proyectos. En diciembre, ya se pidió a Herbert Diess que tratara de dar la vuelta a la situación. Ahora, el software ha terminado con su carrera dentro del Grupo.

Cuando pensamos en desarrollo de software, lo más habitual es que centremos nuestra mirada en el equipamiento y en los sistemas de infoentretenimiento. De hecho, los propios responsables de Volkswagen han señalado que los ecosistemas de los coches serán decisivos a la hora de la compra. Apuntan a que en un mercado cada vez más estandarizado, el soporte del software y su actualizaciones serán un valor añadido.

En el horizonte, ya se programan todo tipo de nuevas funcionalidades. El streaming, para reproducir contenido mientras el coche funciona de forma autónoma, es una de ellas. Cariad, incluso, ha tenido que centrarse en la contratación de ingenieros chinos que los ayuden a comprender este mercado, pues es tan diferente al nuestro que, por ejemplo, los karaokes en los coches son habituales.

La activación y desactivación de servicios o funcionalidades también es una vía más de negocio que se abre con el software. BMW ha puesto en marcha un programa de asientos calefactables a la carta. Mercedes amplía el rango de acción de su eje trasero direccionable si se paga por él en su EQS SUV. Y desde Cariad, en una entrevista a Bloomberg, ya apuntan a videollamadas en marcha o, incluso, pagar por kilómetros de autonomía nivel 4 en los vehículos, aquel en el que el conductor puede desentenderse por completo de la conducción.

Pero la última gran actualización de Porsche demuestra que el desarrollo de software para el coche conectado va mucho más allá de servicios añadidos al vehículo. En ella también se mejora la gestión de la carga y de la autonomía. Y es que gran parte de las capacidades de nuestros coches pasarán por el desarrollo que las marcas hayan hecho de su electrónica.

Es una de las ventajas con las que cuenta Tesla frente a sus rivales. De momento, no sólo es la que mayor rendimiento está sacando a sus baterías. Además, su software permite anticipar mejor que ninguna otra compañía la autonomía eléctrica disponible y tener listas sus baterías en un estado óptimo para cargar a la máxima potencia siempre disponible.

Software is the key to the future