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Ninja Crispi Pro vs. Ninja Crispi: el duelo por las nuevas freidoras de aire de cristal se decide en el tamaño y la potencia

Enfrentamos al modelo original y revolucionario de Ninja con esta nueva versión que se acaba de lanzar

Ninja Crispi Vs Ninja Crispi Pro
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Hasta hace poco tiempo, las freidoras de aire eran cajones oscuros y ruidosos que simplemente servían para recalentar patatas fritas congeladas. Hoy, la cocina inteligente exige versatilidad, velocidad y, sobre todo, capacidad de adaptación. En este terreno, Ninja se ha convertido en una marca fetiche de los entusiastas de la cocina tecnológica.

Ninja CRISPi Freidora de Aire portátil, 3,8 l, 4 en 1

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Freidora de aire de cristal XL Ninja CRISPi PRO, 7 funciones - Azul (2 recipientes)

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Con el lanzamiento de su última gama, la firma ha puesto sobre la mesa dos pesos pesados que comparten ADN pero apuntan a perfiles diferentes: la Ninja Crispi Pro y la Ninja Crispi estándar. A simple vista, ambas prometen jubilar a tu horno tradicional y reducir el uso de aceite en un 75%. 

Sin embargo, cuando entramos de lleno en sus especificaciones, vemos que la batalla se decide en los detalles técnicos y en lo que estés dispuesto a pagar. Ponemos frente a frente a dos de las mejores airfryers del momento para descubrir cuál es la compra inteligente.

Índice de Contenidos (4)

Ficha técnica de ambas freidoras de aire Ninja

característica

Ninja Crispi (Estándar)

Ninja Crispi Pro

potencia

1.700 W

2.050 W

capacidad recipiente más grande

3,8 litros

5,7 litros (Tamaño XL)

capacidad recipiente pequeño

1,4 litros

2,3 litros

modos de cocción

4 (Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate)

7 (Añade: Bake, Grill y Fermentar)

rango de temperatura 

Hasta 185 °C

Hasta 240 °C

precio desde

123 euros

249,99 euros

Diseño y capacidad: del formato individual al festín familiar

Freidora De Aire Ninja Crispi 1

Ambos modelos comparten la misma idea revolucionaria que está cambiando las cocinas: el sistema CleanCrisp. En lugar de la típica cesta de plástico y teflón que se raya con mirarla, Ninja apuesta por recipientes de vidrio borosilicato en los que puedes preparar ingredientes, cocinarlos con el cabezal de aire caliente, servirlos directamente en la mesa (ya que tienen un diseño muy estético) y ponerles una tapa hermética para guardarlos en la nevera.

Sin embargo, el tamaño aquí sí que importa. El modelo Crispi estándar incluye un bol principal de 3,8 litros y uno secundario de 1,4 litros. Es un formato muy portátil y compacto, ideal para solteros, parejas o para llevarte la airfryer incluso a una segunda residencia.

En cambio, la Crispi Pro da el salto al formato familiar. Su recipiente XL alcanza los 5,7 litros de capacidad, espacio suficiente para asar un pollo entero con verduras para hasta seis personas, y su cuenco pequeño sube a los 2,3 litros para elaborar guarniciones generosas.

Potencia y temperatura: la Pro rompe la barrera de los 185ºC

Ninja Crispi Pro 1

Aquí es donde la versión Pro saca músculo y donde se justifica la diferencia de precio también. La Ninja Crispi estándar está algo limitada en potencia (1.700 W) y tiene un tope térmico de 185ºC. Esto la convierte en una aliada perfecta para recalentar sobras y dejarlas crujientes (gracias a la función Recrisp) o hacer platos cotidianos, pero puede quedarse corta o tardar más si buscas un dorado extremo en carnes gruesas.

Por su parte, la Crispi Pro sube hasta los 2.050 W y estira el termostato hasta los 240ºC. Ese extra de calor permite que el flujo de aire selle los alimentos mucho más rápido. Además, la Pro amplía el menú de cuatro a siete funciones, añadiendo modos clave para los amantes de la cocina como Hornear (Bake), Gratinar (Grill) y Fermentar masas, algo imposible de hacer en el modelo base.

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Entonces...Qué modelo elegir

Viendo las diferencias entre ambos modelos de freidoras de aire Crispi de Ninja, puede que te surja la duda de cuál elegir. Si no sabes por cuál decantarte, esto es lo que te aconsejamos:

  • Compra la Ninja Crispi estándar si: buscas un sistema ultraportátil, cocinas raciones pequeñas para uno o dos, y tu objetivo principal es usarla para guarniciones, cenas rápidas o recalentar comida dándole un toque crujiente sin usar el microondas.
Ninja CRISPi Freidora de Aire portátil, 3,8 l, 4 en 1

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  • Compra la Ninja Crispi Pro si: quieres sustituir por completo el horno de casa, necesitas capacidad para alimentar a una familia (5,7 litros) y no quieres renunciar a recetas de repostería (Bake), gratinados potentes a 240ºC o masas caseras gracias a sus funciones avanzadas.
Freidora de aire de cristal XL Ninja CRISPi PRO, 7 funciones - Azul (2 recipientes)

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