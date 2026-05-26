Uno de los toboganes cápsula más altos del mundo está en Benidorm: la sensación de tirarse desde un 13º piso a 100 km/h

Con el verano casi (casi) llamando a la puerta, toca pensar qué hacer en vacaciones y cómo aprovechar el sol, el calor y las largas jornadas que regalan luz hasta bien entrada la tarde. Hay quien opta por la playa, la montaña, una caña fría en una terracita o, en caso de personas enganchadas a los chutes de adrenalina, lanzarse al vacío desde 13 pisos de altura, sin cuerdas ni paracaídas. Suena raro, lo sé, pero esa es precisamente la experiencia que ofrece Verti-Go, uno de los toboganes acuáticos más altos de Europa.

Sus dueños aseguran que al descender por él se alcanzan fácilmente los 100 km/h. Lo dicho: una experiencia apta solo para personas a las que les guste mucho la adrenalina.

¿Quién dijo vértigo? España ofrece muchas formas de refrescarse en verano, pero pocas (ninguna) como Verti-Go, el megatobogán acuático de Aqualandia Benidorm, un enorme parque acuático situado en plena Costa Blanca. Quien se sube a él tiene chapuzón garantizado, pero antes debe enfrentarse a una experiencia no muy aconsejable para personas con vértigo o a las que no les gusten las emociones fuertes.

Antes de llegar al agua deberás subir varias decenas de metros para luego dejarte caer al vacío y recorrer, en cuestión de tres segundos, el equivalente a una torre de viviendas de varias plantas. "Es como lanzarse desde un edificio de 13 pisos", aseguran los responsables del parque, que precisan que el nivel de inclinación supera el 60%.

¿Tan grande es? Sí. Y llega con echar un vistazo a su ficha para comprobarlo. Según Aqualandia Benidorm, el tobogán tiene 33 metros de altura y más de 100 m de longitud, lo que permite a quienes se deslizan por él alcanzar velocidades más que considerables. Sus responsables hablan de más de 100 km/h, aunque aclaran que ese dato depende entre otras cuestiones de la masa corporal de quien se lance. Para disfrutar de la experiencia hay que cumplir ciertas condiciones: medir al menos 1,4 m y no pasar de 120 kg.

Si quieres liberar adrenalina, pero con una experiencia algo más moderada, el mismo parque cuenta con un segundo tobogán acuático de 28 metros que se extiende a lo largo de 95 m de longitud. Es una versión más reducida situada justo al lado de su 'hermano mayor', aunque sigue superando con creces a la mayoría de toboganes acuáticos que hay en España.

¿Es nuevo? No. Verti-Go se presentó al mundo hace ya unos cuantos años, durante el verano de 2013. Por entonces se anunció a bombo y platillo como una de las apuestas más arriesgadas (y atractivas) de Aqualandia, un parque acuático que acumula también una larga historia. El recinto abrió sus puertas en 1985, presentándose como "el más grande de Europa", con una decena de atracciones. Desde el parque explican que mantuvo ese estatus durante algo más de dos décadas, hasta 2008. Ese año abrió en Tenerife Siam Park.

Si Verti-Go es noticia estos días es porque Aqualandia acaba de estrenar su nueva temporada. Lo hizo el sábado 23, con más de una veintena de atracciones que incluyen rápidos, pistas blandas, piscina de olas, varios toboganes, Verti-Go, zonas infantiles y otro plato fuerte: Cyclón, inaugurado en 2019 y que, según el parque, "ostenta el récord de la montaña rusa acuática más larga de Europa". Lo cierto es que alcanza una altura mayor que Verti-Go (36 m) y recorre más de 200 m, aunque la velocidad media es muy inferior (60 km/h).

¿Tiene algún récord Verti-Go? Si buscas en Google encontrarás un buen puñado de artículos en los que se habla de Verti-Go como "el tobogán acuático más alto de Europa" o el "tobogán-cápsula más rápido del mundo". La realidad es más complicada. Cuando se inauguró, en 2013, se presentó como un caso único y la mayor atracción de su tipo de todo el continente.

Lo cierto es que desde hace años en Caribe Bay, un parque del Véneto (Italia), hay un tobogán acuático que permite lanzarse desde 42 m de altura. Su nombre: Capitán Spacemaker. Según el recinto italiano se trata del "más alto de Europa" en su estilo.

Si miramos más allá encontramos instalaciones aún más sorprendentes. En el parque Meryal, en Qatar, hay un tobogán que "alcanza una altura de 76,3 m". Su nombre deja poco margen para dudas: Vertigo. En Brasil también se alza otra mole a tener en cuenta, Kilimanjaro, construido hace más de 20 años y que ofrece una caída de 49,9 m. Según el Libro Guinness es "el tobogán acuático más alto".

¿Lo han superado entonces? Si hablamos de toboganes acuáticos, Vertigo o Kilimanjaro son bastante más altos que Verti-Go, pero si hablamos de Europa la cosa es algo más complicada. Los rankings suelen situar por delante la estructura de Caribe Bay, en Italia, porque supera los 40 metros de altura. Sin embargo algunos medios precisan que la estructura completa de Verti-Go ronda también esas dimensiones. La propia Aqualandia aseguraba en 2016 que la atracción cuenta con una plataforma de 42 m de alto.

¿Hay más categorías? Sí. El parque alicantino presume también de que Verti-Go es un ejemplar único de "tobogán cápsula", etiqueta que identifica a un tipo muy concreto de tobogán. Básicamente los usuarios entras una cápsula con una trampilla en el suelo que, tras una breve cuenta atrás, se abre para que dejarlos caer. En 2016 Aqualandia reivindicaba que Verti-Go era "el más alto del mundo". Ahora sigue defendiendo que, como mínimo, es "uno de los toboganes-cápsula más altos".

"Solo los más valientes se atreven con esta atracción suspendida en una plataforma de 42 m de altura, donde la torre tiene 250 escalones hasta su punto más alto, simula la altura de un piso 13 y a la cual se accede a través de una cápsula hermética y transparente", aclara la empresa.

"En el momento de la caída, el bañista se encuentra encima de una trampilla que se abre a través de un botón que gestiona el personal especializado que se encuentra situado en todo momento en la salida del tobogán. A partir de ese momento, comienza una caída libre y un subidón de adrenalina".

Imágenes | Aqualandia

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