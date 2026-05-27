Almacenamiento en la nube, VPN y antivirus: esta alternativa europea a Google Drive es un tres en uno que ahora tiene descuento

Hay pocas cosas que odie más que querer hacer una foto y el móvil me diga que no tengo espacio libre. Reconozco que la culpa es mía, porque tengo en el teléfono fotos de hace más años de los que me gustaría reconocer. No sé si a ti te pasará igual, pero la alternativa que se me presenta delante es acudir a un almacenamiento en la nube y ahí, por norma general, solemos acudir a las nubes de empresas como Google, Apple o Microsoft. Pero tenemos alternativas europeas de calidad.

¿Qué ocurre? Que puede que no queramos una suscripción más si tiene un precio elevado. Una de estas alternativas europeas es Internxt, que ahora mismo tiene activa una promo que nos puede ir genial para eso mismo: podemos probar un mes desde 1,57 euros si usamos el código 'XATAKA'.

Internxt - Un mes de prueba PVP en Internxt — 1,57 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un almacenamiento en la nube que incluye VPN

Es una buena alternativa si estamos buscando ese extra de almacenamiento en una nube europea (de hecho, Internxt es una empresa de origen español). Esta promo nos deja el primer mes de su suscripción anual a un precio superatractivo, pasando luego a costar el precio completo, que son 9,99 euros al mes. También tenemos otra alternativa, que es la de elegir su suscripción 'de por vida', en la que pagaremos una única vez y ya está. El precio de esta, con el código 'XATAKA', es de 298,87 euros.

Pero, ¿en qué destaca Internxt? Los precios que destacamos un poco más arriba corresponden a la suscripción más económica que tiene esta compañía (hablaremos de las otras dos un poco más abajo). Lo primero, claro está, es su almacenamiento en la nube: ofrece 1 TB. Su servicio, además, cuenta con cifrado extremo a extremo. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, que ni la propia Internxt puede acceder a ellos. También cuenta con autenticación en dos factores.

Otro punto de Internxt que merece la pena destacar y que no todas las nubes cumplen es que es de código abierto y transparente. Este se hace público a través de GitHub y puede ser revisado y verificado por cualquier persona interesada. Es una forma de asegurarnos de que no tiene ningún tipo de puerta de atrás a través de la cual nuestros archivos o datos acaben en manos de terceras empresas.

Pero, más allá del almacenamiento en la nube, también destaca porque incluye una VPN cifrada y un antivirus dentro de la suscripción. Si en algún momento hemos pensado en hacernos con alguna de estas dos herramientas (o con las dos), Internxt es una buena opción que nos ahorraría tener más suscripciones.

Para terminar, como ya adelantábamos antes, hay dos planes más de Internxt. Ambos incluyen más almacenamiento en la nube, así como otras herramientas. Como ocurre con el de más arriba, usando el código 'XATAKA' podemos beneficiarnos de un mes con un descuento bastante grande. Os dejamos, a modo de esquema, lo que incluyen ambos y su precio:

Plan Premium : 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y otras funciones adicionales por 3,15 euros el primer mes y 19,99 euros al mes el resto del año (o 456,17 euros si elegimos el plan 'para toda la vida').

: 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y otras funciones adicionales por 3,15 euros el primer mes y 19,99 euros al mes el resto del año (o 456,17 euros si elegimos el plan 'para toda la vida'). Plan Ultimate: 5 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner, meet y otras funciones adicionales por 4,72 euros el primer mes y 29,99 euros al mes el resto del año (o 613,47 euros si elegimos el plan 'para toda la vida').

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

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