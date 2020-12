Los robots de Boston Dynamics ahora saben bailar, y lo hace mejor que muchos de nosotros

Si un día los robots se apoderan del mundo van a bailar sobre nuestras tumbas, ahora también lietaralmente. Boston Dynamics, una de las empresas más prometedoras en este sector, nos muestra las nuevas habilidades de sus robots: bailar. Con la canción 'Do You Love Me?' de fondo los tres robots de la empresa bailan durante más de dos minutos con un equilibrio y una coordinación sorprendente.

El vídeo comienza con Atlas (el robot humanoide) bailando en una coreografía con otro Atlas. Posteriormente se suma Spot (el perro robot) para captar todas las miradas y finalmente aparece también el tercer robot de Boston Dynamics que se mueve sobre dos ruedas manteniendo siempre el equilibrio. Es momento de disfrutar del vídeo:

Lo cierto es que no es la primera vez que Boston Dynamics muestra a unos de sus artilugios bailar. Dos años atrás vimos a Spot bailando 'Uptown Funk'. También lo vimos bailar en un estadio recientemente. Sin embargo, en este vídeo se aprecia en todo su esplendor las habilidades de los tres robots para saltar, mantenerse sobre una pierna y balancearse suavemente sin perder el equilibrio en ningún momento. Atlas, por mucho que nos pese, baila mejor que muchos de nosotros.

Presumiendo ante el mundo y sobre todo ante Hyundai

A lo largo de los últimos los robots de Boston Dynamics nos han mostrado de qué son capaces. Atlas sabe correr y hacer parkour. Por su parte Spot tiene una fuerza increíble, abre puertas y es inmune a maltratos.

Todo ello les ha servido para demostrar que hay un futuro prometedor en este campo. Sin embargo, al mismo tiempo también se ha dado otra situación curiosa: la empresa ha cambiado de dueño en tres ocasiones. Primero fue adquirida por Google, luego vendida a SoftBank y recientemente ha pasado a formar parte de Hyundai.

De momento Boston Dynamics ha puesto a la venta a Spot y ya se utiliza en entornos reales como por la policía, estudios de arquitectura o en medicina. Atlas y Handle (el robot bípedo) siguen en fase de desarrollo y siendo sólo prototipos.

Vía | Boston Dynamics