20 perros robot sincronizados bailando en un estadio de beisbol vacío: el trabajo más surrealista para Spot de Boston Dynamics

A Spot, el perro robot de Boston Dynamics, lo hemos visto hacer tareas de todo tipo. Puede ayudar a médicos en hospitales para realizar telemedicina, puede utilizarse en almacenes, puede patrullar parques, puede ayudar a policías y hasta puede hacer de granjero. Pero donde no se le esperaba ver era como animador en un evento deportivo. Un conjunto de 20 Spot junto a otro robot humanoide ya han hecho esto realidad en Japón.

La NPB (campeonato de beisbol japonés) se está celebrando en el país oriental, pero como ha ocurrido con multitud de eventos deportivos, han decidido prescindir del público debido a la situación de COVID-19 actual. Muchos han optado por público de cartón o simplemente generado por ordenador con sonidos simulados. El equipo Fukuoka SoftBank Hawks tuvo una idea diferente: robots.

En el partido celebrado este fin de semana el equipo se enfrentó a Rakuten Eagles. Durante el partido decidieron animarlo con un total de 20 robots Spot y 15 robots Pepper, que se pusieron a bailar y cantar de forma sincronizada para animar el evento. El resultado es surrealista a más no poder:

Cheerleaders repletos de tuercas

Como el propio nombre del equipo indica, Fukuoka SoftBank Hawks tiene a sus espaldas al gigantesco SoftBank. SoftBank tiene inversiones tanto en Boston Dynamics como en Pepper, que es prácticamente un robot propio de su división SoftBank Robotics.

Spot está pensado para hacer tareas que resulten peligrosas para un humano o acceder a sitios que las personas no pueden. Por otro lado, Pepper con su forma humanoide se está utilizando cada vez más en lugares públicos como asistente para guiar o resolver dudas al púbico. Esto sin embargo no implica que no puedan bailar o hacer otras activiades. Y SoftBank ha visto en la situación actual del COVID-19 con estadios vacíos una oportunidad perfecta para promocionarlos.

Recientemente Boston Dynamics puso a la venta a Spot para todo el mundo por un precio de 74.500 dólares. Adicionalmente se pueden adquirir accesorios extra para ampliar sus funciones. Es el robot de Boston Dynamics más avanzado de todos, y sus creadores tienen grandes planes para él en el futuro.

Vía | Robotstart