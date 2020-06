El fútbol y LaLiga en tiempos de COVID-19: el público virtual provoca bromas y memes, pero es una opción que suma, no que resta

El fútbol ha vuelto a nuestras vidas. La pandemia de COVID-19 ha trastocado al deporte rey y ha hecho que la "nueva normalidad" también lo sea para estos partidos que de momento se celebran sin público en los estadios, algo que como poco hace que ver esas retransmisiones sea bastante raro.

Para tratar de aliviar esa sensación en LaLiga y MediaPro llevan algún tiempo preparando soluciones alternativas para las retransmisiones. El Sevilla-Betis que se celebró esta semana daba la opción a los espectadores de poder verlo con público y sonido de gradas virtual. Muchos se han reído del resultado, y aunque el efecto del público virtual no tiene nada que ver con el que ya se usa en videojuegos como FIFA 20, el sonido de ambiente sí aporta una diferencia llamativa a la emisión.

El público virtual no parece público, pero tampoco es para tanto

Los planes de LaLiga llevaban tiempo en marcha. Javier Tebas, presidente de la competición, explicaba cómo "llevamos trabajando desde el inicio de la pandemia" y se inspiraron en la Bundesliga para ofrecer dos opciones. Los espectadores pueden activar ese público y sonido de ambiente virtual, o bien ver la emisión sin dichos elementos.

La ocasión más clara del partido, hasta el momento: el zapatazo de Ocampos al palo. #VolverEsGanar pic.twitter.com/Wnd0R74zHB — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 11, 2020

El resultado se pudo ver en el Sevilla-Betis, un derbi histórico que lo fue aún más por suponer la reactivación del fútbol de primera división en España tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus.

En las redes sociales ha habido una enorme cantidad de críticas, bromas y memes sobre el efecto que causa ese público virtual. En una encuesta en Marca el 68% de los encuestados indicaron que el resultado no les gustaba, "no parece público" de verdad. Al 32% el efecto permitía darle "colorido" al partido, pero lo cierto es que se han visto numerosos mensajes en redes como Twitter criticando el resultado.

Público virtual de FIFA 20 vs publico virtual de LaLiga. pic.twitter.com/fMy2LHRoPO — Info Valencia (@Info__Valencia) June 11, 2020

La comparación con el público que aparece en los videojuegos es lógica: el efecto en títulos como FIFA 20 es realmente llamativa, con los aficionados muy bien representados con modelos virtuales muy distintos en su aspecto y vestimenta.

La versión virtual de #ElGranDerbi (en Movistar LaLiga 1). ¿Os convence? pic.twitter.com/61dK90Ng5F — Luis Calabor Núñez (@Luigi14Calabor) June 11, 2020

En lugar de eso, el público virtual implementado en estas retransmisiones no tiene cara, es como decía un usuario una especie de "confetti" que da colorido a las gradas pero que no parece tener la ambición de presentar al público que por ejemplo sí muestran los videojuegos de fútbol. Ese efecto además no es permanente: el público virtual aparece en las cámaras principales, pero no en primeros planos de los jugadores que se intentan tomar con perspectivas que eviten generar ese fondo.

Críticas a las buenas intenciones

Las comparaciones son odiosas, y algunos han criticado esa forma tan singular de representar al público. Como contaban en El Español, LaLiga habló con varias empresas para trabajar en este proyecto pero las que presentaban las propuestas más ambiciosas y realistas no iban a llegar a tiempo.

A falta de público: la tecnología



Audio y afición virtual en la transmisión, tal cual, de videojuego.



¡Cómo hace falta el mejor jugador del deporte mas hermoso del mundo!



¿Qué opinan de lo que se ha hecho en La Liga en el Sevilla vs Betis?pic.twitter.com/yLkDNhKoBh — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 11, 2020

Según este diario la próxima temporada podremos ver un público virtual más realista, pero de momento el efecto es mucho menos ambicioso y trata de evitar que veamos las gradas desiertas.

El sonido, no obstante, se va adaptando al desarrollo del partido de una forma notable. LaLiga ha colaborado con EA Sports, que ha prestado material del videojuego FIFA para poder incluirlo en estas retransmisiones. La intensidad varía según el balón se acerca a un área u otra o según se marcan goles.

El resultado puede haber generado críticas, pero para otros usuarios el efecto conseguido es destacable y "ha aportado un poco de calor a la tristeza de jugar con el estadio vacío". Lo cierto es que puede no ser perfecto, pero lo que sí lo es es la posibilidad de activarlo o no para que quienes quieran puedan ver el partido de una forma que intenta completar la experiencia.

Las buenas intenciones aquí son más importantes que nunca, y creemos que esta es una opción que suma, no que resta, y que seguramente mejore en el futuro si la asistencia a los estadios de fútbol sigue restringiéndose.

Imagen | Movistar