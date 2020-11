Spot de Boston Dynamics ahora también trabaja en la construcción: monitoriza los edificios de Foster + Partners de forma autónoma

Muchas son las tareas que ha hecho Spot de Boston Dynamics a lo largo de los últimos años. El perro robot, después de mostrar sus capacidades en movilidad e inteligencia, ha comenzado a utilizarse en el mundo real. Lo hemos visto patrullando parques, en granjas, bailando y hasta midiendo la radiación de Chernóbil. Ahora el mítico estudio de arquitectura Foster + Partners le ha dado otra tarea: monitorizar el estado de edificios en construcción.

El nuevo inspector de obras

La firma de arquitectura Foster + Partners decidió utilizar el robot Spot para el proyecto Battersea Roof Gardens que están desarrollando. En él necesitaban monitorizar el estado y evolución de la construcción a lo largo del tiempo. En este aspecto es justamente en uno de los que mas destaca Spot de Boston Dynamics. Es ideal para patrullar áreas donde el humano accede más difícilmente o directamente no puede hacerlo por poner en riesgo su vida.

Foster + Partners explica que para ello crearon un mapa del lugar del proyecto y le metieron esos datos a Spot. Así mismo, le indicaron qué datos específicos debe recoger y qué áreas escanear a fondo. Posteriormente el perro robot pudo realizar de forma periódica y semanal estos análisis de la zona. El resultado son "una secuencia de modelos altamente comparables y consistentes".

Spot no solamente consigue patrullar de forma periódica y obtener datos de un área. Dice el estudio de arquitectura que el robot también les ha ayudado a producir un modelo digital de su propia sede en Londres. El perro robot está equipado con diferentes escáner LiDAR que le permiten obtener datos detallados del entorno en tres dimensiones. Junto con otros sensores dentro del edificio, los escaneos de Spot permitieron a la empresa obtener un mejor manejo de cómo se utiliza el edificio con el tiempo y mejorar su eficiencia.

No sería nada extraño que en el futuro veamos más y más empresas apostar por el uso de Spot en construcciones, especialmente ahora que está a la venta para todos. Es un robot pensado para moverse por lugares peligrosos y llegar allá donde el humano no lo hace o no debería hacerlo. Las áreas de construcción son un entorno potencialmente peligroso.

Vía | Foster + Partners