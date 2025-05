Llegan las reservas a My Nintendo Store. Pack en Switch 2, accesorios, videojuegos y más de la nueva consola híbrida

Aunque la Nintendo Switch 2 fue duramente criticada tras su Nintendo Direct, lo cierto es que la nueva consola híbrida ha levantado una enorme expectación. Hemos podido encontrarla para reservar en los principales proveedores, pero ahora también podemos hacerlo en la tienda oficial. My Nintendo Store ha abierto la reserva de la consola, así como de un buen surtido de accesorios y videojuegos. Vamos a repasar cuáles son los más interesantes.

Eso sí, cabe mencionar que las reservas son únicamente accesibles para toda aquella persona que tenga activa una suscripción a Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch 2 por 509,99 euros, si vas a comprar la consola y te interesa 'Mario Kart World', con este pack el videojuego puede salirte un poquito más barato.

por 509,99 euros, si vas a comprar la consola y te interesa 'Mario Kart World', con este pack el videojuego puede salirte un poquito más barato. Tarjeta microSD Express de Samsung por 59,99 euros, una tarjeta prácticamente obligatoria (en Switch 2 no funcionan las de Nintendo Switch).

por 59,99 euros, una tarjeta prácticamente obligatoria (en Switch 2 no funcionan las de Nintendo Switch). Cámara de Planta Piraña por 39,99 euros, una cámara con un buen diseño que se puede utilizar con la función GameChat.

por 39,99 euros, una cámara con un buen diseño que se puede utilizar con la función GameChat. Donkey Kong Bananza por 69,99 euros (79,99 euros en físico), uno de los videojuegos más interesantes que llegarán con el lanzamiento de la consola.

por 69,99 euros (79,99 euros en físico), uno de los videojuegos más interesantes que llegarán con el lanzamiento de la consola. Funda y protector por 24,99 euros, dos accesorios prácticamente imprescindibles si se quiere llevar la consola de viaje.

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 se pondrá a la venta por un precio de 469 euros (MediaMarkt), pero salvo que no queramos comprar el 'Mario Kart World' el pack más interesante es el que incluye el videojuego, ya que en este caso el precio del pack es de 509,99 euros —el juego en digital saldría por 40 euros—. Eso sí, MediaMarkt lo tiene por casi un euro más barato, ya que en la tienda encontramos el pack por 509 euros.

Algunas tiendas como Xtralife han lanzado otros packs, aunque lamentablemente en este caso está agotado. De momento, el que incluye el videojuego de Super Mario es el que tiene mejor relación calidad-precio, pero mucho ojo con esperarse porque se trata de un pack limitado.

Tarjeta microSD Express de Samsung

Para jugar a la Nintendo Switch 2 vamos a tener que pasar por caja y comprar una tarjeta microSD Express, ya que las de Nintendo Switch no funcionarán. De momento en My Nintendo Store se puede reservar la de Samsung a un precio de 59,99 euros en su configuración de 256 GB. No obstante, Xtralife tiene la tarjeta por unos céntimos más barata, ya que el precio en este caso es de 59,95 euros.

Cámara de Planta Piraña

La función GameChat es una de las grandes novedades de la Nintendo Switch 2. Aunque se puede conectar casi cualquier cámara, la Planta Piraña de Hori tiene un diseño de lo más llamativo. No es la mejor en cuanto a especificaciones (su resolución es de 640 x 480 píxeles), pero sí que es una de las más bonitas. Su precio acompaña a que podamos interesarnos por ella, ya que cuesta 39,99 euros.

Donkey Kong Bananza

La mayor polémica tras la presentación de Nintendo Switch 2 se ha dado con el precio de los videojuegos. ¿90 euros por un juego? Lo cierto es que no todos van a costar lo mismo que 'Mario Kart World', pero sí que el resto de títulos se han incrementado con respecto a los juegos de Nintendo Switch. Al menos los first party.

'Donkey Kong Bananza' tiene un precio oficial de 69,99 euros en digital y de 79,99 euros en físico. No obstante, en tiendas como Amazon podemos encontrarlo en físico con un precio más reducido, ya que en este caso la tienda tiene el videojuego por 69,90 euros. Si, además, somos suscriptores de Amazon Prime, el envío sale gratis.

Funda y protector

Las fundas protectoras son accesorios casi imprescindibles si queremos aprovechar el formato portátil de la Nintendo Switch 2 (o de cualquier otra consola portátil) de cara a realizar cualquier viaje. Nintendo tiene una funda protectora oficial que incluye además un protector de pantalla. Todo ello por 24,99 euros.

No obstante, si lo que buscamos es el mejor precio, aunque sea con una diferencia de céntimos, en Amazon podemos encontrar la misma funda con el protector de pantalla por 24,90 euros. Además, volvemos a mencionar que si somos usuarios de Amazon Prime el envío sale gratis.

Imagen | Nintendo

