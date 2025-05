Para mi actual ordenador de sobremesa me decanté por un SSD NVMe de 2 TB. Pagué bastante más de lo que cuesta este WD

Cada vez es más importante contar con bastante espacio libre en nuestros equipos, independientemente de que sean de sobremesa o portátiles. Sobre todo si pensamos jugar en ellos, ya que muchos títulos actuales superan los 100 GB. Pero, por suerte, a día de hoy podemos acceder a opciones tan interesantes como este WD de 2 TB por apenas 114,39 euros.

Además de generoso en capacidad es veloz, superando los 5.000 MB/s

Personalmente, cuando configuré mi actual ordenador de sobremesa, hace algo más de un año, tuve claro desde el primer momento que iba a añadirle un SSD de 2 TB. Concretamente, me decanté por el Samsung 990 Pro (ahora por 162,99 euros), el cual me costó casi 200 euros en su momento. Sin embargo, si no queremos gastar tanto, opciones como este WD son más que suficientes.

Antes, los SSD eran bastante más caros. Sobre todo pasando de la barrera de 1 TB. Pero hoy, por suerte, encontramos ofertas como la del Western Digital Blue SN5000, que ponen de manifiesto lo económico que sale contar con suficiente capacidad para una larga temporada.

Estamos ante un SSD NVMe PCIe Gen4 M.2 2280. Un SSD de alta velocidad, que alcanza los 5.500 MB/s de lectura. Esto es: rapidez suficiente como para instalar juegos, aplicaciones y el sistema operativo y disfrutar de unos tiempos de carga y apertura muy cortos. Además, su formato M.2 facilita su montaje: basta con atornillarlo a cualquiera de estos puertos.

Por otra parte, también encontramos este mismo modelo de SSD de Western Digital en otras tantas capacidades y precios, por si así lo preferimos: 500 GB por 50,19 euros, 1 TB por 65,28 euros y hasta 4 TB por 253,19 euros. Todos ellos, en Amazon.

