Hemos entrado de lleno en la era de los juegos de 100 GB. Una para la que muchos no están preparados

¿Cuánto pesan los juegos lanzados en 2023? Dejando de lado que sean mejores o peores, vamos a centrarnos en el tamaño de su versión de PC. ‘Star Wars Jedi: Survivor’ ocupa unos 130 GB. ‘Forspoken’, alrededor de 120 GB. ‘Redfall’ y ‘The Last of Us: Parte 1’ se quedan en unos 100 GB y ‘Atomic Heart’, unos 90 GB. Los juegos cada vez ocupan más espacio y eso, cuando hablamos de PC, puede suponer un problema para no precisamente pocos usuarios.

Y es que al mismo tiempo que el espacio que ocupan los videojuegos ha ido creciendo más y más, la capacidad de almacenamiento de los ordenadores de los usuarios se ha mantenido más o menos estable. Sí, es cierto que, de acuerdo a la encuesta de hardware de Steam, casi la mitad de los jugadores tienen 1 TB de almacenamiento o más, pero la otra realidad es que es relativamente normal tener entre 250 y 499 GB de capacidad total. Acabar con ese almacenamiento instalando juegos es, sencillamente, muy fácil.

Tener muchos juegos instalados ya no es tan fácil

Vamos a imaginarnos un caso. Vamos a suponer que estamos pasándonos ‘Star Wars Jedi: Survivors’, que nos gusta ‘Destiny 2’, que tenemos instalado ‘Warzone 2.0’ para echarnos unas partidas con los amigos y ‘League of Legends’ porque bueno, es el ‘LoL’ y siempre gusta. Pues solo con eso, que tampoco es tanto, habremos ocupado ni más ni menos que 279,6 GB. Si tienes un ordenador con 500 GB de almacenamiento, eso supone más de la mitad de la capacidad total del mismo, y eso sin contar con el resto de programas que puedas tener instalados.

De esos 279,6 GB, 130 GB pertenecen a la última entrega de ‘Star Wars Jedi’ y 105 GB corresponden al looter shooter de Bungie, que no es un juego estrictamente nuevo ni mucho menos, pero sí uno de los títulos más populares de Steam. Para aquellos jugadores que tengan un ordenador capaz y con mucho almacenamiento, esto no es un problema. Sin embargo, para otros muchos, sí que puede serlo. Y todavía no han llegado títulos como ‘Starfield’ o ‘Diablo IV’, que no apuntan a ser precisamente ligeros.

En mi caso particular, tengo un SSD NVMe M.2 de 1 TB, y ya. Actualmente tengo instalados ‘Battlefield 2042’, que son unos 75 GB, y ‘Apex Legends’, que son unos 53 GB más o menos. Dos juegos, nada más, ocupan alrededor del 10% de la capacidad del ordenador. Mi PC entra dentro de la mayoría en la encuesta de hardware de Steam (el 49,32% de los usuarios tienen 1 TB o más), pero para un grueso importante de personas esto sería lo mismo que tener el almacenamiento al límite.

De acuerdo a esta encuesta de Steam, el 23,18% de usuarios tienen entre 250 y 499 GB de almacenamiento, mientras que el 14,62% tienen entre 750 y 999 GB. Con este espacio, y viendo cómo ha crecido el tamaño de los juegos (de un jugador, sobre todo), tener varios juegos instalados es una cosa prácticamente imposible porque, a diferencia de las consolas, el ordenador sirve para otras muchas cosas que, sorpresa, también requieren espacio.

Porque sí, podría pensarse en que si se necesita espacio para probar un juego nuevo (pensemos en un estreno en Game Pass) se desinstala un juego antiguo, se descarga el nuevo, se prueba, se desinstala y se vuelve a descargar e instalar el anterior. Sobre el papel, la idea no es mala, pero hay un factor adicional a tener en cuenta: la velocidad de descarga. En España, depende del estudio que miremos, pero según el Speedtest Global Index de Ookla, la velocidad media de descarga en España es de 178,40 Mbps. Descargar 130 GB con esa velocidad no es moco de pavo.

La parte “positiva” es que los juegos multijugador más populares no ocupan demasiado espacio. Por ejemplo, ‘League of Legends’ ocupa 22 GB, ‘CS:GO’ unos 30 GB, ‘Fortnite’ unos 32 GB y ‘Valorant’ más o menos lo mismo. Dejando de lado opciones más pesadas, como ‘Destiny 2’ o ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ con ‘Warzone 2.0’, que juntos ocupan cerca de 100 GB, sí es sostenible tener un puñado de juegos multijugador instalados a la vez. Por otro lado, el precio del almacenamiento no ha dejado de caer, si bien es cierto que en los últimos años ha habido cierto estancamiento.

Qué opciones existen

La opción más sencilla sería ampliar el almacenamiento del PC. En portátil es algo más complejo, pero en un PC de sobremesa lo más fácil es añadir un almacenamiento adicional. Por alrededor de 100 euros es fácil encontrar un SSD de 1 TB y algunos HDD de 4 TB, que pueden ser interesantes para almacenar contenido. Si valoramos los tiempos de carga, un SSD es una buena opción, pero si valoramos almacenar más y más juegos y no nos importa que la velocidad de transferencia y los tiempos de carga sea algo más alta, un HDD de bastante capacidad puede ser una buena idea.

Por otro lado, la segunda opción sería pasarse al juego en la nube. Es cierto que esto implica pagar una suscripción además del juego en sí, pero permite acceder a todos los juegos en cualquier momento sin tener que ocupar espacio en el PC y, en algunos casos, jugar con una mejor calidad gráfica siempre y cuando la conexión acompañe (y esté disponible, evidentemente).

