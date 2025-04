60 euros por una cámara, 90 por un juego. Lo peor (y mejor) de los precios de Nintendo para Switch 2

Han pasado más de 24 horas desde el anuncio de la Switch 2 de Nintendo, que hemos llegado incluso a probar en persona en París con periodistas de toda Europa. Y pasado el impacto de la novedad, una de las revelaciones (que no se hizo en el Direct, sino que se filtró posteriormente) no termina de disiparse: el precio. En redes sociales y entre fans es una de las cuestiones que más dudas está suscitando: ¿se ha pasado de frenada Nintendo? ¿Hay cosas por las que no debería cobrar? Hemos repasado unos cuantos precios anunciados para dispositivos y servicios relacionados con Switch 2, y matizamos qué nos parecen.

Switch 2: 469,99 euros. Llegó a rumorearse en su momento que costaría 400 euros, y ya hubo quien puso el grito en el cielo. 329,95 euros fue lo que costó la Switch 1, es decir, que con ésta Nintendo ha subido casi un 50%. Es una consola superior en potencia, pero comparable a grandes rasgos con su predecesora, como demuestra la fuerte retrocompatibilidad entre consolas. Con pocas novedades a nivel de hardware, la gran pregunta para esta generación de consolas de Nintendo es si está justificada una subida así.

Juegos: hasta 90 euros. El precio de 'Mario Kart World' está siendo la comidilla de los fans por una razón muy sencilla. Nintendo no solo está aprovechando que sabe que el juego se va a vender como pan caliente (o bien está forzando, entre líneas, a comprar la consola con el juego incluido): es que está abriendo la puerta para lanzamientos AAA de los próximos meses. Ya nadie en la industria duda que, después de este paso, 'GTA VI' va a costar cien euros como mínimo, quizás más. 90 euros por un juego en el que vamos a invertir literalmente cientos de horas quizás no sea demasiado: lo que da miedo es lo que viene después.

Cámara de Nintendo Switch 2: 59,99 euros. Uno de los platos fuertes del Direct de Switch 2 fue el hincapié que se hizo en la posibilidad de chatear con amigos (función exclusiva de Online, por cierto), en pantallas divididas y en el mismo juego o diferentes. También servirá para nuevos juegos tipo 'Mario Party', donde se hará buen uso de las posibilidades de la cámara. En el debe, no tiene micro... y ya están apareciendo alternativas no oficiales como esta planta carnívora, algo más baratas. Para nuestro gusto, un producto muy exclusivo con una vida limitada y a un precio de auténtico capricho.

Mando de Nintendo GameCube (GCN): 69,99 euros. Altamente exclusivo, ya que solo estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online y, en un primer momento, se ofrecerá a quienes hayan recibido una invitación para reservar una Switch 2. En cualquier caso, otro exceso para un capricho: los juegos de Gamecube son bienvenidos en el catálogo de Switch Online, pero alguna restricción como que llegue en exclusiva a Switch 2 y no a Switch 1 no va a ayudar a Nintendo a hacer amigos.

Tarjetas microSD Express: 59,99 euros. También muy discutido el hecho de que las tarjetas de memoria de la primera Switch, las MicroSD clásicas, no vayan a ser compatibles con la Switch 2. El precio de este nuevo formato, la MicroSD Express, tampoco ayuda a que la cosa dé la impresión de que el invento es asequible. Es un formato necesario, eso sí, para que las cargas sean más rápidas.

Mando Pro de Switch 2: 89,99 €. Significativamente, uno de los artilugios más caros que se pueden comprar para Switch 2, pero también uno de los más rentables: el mando no solo es estupendo y casi obligatorio para juegos más exigentes. También hay que tener en cuenta que el Pro de la primera Switch será compatible con Switch 2: la única novedad de esta nueva versión es el botón C para activar el chat. Eso sí, si no lo tienes la compra es casi obligada.

Juegos de Switch 1: 80 euros. Es comprensible que las mejoras en juegos de Switch para ser disfrutados en Switch 2 tengan cierto precio, aunque aquí se encuentran en los límites de lo razonable, en torno a los mil y dos mil yenes (alrededor de diez euros). Menos sensato nos parece cobrar 80 euros por juegos como 'Breath of the Wild' o 'Tears of the Kingdom', así como otros juegos que disfrutan de mejoras en Switch 2, como 'Mario Part Jamboree' o el de Kirby, si no se dispone la versión original y se quieren comprar de nuevas.

'Nintendo Switch 2 Welcome Tour': en torno a 10 euros. Esta especie de demo técnica camuflada de juego no es especialmente cara (990 yenes figuran en la ficha japonesa), pero no nos engañemos: debería venir como regalo con la consola. ¡Menuda bienvenida resulta si se cobra! Recordemos un caso de mucha más generosidad (y con un juego que, en principio, pinta bastante mejor): el magnífico 'Astro's Playroom' que servía para descubrir las características de Playstation 5 y venía incluido con la consola.

Cabecera | Nintendo

En Xataka | Ya hemos probado 'Cyberpunk 2077' en Nintendo Switch 2. También 'Metroid Prime 4', 'Mario Kart World' y los 'Zelda' mejorados