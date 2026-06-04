La CNMC tiene claro su veredicto sobre la guerra entre Aena y Ryanair: "Las tarifas aeroportuarias deberían reducirse"

"Deberían reducirse".

Dos palabras resumen la posición de la CNMC respecto a la estrategia que Aena debe aplicar en relación a las tasas aeroportuarias. La compañía semiestatal quiere aplicar una subida del 3,82% en las de tasas que las aerolíneas pagan en nuestro país por cada uno de los pasajeros que se sube a sus aviones. Y eso es motivo de conflicto evidente con las compañías. Y en especial con Ryanair.

¿Qué dice la CNMC? Que la subida del 3,82% que ha planteado Aena para el periodo 2027-2031 no es la mejor idea. En un informe titulado La CNMC concluye que las tarifas aeroportuarias deberían reducirse entre 2027-2031, el organismo encargado de asegurar una libre competencia en el mercado español tiene clara su postura.

Según el informe, no solo se recomienda eliminar dicha subida, además se recomienda bajar las tasas en un 0,59%. Esto ayudaría a:

Aumentar el tráfico del 1,3% calculado por Aena al 2,2% que calcula la CNMC que se conseguirá con esta reducción de tasas.

Se pasaría de los 346,7 millones de pasajeros esperados por Aena a los 366,7 millones calculados por la CNMC.

Reducir los gastos de explotación en un 741,5 millones de euros al considerar que el aumento esperado por la CNMC es muy superior al de los pasajeros estimados. Según el organismo, esto señala una ineficiencia operativa.

¿Por qué dice esto la CNMC?. Esta respuesta de Aena se enmarca dentro del procedimiento que hay que seguir para la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III) que debería ser aprobado antes del 30 de septiembre de 2026.

El Ministerio de Transportes se refiere a este documento como:

"El instrumento básico de definición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena"

Para terminar de decidir qué hacer con las tasas aeroportuarias de cara al marco temporal 2027-2031, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado un informe a Competencia para que aporte una segunda opinión sobre los números presentados por Aena. Este paso es obligatorio.

La propuesta de Aena frente a la CNMC. Para entender por qué Aena propone una subida en las tasas aeroportuarias, hay que entender algunos puntos clave de su propuesta. La compañía a medio camino entre lo estatal y lo privado, propone lo siguiente:

Los gastos de personal se incrementarán un 16,7% entre el periodo 2027 a 2031 y un 37,1% respecto a los números cerrados en 2025.

Los gastos de explotación (mantenimiento, limpieza, seguridad o energía, entre otros) aumentarán un 18,3% en el 2027-2031, lo que supone un aumento del 49,4% respecto a los números de 2025.

Tomando como referencia 2024, lo gastos que más subirán una vez termine el periodo en 2031 serán: seguridad (84,8%), mantenimiento (102,3%) y servicios operativos y de mano de obra (77,5%).

Estos datos, según la CNMC, no son realistas u ejemplifican problemas de ineficiencia productiva. Según sus cálculos:

Los gastos de explotación crecerían cuatro veces más que el aumento del tráfico esperado.

Según los cálculos de Competencia, por cada crecimiento del 1% en el tráfico en España se produciría un crecimiento del 3,3% en los gastos de explotación.

La CNMC defiende que atendiendo a las economías de escala, con su propuesta Aena se estaría ahorrando 741,5 millones de euros en gastos operativos entre los años 2027 y 2031 pese a rebajar las tasas ya que esto aumentaría el tráfico.

Las aerolíneas. Lo que proponen las aerolíneas es, evidentemente, una reducción en las tasas aeroportuarias. Concretamente del 4,9%. La cifra, aseguran, no pondría en riesgo el plan de inversiones que Aena ya ha anunciado para los próximos años y para el que calcula que será necesario gastar 10.000 millones de euros.

Defienden que una bajada en las tasas aumentaría el tráfico y ponen como ejemplo el periodo 2017-2025 en el que se aumentó el número de pasajeros en un 15,3% respecto a las previsiones del gestor de los aeropuertos. De ser así, consideran que el tráfico crecería en un 3,6%.

A medio camino. Es decir, la propuesta de la CNMC se encuentra a medio camino. Competencia cree que el crecimiento de pasajeros en el 2027-2031 será del 2,2%, mientras que Aena calcula un 1,3% y las aerolíneas adelantan un 3,6%. Además, cree que las tasas deben bajar pero solo un 0,59%, lejos del incremento del 3,82% planteado por Aena e igual de lejos que la reducción del 4,9% planteado por las aerolíneas.

¿Por qué es importante? Las tasas aeroportuarias están siendo la gran batalla entre Aena y las aerolíneas. De todas ellas, Ryanair ha sido sin duda la más crítica con las decisiones del gestor de los aeropuertos, amenazando con reducir tráfico en los aeropuertos de menor tamaño al considerar que los precios son abusivos. En algunos ya lo ha hecho. En estos aeropuertos, Aena cuenta con bonificaciones para atraer viajeros y que las aerolíneas paguen menos dinero.

Por su parte, Aena ha enfrentado a la compañía irlandesa (la que más tráfico mueve en España) y ha dejado claro que no cederá a lo que consideran un chantaje. De hecho, Maurici Lucena, presidente de Ryanair, afirmaba ayer mismo que con la posición de esta compañía "el debate de las tarifas aeroportuarias será inacabable" y defendía que "las tarifas de Aena son las más bajas de Europa", en declaraciones recogidas por El Periódico.

De momento, será necesario esperar para confirmar si las tasas terminan por subir o, como prefiere la CNMC y las aerolíneas, terminan por reducirse. Deberíamos sabemos antes del 30 de septiembre de 2026.

Foto | Wikimedia y Wolfgang Weiser

En Xataka | Tras dejar a muchos aeropuertos españoles sin servicio, Ryanair ha tomado otra decisión: subir sus precios un 9%



