"Una decadencia terminal": Ryanair tensa más la cuerda y amenaza al Gobierno con retirar más vuelos de aeropuertos regionales

Este verano, Ryanair ofrecerá 800.000 plazas menos en los aeropuertos españoles. Es el anuncio que la compañía hizo el pasado mes de enero como medida de contrapeso ante lo que considera unas tasas de AENA abusivas. Ahora, la compañía vuelve a amenazar al Gobierno con retirar trayectos de sus líneas menos concurridas.

800.000 asientos. Lo anunciaron el pasado mes de enero y el plan ya se está llevando a cabo. Ryanair ofrecerá 800.000 asientos menos este verano con la eliminación de rutas dentro de España o la reducción de algunas de las ya existentes.

En su comunicado, la compañía señalaba que el motivo de esta reducción en los trayectos ofertados eran "las excesivas tasas y la falta de efectividad de los 'planes de incentivos' del operador aeroportuario monopolístico AENA, que son completamente ineficaces para apoyar la política del Gobierno de crecimiento de los aeropuertos regionales".

Los aeropuertos afectados. En su comunicado, Ryanair especificaba qué aeropuertos son los que sufrirían una reducción de los trayectos ofertados y en cuáles cerrarían por completo sus operaciones:

Jerez: Cierre

Valladolid: Cierre

Vigo: 61% menos trayectos

Santiago 28% menos trayectos

Zaragoza: 20% menos trayectos

Asturias: 11% menos trayectos

Santander: 5% menos trayectos

Donde duele: Ryanair sabe la fuerza que tiene en estos aeropuertos y, por ello, ha sido su medida de presión frente a las tasas que AENA cobra en ellos. En Valladolid, por ejemplo, el número de viajes se ha reducido drásticamente y la salida de la compañía supone el despido de diez personas.

Valladolid es solo un ejemplo de la caída en las operaciones internacionales provocadas con la salida de Ryanair. En Santander, por ejemplo, su salida provoca que sólo se pueda volar a Canarias, Madrid y Barcelona. Los viajes internacionales quedarán heridos de muerte. Jerez aspiraba a recuperar el número de viajeros anterior a la pandemia de Covid-19 en 2025 pero la marcha de Ryanair debería impedir que esto suceda.

Qué se paga. Ryanair es consciente de la fragilidad de estas rutas. Su volumen es bajo por lo que, aseguran, prefieren reorganizar esos aviones y enviarlos a rutas que vienen creciendo. De hecho, si la compañía venía operando en estos lugares es porque se daban muchas facilidades por parte de AENA (que Ryanair no considera suficientes) y por el interés de los gobiernos regionales.

Las tasas cobradas a las aerolíneas tienen un coste de 10,35 euros por pasajero y se utilizan para garantizar los servicios básicos como limpieza o seguridad en los aeropuertos. Desde AENA insisten en que son "de las más bajas de Europa", a pesar de que en 2021 se anunció una congelación hasta 2026 pero en 2024 subieron un 4,9%. A finales del año pasado, la CNMC congeló de nuevo los precios para 2025.

Sí, pero bonificados. Sin embargo, en los aeropuertos con menor volumen de pasajeros, las tasas de AENA tienen múltiples bonificaciones con tal de atraer a un mayor número de aerolíneas, hasta el punto de que la compañía puede pagar apenas dos euros por pasajero, según la última propuesta de AENA.

Pero, además, hay otro motivo por el que las compañías mantienen los vuelos en estos aeropuertos: subvenciones encubiertas. En elDiario.es explican cómo los gobiernos regionales entregan ayudas bajo contratos publicitarios. Así, el Gobierno de Cantabria entregó 18 millones de euros a Ryanair el pasado verano y Vigo desembolsó 625.000 euros para garantizar el trayecto Vigo-Londres durante tres años.

"Decadencia terminal". Con estas palabras ha calificado Eddie Wilson, CEO de la compañía, lo que a su juicio está consiguiendo el Gobierno con los aeropuertos regionales. Las palabras las ha expresado en una entrevista a elEconomista.es y en ella ha amenazado con sacar más vuelos de España si no se cambia el rumbo de las políticas en relación a las tasas.

"Habrá más recortes en el invierno de 2025, y aún más en el verano de 2026, porque no tiene sentido seguir invirtiendo en operaciones deficitarias. La decisión racional es mover el tráfico a donde los costes de acceso van cayendo, no aumentando, por lo que seguiremos haciéndolo poco a poco. No tenemos planes para invertir en aeropuertos regionales porque su estructura de precios está rota", señala Wilson en su entrevista.

Sin especificar cuáles serían estos recortes, Wilson señala que "los aeropuertos regionales están infrautilizados en un 70%, así que algo no funciona. O la gente no quiere ir a las regiones, o las aerolíneas no quieren poner aviones allí".

Más tensiones. Desde AENA, recoge el medio digital, hacen caso omiso a las amenazas de Ryanair y recalcan que "cuando Ryanair recupere su presencia, les recibiremos institucionalmente con los brazos abiertos", en palabras de su presidente Maurici Lucena. Y recalca que las políticas actuales "permite que aeropuertos deficitarios permanezcan abiertos en condiciones óptimas sin apelar a los contribuyentes españoles".

Al mismo tiempo, desde Vigo han sancionado a la compañía con 17.414 euros de multa por reducir unilateralmente los vuelos programados el pasado verano. La compañía ha recurrido pero el Concello de Vigo ha rechazado su escrito. Además, Vigo entiende que se ha incumplido el contrato antes mencionado de publicidad al considerar que la compañía ha roto unilateralmente el mismo, por lo que también está en marcha un expediente sancionador por este motivo.

Y tampoco es la última polémica que la compañía ha protagonizado en las últimas semanas. Aunque la decisión apuntaba a aplicarse este mismo verano, Ryanair ha anunciado que el próximo invierno aplicará una política cero papel con la que aspira a obligar a los pasajeros a utilizar únicamente tarjetas de embarque digitales y a utilizar su teléfono móvil.

