Ryanair ha encontrado una nueva fórmula para ganar más por billete: obligarte a un embarque 100% digital

Digital 100%. Esa es la apuesta de Ryanair para este mismo año en lo que al embarque a sus vuelos se refiere. La compañía irlandesa tiene en marcha un plan que pretende aplicar este mismo año pero que ya ha retrasado una vez: obligar a todos los pasajeros a que se olviden de las tarjetas de embarque impresas.

En un nuevo intento por presionar al pasajero a que se descargue su aplicación propia, Ryanair se ha marcado como fecha límite el 3 de noviembre de 2025 para dejar de admitir pasajeros que utilicen un papel impreso para mostrar su tarjeta de embarque.

Es algo que ya anunció la compañía y que debía haberse implantado esta misma primavera. Sin embargo, no será hasta el 3 de noviembre, si todo sigue en marcha, cuando Ryanair admita exclusivamente a pasajeros que utilicen un teléfono móvil para entrar a sus aviones.

Una decisión que, por supuesto, llega con polémica.

Ecológico para Ryanair e ilegal para Facua

La intención de Ryanair de que sus pasajeros accedan a sus aviones exclusivamente mediante una tarjeta de embarque digital es, sin duda, una medida de presión para que el usuario de la compañía también se descargue la aplicación de la misma.

Alegando que esperan reducir "300 toneladas de residuos de papel al año" y que el 80% de sus pasajeros ya utilizan la tarjeta de embarque digital, la compañía ve motivos suficientes para obligar a los pasajeros a dar este paso. Señalan que, además, con su propia aplicación myRyanair se puede tener acceso a otros muchos servicios como la información del vuelo en directo o el aviso de incidencias del mismo.

En la información publicada por la compañía, no se especifica qué sucederá si un cliente ha impreso su tarjeta de embarque y quiere acceder al avión con ella.Tampoco cómo actuarán sus empleados si, por ejemplo, el teléfono móvil se rompe una vez superado el control de seguridad del aeropuerto y sólo queda por delante el embarque.

Desde Xataka hemos trasladado estas preguntas a la compañía pero, de momento, no hemos obtenido respuesta.

Sin embargo, esta decisión que fue anunciada el año pasado y que debía aplicarse esta misma primavera, es ilegal para Facua. La asociación de defensa de los consumidores decía calificaba esta decisión en octubre de 2024 como "una práctica contraria a la legislación al resultar abusiva".

En su comunicado señalaban, además, que la decisión era especialmente injusto con los colectivos vulnerables ya que, primero, la compañía no permite realizar el check-in en el momento de la compra si no se paga un extra en elegir el asiento. Y, posteriormente, se recalca que si no se emite la tarjeta física en papel se puede estar desamparando a quienes necesitan de su emisión en el propio aeropuerto.

El discurso ecogologista de la compañía es respondido por Facua poniendo el foco en el coste que se ahorraría Ryanair de aplicar esta medida definitivamente. Según la asociación, lo que busca la aerolínea es ahorrarse dinero en papel impreso y, sobre todo, en personal del aeropuerto.

La decisión llega, además, en mitad de una polémica entre el Gobierno y la compañía irlandesa, la cual ha anunciado la marcha de diversos aeropuertos del país alegando que las tasas operativas son demasiado altas. Es, en realidad, una respuesta en forma de medida de presión a la multa impuesta por un uso abusivo de las condiciones de las maletas de mano.

